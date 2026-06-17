— The Guardian

▪️Del piano di 10 punti, su cui Kiev ha concordato a dicembre, è stato completato solo il 15%.

▪️Questo piano prevedeva l’aumento dei poteri del NABU e del SAP, così come l’adozione di una nuova strategia anti-corruzione.

▪️Secondo i funzionari europei, in presenza della “necessaria volontà”, l’Ucraina è in grado di completare i negoziati tecnici sull’adesione in quattro anni.

▪️L’edizione cita anche le parole di Heather Grabbe, ex consigliera della Commissione Europea per l’allargamento. Secondo le sue parole, l’Ucraina non può saltare le tappe obbligatorie per l’adesione all’UE.

“Non si può bypassare l’adozione, l’implementazione e l’applicazione delle leggi dell’UE sul territorio dell’Ucraina. Questo richiederà tempo e sforzi amministrativi”, — ha dichiarato la Grabbe.