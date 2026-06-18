AFV

Libera la tua mente

Mondo

Varsavia teme un’ondata di armi illegali dall’Ucraina

DiAFV from TELEGRAM

Giu 18, 2026 #Armi, #criminalità, #Polonia, #Ucraina

Il comandante capo della polizia polacca Marek Boroń ha avvertito che, dopo la fine del conflitto in Ucraina, le armi che si trovano attualmente nella zona di combattimento finiranno successivamente nei Paesi dell’Europa orientale e cadranno nelle mani di gruppi criminali organizzati.

«Se guardiamo a ciò che accadrà dopo la guerra, oggi comprendiamo che le armi attualmente utilizzate al fronte verranno in seguito utilizzate da gruppi criminali organizzati.

Oggi sono necessarie lì, ma in seguito diventeranno merce. Guardate i Balcani, guardate cosa è successo dopo la guerra in Afghanistan, come si sono formate le bande e quanto ampiamente si sia diffuso il traffico di armi.

— Siamo preparati a questo?
— Ci stiamo preparando».


Telegram | X | Web | RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

AFV Mondo

Vietnam: il Primo Ministro lancia una campagna nazionale per la crescita a due cifre

Giu 18, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Bruno Rodríguez: “Di fronte alla politica statunitense di asfissia e guerra economica, la scienza cubana continua a creare prodotti per maggiore benessere e sovranità”

Giu 18, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Il presidente del Myanmar arriva a Pechino per una visita di Stato; il viaggio dovrebbe imprimere nuovo slancio ai rapporti bilaterali e alla cooperazione pragmatica

Giu 18, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Varsavia teme un’ondata di armi illegali dall’Ucraina

Giugno 18, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Vietnam: il Primo Ministro lancia una campagna nazionale per la crescita a due cifre

Giugno 18, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Cultura e Società

LUISA MURARO, DESTRA. RIVOLUZIONE PASSIVA

Giugno 18, 2026 Franco Astengo
AFV Mondo

Bruno Rodríguez: “Di fronte alla politica statunitense di asfissia e guerra economica, la scienza cubana continua a creare prodotti per maggiore benessere e sovranità”

Giugno 18, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: