LE RELAZIONI TRA TURCHIA E FRANCIA CONTINUANO A DETERIORARSI

Il Ministero della Difesa Nazionale della Turchia ha criticato duramente l’Accordo sullo Status delle Forze recentemente firmato tra la Francia e l’amministrazione greco-cipriota, affermando che tale accordo viola gli accordi su Cipro del 1960 e “ignora i diritti dei turco-ciprioti”.

Ankara ha avvertito che l’accordo, che concede alle truppe francesi un accesso più ampio alle installazioni militari nella parte greco-cipriota di Cipro, potrebbe alterare l’equilibrio sull’isola e aumentare le tensioni nel Mediterraneo orientale, avvertendo che le Forze Armate turche “hanno la forza e la determinazione di dare la risposta più dura alle azioni ostili che minacciano la sicurezza dei turco-ciprioti”.

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