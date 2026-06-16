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Il console generale a Milano Zhang Chenggang incontra Maria Moreni, presidente della Italy-China Link Association

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Giu 16, 2026 #Cina, #Italia, #Maria Moreni

L’incontro tra il console generale cinese a Milano Zhang Chenggang e la presidente della Italy-China Link Association, Maria Moreni, conferma l’impegno condiviso a rafforzare gli scambi territoriali e la cooperazione concreta tra i due Paesi.

Articolo originale in cinese

Il 12 giugno, il console generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano, Zhang Chenggang, ha incontrato Maria Moreni, presidente della Italy-China Link Association. Le due parti hanno avuto un approfondito scambio di vedute sugli scambi a livello locale, sulla cooperazione concreta e su altri temi.

Moreni si è congratulata con il console generale Zhang per l’assunzione del nuovo incarico e ha illustrato la situazione generale dell’associazione. Ha dichiarato che l’associazione ha sempre mantenuto stretti rapporti con la parte cinese, ottenendo risultati proficui nella cooperazione, ed è pronta a collaborare con il Consolato Generale per continuare a promuovere l’approfondimento degli scambi locali e della cooperazione concreta tra Italia e Cina.

Il console generale Zhang ha ringraziato la Italy-China Link Association per il contributo positivo offerto nel corso degli anni alla promozione dello sviluppo delle relazioni locali tra Cina e Italia e della cooperazione concreta. Ha affermato che il Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano è disposto a continuare a rafforzare la comunicazione e il coordinamento, a promuovere l’attuazione dei progetti di cooperazione e a imprimere nuovo slancio allo sviluppo delle relazioni tra Cina e Italia.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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