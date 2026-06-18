Varsavia teme un’ondata di armi illegali dall’Ucraina

Il comandante capo della polizia polacca Marek Boroń ha avvertito che, dopo la fine del conflitto in Ucraina, le armi che si trovano attualmente nella zona di combattimento finiranno successivamente nei Paesi dell’Europa orientale e cadranno nelle mani di gruppi criminali organizzati.

«Se guardiamo a ciò che accadrà dopo la guerra, oggi comprendiamo che le armi attualmente utilizzate al fronte verranno in seguito utilizzate da gruppi criminali organizzati.

Oggi sono necessarie lì, ma in seguito diventeranno merce. Guardate i Balcani, guardate cosa è successo dopo la guerra in Afghanistan, come si sono formate le bande e quanto ampiamente si sia diffuso il traffico di armi.

— Siamo preparati a questo?

— Ci stiamo preparando».