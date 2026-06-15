EAU PRONTI A STANZIARE MILIARDI DI DOLLARI ALL’IRAN PER RAGGIUNGERE LA PACE

GLI EMIRATI ARABI UNITI INTENDONO STANZIARE DIVERSI MILIARDI DI DOLLARI PER L’IRAN – Reuters

Verranno stanziati non meno di 10 miliardi di dollari USA, di cui i primi 3 miliardi sono già stati trasferiti, e l’importo totale potrebbe raggiungere i 20 miliardi di dollari USA in cambio della cessazione degli attacchi e della ripresa della cooperazione economica e di intelligence.

⚡️Un portavoce ufficiale degli UAE ha dichiarato che il pPaese mira alla de-escalation e alla stabilità regionale.

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