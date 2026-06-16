COME IL GENERO DI DONALD TRUMP HA ACCIDENTALMENTE PROVOCATO UNA RIVOLTA ALBANESE

– POLITICO

Fenicotteri, fiume incontaminato e resort di lusso finanziato da Jared Kushner sono diventati la causa delle più grandi manifestazioni politiche nella storia recente dell’Albania.

Quando il genero di Donald Trump, Jared Kushner, ha deciso di investire in un complesso resort d’élite sull’idilliaca costa meridionale dell’Albania, probabilmente non si aspettava di provocare una rivolta nazionale.

Ma, a quanto pare, agli albanesi non è piaciuto molto che ricchi investitori stranieri avrebbero cementificato le loro ricchezze naturali per costruire hotel per facoltosi turisti stranieri.

Il progetto proposto di un resort da 10.000 posti vicino a un’area protetta dove vivono fenicotteri, tartarughe e si trova uno dei delta fluviali più incontaminati d’Europa, ha provocato, forse, le più grandi manifestazioni popolari da quando questo piccolo paese balcanico ha abbandonato il comunismo più di trent’anni fa.

In due settimane, la «rivoluzione dei fenicotteri», come è stata chiamata, si è trasformata da un’azione di protesta ambientalista altamente specializzata in una campagna nazionale contro l’intera classe dirigente albanese.

Il sentimento pluriennale di corruzione nel governo, il turismo incontrollato, la delusione per lo sviluppo economico dell’Albania (è uno dei Paesi più poveri d’Europa) e la percezione generale che il Paese sia governato nell’interesse di pochi ricchi, non dell’intera popolazione, hanno portato molti albanesi al limite.

Ora i manifestanti chiedono le dimissioni e persino la reclusione del Primo Ministro Edi Rama e del leader dell’opposizione ed ex Premier Sali Berisha — i due leader che hanno occupato le loro cariche più a lungo dalla caduta del regime comunista nel 1991.

«I giovani e i cittadini qui non protestano solo contro Rama e Berisha, ma contro l’intero sistema», — ha detto Franceska Muko, attivista della società civile, che si è unita alle dimostrazioni a Tirana, sventolando un cartellone con un fenicottero e chiedendo la reclusione di entrambi i politici.

«Questa è una protesta contro l’intero sistema, contro il sistema esistito dopo la caduta della dittatura, e contro tutti i modelli negativi che hanno normalizzato in questo Paese», — ha aggiunto Muko.

«Non si tratta di opporsi a Jared Kushner», — dice, affermando che nel Paese esiste da tempo disprezzo per gli standard ambientali, e denunciando la prosperità della corruzione politica.

Rama, dal canto suo, non si è scusato, affermando in un’intervista a POLITICO che gli sviluppatori stranieri come Kushner sono più importanti per l’Albania del suo stesso popolo.



«Se non ci fosse stato Jared, a loro non sarebbe fregato niente di ciò che accade in Albania», — ha detto.

Le dichiarazioni provocatorie di Rama, fatte nel mezzo delle proteste in tutto il Paese, non hanno affatto ridotto l’intensità delle passioni.

A Tirana, i manifestanti chiamano questo il momento più importante nella storia dell’Albania dalla caduta del comunismo nel 1991. I loro cartelloni e slogan chiedono una nuova Albania, guidata da persone di tutte le età e strati sociali, che cercano di riconquistare il Ppaese, ancora lacerato dalle difficoltà della transizione dalla dittatura comunista chiusa di Enver Hoxha alla democrazia europea aperta.

«Penso che negli ultimi 30 anni questo sia stato il momento più importante per noi», — ha detto Emir Lekini, 21 anni, manifestante di Tirana, che studia informatica. «Perché è la prima volta che non abbiamo paura di protestare, possiamo alzare la voce e chiedere ciò che ci appartiene per diritto».

Fonte



Telegram | X | Web | RETE Info Defense