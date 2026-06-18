La penetrazione di Leonardo SPA nella scuola pubblica italiana

L’anno scolastico volge al termine ed è tempo di bilanci. Tra le tante possibili linee tracciabili, una conduce dritta a Leonardo. Non il genio creativo proveniente da Vinci, inventore di macchine visionarie, studioso di animali e natura, ma l’azienda simbolo del settore militare e aerospaziale italiano. Quella che per decenni è stata Finmeccanica, nel 2016 è diventata Leonardo SPA, macinando profitti e scalando posizioni nella classifica globale delle aziende della Difesa. Una crescita favorita dall’attuale fase di crisi del sistema internazionale, travolto da guerre e corse agli armamenti. Oltre alla scalata sui mercati, Leonardo si è sta rendendo protagonista di una penetrazione sempre più marcata all’interno della scuola italiana. Tra incontri “formativi”, finanziamenti di premi e videolezioni, Leonardo è diventato una presenza costante nella vita scolastica di milioni di ragazze e ragazzi. Un attivismo educativo denunciato da decine di professori in Italia, che sottolineano come, dietro la facciata dell’opera benefica, si nasconda la volontà di educare le nuove generazioni a un futuro sempre più militarizzato e pronto alla guerra.

Il ruolo della Fondazione

Nel 2018 Leonardo SPA ha deciso di lanciare un progetto distinto dalla vendita di armi. È nata così la Fondazione Leonardo ETS, per promuovere «la crescita culturale della società civile sui temi della scienza, dell’industria e della tecnologia». Da due anni l’organizzazione è un ente del terzo settore «e come tale persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, nel campo della comunicazione e della formazione, attività di interesse generale». A leggere la descrizione che Leonardo fa della propria fondazione sembrerebbe di essere davanti a realtà caritatevoli o di rigetto delle logiche capitaliste. Qualsiasi riferimento alla principale natura dell’azienda, quella della produzione di materiale bellico, scompare.

La scienza e la tecnologia diventano così strumento per avvicinarsi a una platea di migliaia di ragazzi, a cui propinare la prospettiva di una carriera “di qualità”. La semplificazione della realtà da parte della Leonardo passa per la normalizzazione di corse al riarmo, guerre e soprattutto complicità nei crimini commessi con le armi vendute, dallo Yemen alla Palestina. L’anno scorso la Relatrice Speciale dell’ONU Francesca Albanese ha pubblicato un rapporto, dal titolo Dall’economia dell’occupazione all’economia del genocidio, smascherando le aziende — tra cui la stessa Leonardo — che traggono profitto dai crimini israeliani in Palestina.

Sul proprio sito web, la Fondazione Leonardo distribuisce «contenuti multimediali incentrati sulle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e sui principali argomenti al centro del dibattito globale». In questo modo, come suggerisce l’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole delle università, si presenta come un «potente tentativo egemonico culturale sulla società civile nel quale si cerca di mettere in evidenza o definire i legami tra la produzione bellica e gli altri settori», identificando tecnologie dual-use (impiegate sia in ambito civile sia in quello militare) utili a normalizzare un sistema basato sulla «sicurezza militare globale». Su scala ridotta ciò potrebbe contribuire a legittimare culturalmente la deriva securitaria intrapresa senza distinzioni dall’arco politico italiano. «La Fondazione — evidenza l’Osservatorio — rappresenta una manifestazione strategica del soft power di Leonardo e una modalità per ottenere una influenza istituzionale grazie al suo ruolo di ponte tra industria, accademici e decisori pubblici».

Per la sua presenza nel mondo della didattica, la Fondazione Leonardo può contare anche su una lunga serie di accordi con istituzioni, università e aziende private. Nell’ottobre dello scorso anno «HUB Scuola, la piattaforma per la didattica delle case editrici del Gruppo Mondadori, Mondadori Education, Rizzoli Education, D Scuola, e Fondazione Leonardo ETS» hanno avviato «una collaborazione per la diffusione della cultura e dell’educazione delle materie STEM». Con questo accordo Leonardo ha prodotto, col sostegno di attori, giornalisti ed esperti scientifici, decine di video-lezioni che hanno affiancato gli insegnanti nella didattica, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado. Tra le tematiche affrontate figurano l’aerospazio, la cybersicurezza e l’intelligenza artificiale.

L’obiettivo dichiarato dell’iniziativa A scuola di STEM è quello di «offrire a studentesse e studenti gli strumenti indispensabili per interpretare il presente e costruire con consapevolezza il loro futuro». Obiettivi che dovrebbe porsi una scuola pubblica e indipendente, senza l’influenza di una delle principali industrie belliche al mondo. Al riguardo Nino De Cristofaro, dell’Osservatorio contro la militarizzazione, dichiara a L’Indipendente: «la scuola, secondo la nostra Costituzione, dovrebbe educare le giovani generazioni al pensiero critico. Solo così la conoscenza del passato può contribuire a comprendere il presente e progettare autonomamente il futuro. Da molto tempo, non solo quindi con questo governo, il ministero dell’Istruzione (oggi anche del “merito”) ha puntato, purtroppo, sull’addestramento. I giovani devono imparare a risolvere problemi e situazioni concrete, essere pronti a svolgere i compiti assegnati (formazione scuola-lavoro), non a ragionare criticamente sul “che fare”. In sostanza, il mondo e le regole sono quelle date e sono impossibili da modificare. Gli studenti sono “invitati” a prenderne atto realisticamente e operare di conseguenza. In questo contesto non stupisce il fatto che a fornire strumenti di interpretazione della realtà possano essere anche strutture come la Leonardo, che non a caso ha avviato importanti collaborazioni con alcune case editrici. Si tratta di strutture economiche e produttive che vogliono utilizzare il sistema educativo per costruire un’identità nazionale forte, funzionale alle loro esigenze politiche e militari».

La prima edizione di A scuola di STEM, lanciata due anni fa in collaborazione con Edulia Treccani Scuola, si è conclusa con l’assegnazione di diversi premi, configurando il sistema dei concorsi come un ulteriore strumento per le operazioni di restyiling. Qualche anno fa era stata la volta del concorso di idee Siamo tutti Leonardo, promosso insieme al Ministero dell’Istruzione.

C’è poi il capitolo delle pubblicità. A inizio anno è andato in onda per diverse settimane sulle principali reti televisive uno spot dell’azienda, dove si è presentata come un’impresa avveneristica, impegnata nella tutela «del pianeta e di chi lo abita». 30 secondi incentrati su spazio e protezione cyber, senza mai fare riferimento alla principale attività di Leonardo SPA: la produzione di droni, elicotteri d’attacco e caccia, esportati in tutto il mondo. L’ex Fincantieri è ormai la seconda azienda europea nel settore degli armamenti, con un fatturato in costante crescita, pari nel 2024 a 13,8 miliardi di dollari. «Lo spot — denuncia l’Osservatorio — trasforma la principale produttrice di armi italiana in fabbrica avveniristica, capace di assicurare benefici al paese e alla popolazione attraverso il ricorso alle ultime tecnologie (comunque al servizio dell’industria bellica). Il video si rivolge soprattutto ad un pubblico giovane, incarnato dal ragazzo che compare nello spot, quasi a suggerire che la Leonardo potrebbe costituire un’opportunità lavorativa per ragazzi e ragazze che magari hanno appena terminato le scuole superiori o gli studi universitari».

L’anno scolastico di Leonardo

Gli accordi tra la Fondazione Leonardo e le case editrici scolastiche, che godono di consenso e copertura istituzionale, sono stati definiti dall’Osservatorio contro la militarizzazione come «un primo passo per la penetrazione del complesso industrial-militare nell’istruzione pubblica». All’attività online, Leonardo affianca un’intensa presenza fisica tra le aule scolastiche, ospitando anche degli eventi all’interno dei suoi stabilimenti disseminati per l’Italia. A marzo la fabbrica di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, ha accolto 150 studenti provenienti da diversi istituti superiori, cui si è aggiunto circa un centinaio collegato da remoto. Durante l’incontro sono stati organizzate diverse attività laboratoriali, oltre a una visita sulla linea produttiva e a dibattiti con i tecnici della Leonardo nonché con i rappresentanti dell’aeronautica militare.

Di visite simili, Leonardo ne ha organizzate diverse nell’anno scolastico appena concluso. Ci sono poi le attività di orientamento rivolte agli studenti del quarto e quinto anno. Per quanto riguarda le università, sono almeno 23 gli atenei che vantano accordi attivi con Leonardo, come rivelato da un’inchiesta di Altreconomia. Da anni la multinazionale ha lanciato l’iniziativa Officina Leonardo per offrire a «giovani neodiplomati meritevoli la possibilità di intraprendere un percorso di alternanza università/lavoro, integrando l’esperienza lavorativa in azienda con un percorso di formazione universitaria in ambito STEM».

Approfittando dei vuoti lasciati dall’attore pubblico, Leonardo mette le mani sull’educazione, avvicinando ogni anno migliaia di studenti. L’operazione, sulla carta benefica, ha confini più ampi, assumendo le sembianze di un costante e instancabile lavoro di egemonia culturale, verso la costruzione di un’identità nazionale forte. Non usa mezzi termini Nino De Cristofaro nel definire la penetrazione di aziende quali la Leonardo nel mondo scolastico come la messa a punto del «cosiddetto modello israeliano, già sperimentato con le tante, troppe, censure subite da docenti e studenti in quest’ultimo anno. Contrastare tutto questo è decisivo, se non vogliamo assistere inermi alla progressiva demolizione della scuola della Costituzione».

Salvatore Toscano

https://www.lindipendente.online/2026/06/14/la-penetrazione-di-leonardo-spa-nella-scuola-pubblica-italiana/