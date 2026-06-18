Vietnam: il Primo Ministro lancia una campagna nazionale per la crescita a due cifre

Sabato il Primo Ministro Lê Minh Hưng ha lanciato una campagna nazionale, sollecitando riforme radicali e una mobilitazione di massa per condurre il Việt Nam verso una crescita sostenuta a due cifre nel periodo 2026-2030.

VNA/VNS – 13 giugno 2026

HỒ CHÍ MINH CITY — Sabato, il Primo Ministro Lê Minh Hưng ha lanciato una campagna nazionale volta a promuovere una crescita economica sostenuta a due cifre nel periodo 2026-2030, chiedendo riforme coraggiose e la partecipazione attiva dell’intero sistema politico, della comunità imprenditoriale e della popolazione.

Hưng, che presiede anche il Consiglio Centrale per l’Emulazione e le Ricompense, ha diretto l’evento in formato ibrido da Hồ Chí Minh City, collegato con i punti di riferimento provinciali in tutto il Paese.

Il Primo Ministro ha affermato che il XIV Congresso Nazionale del Partito ha inaugurato una nuova era per il Paese, sottolineando la necessità di mantenere una crescita annua di almeno il 10% tra il 2026 e il 2030, al fine di realizzare l’obiettivo del Việt Nam di diventare entro il 2045 una nazione sviluppata e ad alto reddito.

Ha chiesto di abbandonare mentalità e metodi di lavoro ormai superati, a favore di una visione strategica, di un pensiero innovativo e di un’azione risoluta.

Pur rilevando che il Việt Nam si trova di fronte a opportunità significative, Hưng ha affermato che il Paese deve anche affrontare sfide sempre più complesse ed esigenti. Ha invitato tutti i livelli di governo, le imprese e i cittadini a valorizzare la tradizione patriottica dell’emulazione e a rafforzare la solidarietà nazionale.

Il Primo Ministro ha sollecitato riforme istituzionali per rimuovere i colli di bottiglia, semplificare le procedure amministrative e migliorare la qualità dei servizi pubblici.

Ha affermato che gli organismi governativi dovrebbero essere valutati sulla base dei risultati prodotti per i cittadini e le imprese, mettendo al tempo stesso in guardia contro la burocrazia, l’inerzia e l’elusione delle responsabilità.

Scienza, tecnologia, innovazione, trasformazione digitale e transizione verde dovrebbero fungere da motori principali della crescita, ha dichiarato, chiedendo lo sviluppo di centri per l’innovazione, zone ad alta tecnologia e un governo digitale, al fine di accrescere produttività e competitività.

Hưng ha inoltre sollecitato uno sviluppo più rapido delle infrastrutture moderne, comprese quelle dei trasporti, digitali, energetiche e logistiche, insieme a sforzi più intensi per completare i progetti in stallo e sbloccare risorse per lo sviluppo.

Ha sottolineato l’importanza di costruire un’amministrazione professionale, trasparente e orientata al servizio, che rimanga vicina alla popolazione, incoraggiando al tempo stesso i funzionari pubblici a essere proattivi, creativi e responsabili.

Il Primo Ministro ha inoltre chiesto una gestione fiscale prudente per prevenire gli sprechi e garantire che le risorse pubbliche siano utilizzate in modo trasparente, efficiente ed efficace.

Il Primo Ministro Lê Minh Hưng e alti dirigenti premono formalmente un pulsante per lanciare la campagna di emulazione.

Ha aggiunto che la crescita economica deve procedere di pari passo con il progresso sociale, la tutela dell’ambiente e il rafforzamento della difesa nazionale, della sicurezza e degli affari esteri, assicurando che nessuno venga lasciato indietro nel processo di sviluppo.

Rappresentanti dei ministeri centrali, delle autorità locali, delle imprese statali e delle aziende private hanno espresso il proprio sostegno alla campagna e si sono impegnati ad adottare azioni concrete per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di crescita.

L’evento si è concluso con il Primo Ministro Hưng e alti dirigenti che hanno lanciato ufficialmente la campagna di emulazione, intitolata “Determinati a raggiungere una crescita sostenibile a due cifre nel periodo 2026-2030”, premendo un pulsante cerimoniale.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog