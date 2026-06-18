Bruno Rodríguez: “Di fronte alla politica statunitense di asfissia e guerra economica, la scienza cubana continua a creare prodotti per maggiore benessere e sovranità”

Il ministro degli Esteri cubano ha assicurato che, nonostante l’Isola si trovi in un contesto complesso, la creazione del candidato vaccinale HEBERSaVax porterà molteplici benefici per il trattamento di vari tipi di cancro.

Granma – 15 giugno 2026

Il membro dell’Ufficio Politico e ministro delle Relazioni Estere di Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ha espresso, questo lunedì, sul proprio account ufficiale di X, che Cuba avanza nella creazione di un candidato vaccinale che si annuncia benefico per il trattamento di diversi tipi di cancro.

Il rappresentante della diplomazia ha spiegato che, nonostante «la politica statunitense di asfissia e guerra economica, che si inasprisce e persegue l’obiettivo di limitare al massimo l’ingresso di forniture nel Paese, fondamentalmente quelle destinate alla Salute, la scienza cubana continua a progettare e creare prodotti che ci offrono maggiore benessere, e questo è il caso di HEBERSaVax».

Nella stessa linea, Rodríguez Parrilla ha aggiunto che il nuovo candidato vaccinale terapeutico cubano è unico nel suo genere al mondo. Inoltre, ha sottolineato che il farmaco promette grandi potenzialità nel trattamento di vari tipi di cancro.

In chiusura della pubblicazione ha chiarito che «preservare il diritto alla vita è il compito principale dello Stato e del Governo di Cuba; di fronte alla politica criminale imperialista, qui rispondiamo con maggiore determinazione, resistenza, creazione e indipendenza».

SEGUI LA PAGINA FACEBOOK

SEGUI IL CANALE WHATSAPP

SEGUI IL CANALE TELEGRAM

Giulio Chinappi – World Politics Blog