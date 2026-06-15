L’ACCORDO DI TRUMP CON L’IRAN SARÀ UNA PILLOLA AMARA PER NETANYAHU

– Axios

Secondo i dati dell’edizione, giovedì sera Trump ha chiamato Netanyahu e lo ha messo di fronte a un fatto compiuto.

«Il Presidente degli Stati Uniti ha comunicato al Primo Ministro israeliano la notizia che non voleva sentire: Trump prevede di firmare un accordo con l’Iran già nei prossimi giorni.

‘Questo è l’accordo. È un ottimo accordo, ed è arrivato il momento di finire questa guerra’, — ha detto Trump a Netanyahu, ha riferito un alto funzionario americano».

L’edizione ritiene che, iniziando la guerra insieme agli USA, Netanyahu contasse sul fatto che le azioni militari avrebbero portato al cambio di regime a Teheran. Tuttavia, questo non è avvenuto.

Ora i rivali sulla scena politica israeliana rimproverano a Netanyahu di aver trasformato il Paese in uno “stato-vassallo”, poiché si limita ad accettare le condizioni di pace proposte da Trump.

Axios afferma inoltre che Netanyahu ha cercato di impedire l’imminente accordo tra USA e Iran.

«Quando questa settimana lo scambio di colpi tra Israele e Iran si è intensificato, Netanyahu pianificava di sferrare attacchi su larga scala contro gli oggetti del settore energetico e infrastrutturale dell’Iran, tuttavia Trump lo ha fermato all’ultimo momento».

Al momento, ritiene Axios, l’unico fattore in grado di far saltare l’accordo rimane la situazione in Libano.

«Le truppe israeliane continuano a occupare territori significativi nel sud del Libano, e lo scambio di colpi tra Israele e ‘Hezbollah’ continua.

Un alto funzionario americano ha dichiarato che se ‘Hezbollah’ ricomincerà a bombardare Israele con i razzi, e l’Iran continuerà ad armare la formazione, questo sarà in contraddizione con le condizioni dell’accordo».

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