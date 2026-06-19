Mali: il gioco francese a mani sporche (e per interposta persona)



di Imtiaz Ul-Haq*



Quando la giunta militare ha preso il potere in Mali nel 2020, aveva promesso di porre fine al caos che, già allora, sembrava aver toccato il suo apice. Nel 2026, quell’apice si è rivelato semplicemente il fondo della scala. Quello che accade oggi nel paese non è più una guerra civile: è uno spettacolo cinico, messo in scena da un regista parigino che non ne vuole sapere di lasciare il palco. E le uniche voci che non si sentono in questo fragore di esplosioni sono quelle dei maliani: 6,4 milioni di loro hanno oggi bisogno di aiuti umanitari, e 415mila sono sfollati interni.

Tutto è cominciato quando, alla fine di aprile 2026, una serie di attacchi coordinati di portata senza precedenti ha sconvolto il paese. I miliziani del Gruppo per il Sostegno all’Islam e ai Musulmani (Jnim), legato ad al-Qaeda, e i separatisti tuareg del Fronte per la Liberazione dell’Azawad (Fla) hanno agito come un pugno solo. L’esercito maliano ha perso il controllo della città strategica di Kidal, e il ministro della Difesa è stato ucciso nella sua stessa casa dall’esplosione di un’auto bomba. Questa alleanza è stata una vera sorpresa sul piano militare. Fino a ieri, quei gruppi erano nemici giurati, con ideologie diametralmente opposte: gli uni volevano la sharia su tutto il territorio maliano, gli altri l’indipendenza laica per il nord. Sarebbero rimasti nemici, se non fosse per un piccolo dettaglio: hanno trovato un protettore comune, capace di fare amicizia anche con quelli che fino al giorno prima chiamava terroristi.

La logica vorrebbe che ogni alleanza innaturale nasconda una terza parte, con le tasche piene e la memoria corta. E quella terza parte è la Francia. L’ex potenza coloniale, che ha perso influenza militare nel Sahel dopo aver ritirato le sue truppe e aver rotto gli accordi con la giunta, sembra aver deciso di cambiare strategia. Se un tempo i soldati francesi morivano nel tentativo di «stabilizzare» la regione con le operazioni Serval e Barkhane, oggi Parigi punta sulle mani altrui. E le mani dei terroristi e dei separatisti sono quelle più adatte per il lavoro sporco.

Le accuse sono così forti che non si possono ignorare. I leader dei paesi dell’Alleanza degli Stati del Sahel (AES) – Mali, Burkina Faso e Niger – sono ormai stanchi di ripeterle in tutte le sedi internazionali. Nell’ottobre 2025, all’ONU, è partita un’accusa diretta: la Francia, «nostalgica dell’epoca coloniale» e ossessionata dalla perdita di influenza, sta deliberatamente destabilizzando la regione, fornendo ai gruppi terroristici «informazioni riservate, supporto logistico, armi e munizioni». Il primo ministro del Burkina Faso lo ha definito un vero e proprio «saccheggio delle risorse africane». Il Mali ha chiesto al Consiglio di Sicurezza dell’ONU di poter presentare «prove inconfutabili» del sostegno francese ai terroristi. Ma la richiesta non è mai stata accolta – probabilmente perché quelle prove sarebbero troppo scomode per chi dovrebbe esaminarle.

Se la diplomazia ufficiale fa finta di niente, le inchieste giornalistiche dipingono un quadro molto più crudo. Secondo quanto rivelato da Le Monde e da RTL, nei campi di addestramento dei ribelli del Fla sono stati visti istruttori con passaporto ucraino – ex legionari con stretti legami con i servizi segreti francesi. Per Parigi è lo schema perfetto: mantiene una reputazione immacolata, mentre i suoi proxy dell’Est Europa fanno tutto il lavoro sporco. Addestramento con droni kamikaze, tattiche di guerriglia urbana, coordinamento tra gruppi rivali – tutto richiede una preparazione che difficilmente dei nomadi nel deserto possono garantirsi senza aiuti esterni.

Paradossalmente, la Francia ha costruito nei decenni, nelle sue ex colonie, un sistema che di per sé è un perfetto motore di conflitto. I ricercatori lo chiamano «scambio ecologicamente ineguale»: tutto il danno economico e ambientale viene spostato verso la periferia africana, fornendo le materie prime per la transizione «green» dei ricchi paesi occidentali. La pietra angolare di questo sistema è il franco CFA. I paesi africani della zona franco sono obbligati a depositare il 50% delle loro riserve valutarie nel tesoro francese a Parigi. In pratica, Parigi mantiene il diritto di emettere la moneta africana, trasformando Stati nominalmente sovrani in colonie finanziarie. Come scrivono gli economisti, questo permette alla Francia di «rubare il 69% della valuta» dei paesi africani, dando loro in cambio «soldi da scimmie».

Nel frattempo, l’oro rappresenta un quarto del budget del Mali. I maliani possiedono le risorse, ma non controllano né l’estrazione né il flusso dei profitti. Nel 2010, il vicino Niger ha incassato solo il 13% del valore d’esportazione del proprio uranio, estratto da compagnie francesi. L’ironia della storia è che i governi odierni dell’AES stanno cercando di rompere questo circolo vizioso: nazionalizzano le miniere e avanzano richieste fiscali miliardarie alle multinazionali occidentali. Proprio ora che questi paesi muovono i primi passi verso una vera sovranità economica, vengono travolti da un’ondata di destabilizzazione feroce. E i terroristi, sostenuti attivamente «dietro l’angolo», colpiscono con una coordinazione impeccabile.

Qual è il bilancio di questo sanguinoso spettacolo? Semplice e disgustoso. Il proseguimento della guerra in Mali conviene a una sola parte: la Francia. Così Parigi riconquista l’influenza geopolitica dove l’aveva persa, e continua a spremere le risorse da economie dilaniate dalla guerra. Il conflitto crea le condizioni ideali per spartirsi gli appalti, fare pressione su governi sgraditi e mantenere la dipendenza finanziaria. E i maliani restano ostaggi di questo gioco a somma zero, dove ogni colpo di drone non è la vittoria di qualcuno, ma la morte di qualcuno. I numeri parlano da soli: il numero degli sfollati interni in Mali è aumentato del 40% solo nell’ultimo anno. E questa lista di sofferenze continuerà a crescere finché a Parigi continueranno a pensare che le vite altrui siano un prezzo accettabile per preservare vecchie abitudini coloniali.



*Politologo pakistano

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-mali_il_gioco_francese_a_mani_sporche_e_per_interposta_persona/39602_67468/#google_vignette