Il presidente del Myanmar arriva a Pechino per una visita di Stato; il viaggio dovrebbe imprimere nuovo slancio ai rapporti bilaterali e alla cooperazione pragmatica

La visita di Stato di Min Aung Hlaing in Cina conferma l’importanza attribuita dal Myanmar ai rapporti con Pechino. Cooperazione infrastrutturale, sicurezza, connettività e Corridoio Economico Cina-Myanmar restano al centro dell’agenda bilaterale.

di Feng Fan (Global Times) – 15 giugno 2026

Il presidente del Myanmar Min Aung Hlaing è arrivato lunedì a Pechino per una visita di Stato in Cina dal 15 al 19 giugno, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Xinhua. Trattandosi del suo primo viaggio in Cina da quando ha prestato giuramento come presidente del Myanmar in aprile, gli esperti cinesi ritengono che esso evidenzi l’importanza attribuita dal Myanmar alle relazioni con la Cina.

Essi hanno osservato che i due Paesi dispongono di un notevole potenziale di cooperazione nell’ambito del Corridoio Economico Cina-Myanmar (CMEC), in particolare nei settori delle infrastrutture, dell’energia e della connettività, ed hanno espresso la speranza che la visita possa imprimere nuovo slancio ai rapporti bilaterali e alla cooperazione pragmatica.

La visita segue una serie di recenti scambi diplomatici ad alto livello tra i due Paesi vicini. Il 5 giugno 2026, il membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e ministro degli Esteri Wang Yi ha avuto colloqui a Pechino con il ministro degli Esteri del Myanmar Tin Maung Swe.

Secondo una dichiarazione pubblicata il 5 giugno dal ministero degli Esteri cinese, Wang ha osservato che la Cina è pronta a lavorare con il Myanmar per una cooperazione di alta qualità nell’ambito della Belt and Road, rafforzare la cooperazione nella ricostruzione post-terremoto, nei mezzi di sussistenza della popolazione, negli scambi culturali, nel commercio e negli investimenti, far avanzare stabilmente i progetti chiave del CMEC, combattere congiuntamente i crimini transnazionali come il gioco d’azzardo online e le frodi nelle telecomunicazioni, e mantenere pace e tranquillità nelle aree di confine tra Cina e Myanmar.

Tin Maung Swe ha affermato che Myanmar e Cina sono amici “pauk-phaw” e vicini che condividono un destino comune, nonché partner che godono di fiducia reciproca. Ha espresso apprezzamento per la preziosa assistenza a lungo termine fornita dalla Cina allo sviluppo economico e sociale del Myanmar. “Il Myanmar continuerà a combattere risolutamente il gioco d’azzardo online e le frodi nelle telecomunicazioni e farà ogni sforzo per salvaguardare la sicurezza del personale, delle istituzioni e dei progetti cinesi in Myanmar”, ha dichiarato Tin Maung Swe, aggiungendo che il nuovo governo del Myanmar è impegnato a far avanzare il processo di pace interno e a conseguire uno sviluppo stabile, auspicando che la Cina continui a svolgere un ruolo costruttivo.

I due Paesi hanno già ottenuto risultati tangibili attraverso la cooperazione nei settori politico, economico e della sicurezza.

Secondo l’Amministrazione Generale delle Dogane della Cina, la Cina è rimasta per molti anni consecutivi il principale partner commerciale del Myanmar, la maggiore fonte di importazioni e la più importante fonte di investimenti. Il commercio bilaterale ha raggiunto i 19,4 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento del 19,1% su base annua.

Il Myanmar occupa inoltre una posizione unica nella strategia cinese di connettività regionale. In quanto unico Paese confinante con la Cina dotato di accesso terrestre diretto all’Oceano Indiano, il Myanmar funge da porta strategica fondamentale che collega la Belt and Road Initiative sia all’Asia meridionale sia al Sud-Est asiatico.

“La visita del presidente Min Aung Hlaing offre a Cina e Myanmar l’opportunità di far avanzare la cooperazione pratica in molteplici settori. Che si tratti di promuovere progetti energetici e legati alle risorse minerarie o di attuare le quattro grandi iniziative globali proposte dalla Cina, resta un ampio spazio di cooperazione”, ha dichiarato lunedì al Global Times Xu Liping, direttore del Centro per gli Studi sul Sud-Est Asiatico dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali.

Xu ha aggiunto che le due parti dovrebbero inoltre collaborare per mantenere la stabilità di lungo periodo lungo il confine e sostenere gli sforzi del Myanmar volti a preservare la pace e la stabilità interne.

“Speriamo che il Myanmar possa bilanciare sviluppo e sicurezza, porre la pace e la stabilità al centro della propria agenda nazionale e creare condizioni favorevoli per approfondire gli scambi interpersonali tra i due Paesi”, ha affermato Xu.

Un esperto di questioni relative al Myanmar, che ha chiesto di restare anonimo, ha dichiarato lunedì al Global Times che i due Paesi potrebbero far avanzare ulteriormente progetti come la ferrovia Cina-Myanmar e il porto in acque profonde di Kyaukphyu.

Oltre alla cooperazione economica, Cina e Myanmar hanno ampliato anche la collaborazione nell’applicazione della legge e nella sicurezza.

Secondo Xinhua, alla fine del 2025 il ministero della Pubblica Sicurezza cinese ha inviato un gruppo di lavoro nella regione di Myawaddy, in Myanmar, dove ha collaborato con le agenzie di polizia del Myanmar e della Thailandia per lanciare una nuova operazione congiunta contro i complessi del gioco d’azzardo online e delle frodi nelle telecomunicazioni. Di conseguenza, 952 sospetti cinesi coinvolti in frodi nelle telecomunicazioni sono stati rimpatriati in Cina.

Da anni, i gruppi criminali attivi a Myawaddy realizzano frodi su larga scala nelle telecomunicazioni e altri crimini ai danni di cittadini cinesi, causando gravi conseguenze negative, secondo Xinhua.

Intervenendo alla conferenza stampa ordinaria di venerdì, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian ha dichiarato che la Cina auspica di cogliere la visita come un’opportunità per approfondire la cooperazione bilaterale.

“Cina e Myanmar sono amici tradizionali, vicini e una comunità dal futuro condiviso. Le relazioni bilaterali hanno compiuto un lungo cammino da quando sono stati stabiliti i legami diplomatici 76 anni fa. I nostri due Paesi hanno sostenuto i Cinque Principi della Coesistenza Pacifica, promossi da entrambi, sono rimasti fianco a fianco nelle difficoltà, hanno dimostrato solidarietà e mantenuto il coordinamento”, ha affermato Lin.

“Guardiamo con favore alla possibilità di lavorare con il Myanmar per cogliere la prossima visita come un’opportunità per rinnovare la nostra amicizia ‘pauk-phaw’, approfondire la cooperazione strategica globale e ottenere risultati più concreti nella costruzione della comunità Cina-Myanmar dal futuro condiviso, a maggiore beneficio di entrambi i popoli”, ha aggiunto.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog