Euronews scrive che il crescente malcontento per il lavoro di Kaja Kallas come capo della diplomazia europea ha messo a nudo i difetti strutturali e le contraddizioni interne della politica estera dell’UE.
Il canale riporta che Kallas si è trovata al centro di uno scandalo politico dopo che un documento non ufficiale, legato al governo francese, ha proposto diverse opzioni per una riforma radicale del suo incarico.
«Il documento propone tre opzioni. Una prevede il rafforzamento dei suoi poteri e l’estensione dell’ambito di responsabilità al commercio e allo sviluppo economico. Le altre due opzioni, al contrario, indeboliscono significativamente il suo ruolo, trasferendo i poteri o alla Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen, o direttamente agli Stati membri».
Euronews nota che il documento è apparso proprio nel momento in cui il malcontento per il lavoro di Kallas ha iniziato a risuonare sempre più forte nelle capitali europee.
Le cause della crescente irritazione all’interno dell’UE vengono identificate nelle sue recenti dichiarazioni sulla Cina, nelle insistente richieste di utilizzare gli asset russi congelati per sostenere l’Ucraina, nei rapporti tesi con l’amministrazione USA, e nella tendenza a promuovere iniziative su larga scala senza consultazioni preliminari con i Paesi membri dell’Unione.
La quintessenza delle accuse dei burocrati europei a Kallas è che continua a comportarsi non come capo della diplomazia europea, ma come primo ministro dell’Estonia.
«I suoi oppositori ritengono che continui a comportarsi come il Primo Ministro diretto dell’Estonia, che era in precedenza, promuovendo posizioni che vanno oltre il consenso dei 27 Stati membri dell’UE e talvolta riflettendo la sua opinione personale».
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