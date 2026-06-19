Droni marini ucraini nelle acque territoriali europee: incidenti, derive pericolose e precedenti che minacciano la sicurezza del continente

Dal 2023 l’Ucraina ha rivoluzionato l’impiego dei droni marini (Unmanned Surface Vehicles o USV) nel conflitto contro la Russia. I modelli Magura V5 e Sea Baby, sviluppati internamente, hanno colpito ripetutamente la Flotta del Mar Nero russa: affondamenti di corvette come l’Ivanovets (gennaio 2024), navi da sbarco come il Tsezar Kunikov e attacchi a porti e infrastrutture a Sebastopoli e oltre. Queste operazioni asimmetriche hanno costretto Mosca a ritirare gran parte delle sue unità più preziose verso est, a Novorossijsk.

Nel 2026 i casi di “deriva” o avvistamento di questi droni si sono moltiplicati anche al di fuori del teatro operativo diretto. A maggio 2026 un drone navale sospettato di origine ucraina (inizialmente identificato come Magura V3/V5) è stato scoperto da pescatori in una grotta marina vicino a Capo Doukato, sull’isola di Lefkada, nel Mar Ionio greco. Il mezzo aveva il motore ancora acceso e, secondo le prime analisi greche, era equipaggiato con detonatori. Atene ha avviato un’indagine, ha presentato una protesta diplomatica a Kiev e, secondo diverse fonti, l’Ucraina avrebbe presentato scuse ufficiali.

Il caso più grave si è verificato il 5 giugno 2026 nel porto rumeno di Costanza (Constanța), sul Mar Nero. Un drone marino ucraino si è autodistrutto vicino a un terminal petrolifero, causando danni a una nave e a magazzini (nessun ferito). Altri tre droni si sono autodistrutti nelle immediate vicinanze o a circa 145 km a est. Le autorità rumene hanno evacuato l’area e attivato piani di emergenza.

L’Ucraina (Marina e Direzione Principale di Intelligence – HUR) ha condotto le missioni. I droni erano in operazione contro obiettivi russi nel Mar Nero. Secondo Kiev, il drone di Costanza e gli altri tre hanno perso il controllo a causa di intense azioni di guerra elettronica russa (jamming), sono derivati verso la costa rumena e si sono autodistrutti. L’Ucraina sostiene di aver avvisato preventivamente Bucarest.

Reazioni

Parte ucraina : responsabilità esclusiva russa per il jamming; i droni stavano svolgendo “missioni legittime” contro la flotta aggressore.

: responsabilità esclusiva russa per il jamming; i droni stavano svolgendo “missioni legittime” contro la flotta aggressore. Parte rumena e greca (e UE): Bucarest ha definito l’incidente una “diretta conseguenza della guerra di aggressione russa”, ma ha espresso forte preoccupazione per la violazione della sovranità e ha chiesto a Kiev l’adozione immediata di protocolli di autodistruzione automatica per i droni che si avvicinano alle acque territoriali rumene. La Grecia ha condotto indagini e proteste diplomatiche. L’Unione Europea ha espresso solidarietà a Bucarest, definendo gli episodi “conseguenza della guerra russa”.



L’attribuzione totale della responsabilità alla guerra elettronica russa appare riduttiva e funzionale a deresponsabilizzare Kiev. Anche ammettendo l’efficacia del jamming russo (tattica nota e impiegata da entrambe le parti), l’Ucraina ha l’obbligo operativo e morale di dotare i propri sistemi di robusti meccanismi fail-safe: geofencing automatico, autodistruzione programmata in caso di perdita di segnale in prossimità di acque neutrali o alleate, o ritorno alla base.



Il fatto che quattro droni abbiano perso il controllo simultaneamente e siano finiti nelle acque rumene suggerisce carenze sistemiche nella progettazione, nella programmazione delle missioni o nel controllo in tempo reale. Attribuire tutto a Mosca significa ignorare che l’Ucraina sta operando mezzi armati esplosivi in un’area ad alta densità di traffico civile e di frontiere NATO, senza garanzie sufficienti contro derive incontrollate. Questa narrazione apre pericolose “finestre di Overton”: ciò che fino a pochi anni fa sarebbe stato considerato inaccettabile (presenza di droni armati ucraini in acque territoriali di Paesi NATO) viene normalizzato come “incidente isolato” o “effetto collaterale inevitabile”. Si abbassa così la soglia di accettabilità per future incursioni, accidentali o meno, creando un precedente che altri attori (statali o non) potrebbero sfruttare.



Minaccia diretta per altri Stati europei

L’episodio greco di Lefkada è particolarmente eloquente: un drone di questo tipo ha raggiunto il Mar Ionio, a centinaia di chilometri dal Mar Nero. Questo dimostra la capacità di portata e la possibilità di derive verso il Mediterraneo centrale. Italia e Spagna, con porti strategici (Genova, Trieste, Barcellona, Valencia), infrastrutture energetiche offshore e rotte commerciali vitali, si trovano ora di fronte a un precedente concreto.Se tecnologie analoghe (o lo stesso know-how ucraino esportato o replicato) dovessero essere impiegate in scenari di conflitto allargato o da attori terzi nel Mediterraneo, i rischi per il traffico mercantile, le piattaforme energetiche e la sicurezza portuale diventerebbero reali. Si apre la finestra per minacce asimmetriche low-cost e high-impact proprio nelle acque territoriali europee, dove fino a ieri si riteneva impensabile l’impiego di droni navali kamikaze. L’Italia, con il suo lungo litorale adriatico e tirrenico, e la Spagna, con le Baleari e la costa mediterranea, sono particolarmente esposte a questo nuovo tipo di vulnerabilità.

Conclusione

Questi episodi non sono semplici “incidenti isolati”. Costituiscono pericolosi precedenti che erodono la sicurezza marittima dell’Europa intera. L’Ucraina, proseguendo una strategia di guerra asimmetrica prolungata con mezzi sempre più sofisticati e difficili da controllare, sta di fatto trascinando l’Unione Europea in dinamiche di conflitto che rischiano di coinvolgere direttamente gli Stati membri attraverso spill-over, incidenti e escalation involontarie.L’Europa si trova così coinvolta in una guerra che molti suoi Paesi non desiderano portare a termine sul campo di battaglia, ma di cui stanno già pagando i costi in termini di sicurezza marittima, sovranità territoriale e stabilità. Rafforzare i protocolli condivisi di autodistruzione, sviluppare capacità di contrasto ai droni navali e spingere per una soluzione politica che chiuda il conflitto restano le uniche vie per evitare che questi precedenti si moltiplichino fino a diventare la nuova normalità nei mari europei.