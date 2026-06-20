Dalla reazione alla prevenzione: perché l’Italia deve guardare alla Cina per una nuova protezione civile

Di fronte alla moltiplicazione di alluvioni, incendi, frane, terremoti e blackout, l’Italia non può più limitarsi a gestire l’emergenza dopo il disastro. Il modello cinese mostra come tecnologia, pianificazione pubblica e industria possano trasformare la protezione civile in una strategia nazionale di resilienza.

L’Italia è un Paese fragile. Lo è per conformazione geografica, per densità abitativa, per esposizione sismica, per vulnerabilità idrogeologica, per il consumo di suolo accumulato in decenni di sviluppo disordinato e per l’insufficiente manutenzione del territorio. Ma oggi questa fragilità storica assume una dimensione nuova, più grave, perché si combina con l’aumento degli eventi climatici estremi, con l’invecchiamento delle infrastrutture, con la frammentazione amministrativa e con una cultura della protezione civile che, pur disponendo di competenze importanti e di un volontariato generoso, resta ancora troppo orientata alla risposta immediata e troppo poco alla prevenzione strutturale.

Negli ultimi anni, terremoti, alluvioni, frane, incendi, pandemie, crisi energetiche e blackout hanno dimostrato che l’emergenza moderna non è mai settoriale. Quando un territorio viene colpito, non crolla soltanto una strada, un ponte o un argine. Entrano simultaneamente in crisi acqua, aria respirabile, cibo, energia, salute, comunicazioni, logistica, sicurezza, riparo, gestione dei rifiuti, mobilità, assistenza psicologica e stabilità economica. La protezione civile del XXI secolo non può dunque più essere immaginata come una macchina che si attiva dopo il danno, ma come un sistema permanente di resilienza integrata, capace di prevedere, monitorare, intervenire, coordinare, ricostruire e proteggere la popolazione prima, durante e dopo la catastrofe.

È esattamente su questo terreno che l’esperienza cinese offre all’Italia una lezione strategica. La Cina è riuscita in meno di un decennio a trasformare la gestione delle emergenze da funzione prevalentemente amministrativa a infrastruttura nazionale intelligente, fondata su pianificazione industriale, intelligenza artificiale, cloud computing, satelliti, Internet delle cose, robotica, logistica avanzata, formazione capillare e forte integrazione tra settore pubblico e grandi piattaforme tecnologiche. Non si tratta semplicemente di “digitalizzare” la protezione civile, ma di cambiare paradigma: passare da un sistema che rincorre il disastro a un sistema che lo anticipa, lo contiene e riduce drasticamente i tempi di risposta.

Il dato più significativo non è solo tecnologico, ma politico e organizzativo. La Cina ha creato un’industria dell’emergenza di dimensioni enormi, stimata in migliaia di miliardi di yuan, capace di generare ricerca, occupazione, innovazione e sicurezza collettiva. In questo modo, ha ridotto l’impatto dei disastri sul PIL, ha sviluppato catene logistiche dedicate, ha investito nella prevenzione scolastica, ha integrato dati satellitari e sistemi di allerta precoce, ha formato centinaia di migliaia di quadri e operatori, ha creato piattaforme urbane capaci di elaborare in tempo reale flussi di dati provenienti da sensori, telecamere, semafori, reti idriche, infrastrutture critiche e sistemi sanitari. La protezione civile diventa così un campo industriale avanzato, non un costo passivo da affrontare quando ormai il danno è avvenuto.

Il caso di Hangzhou è particolarmente rilevante. La città ha sviluppato, insieme all’ecosistema tecnologico locale, un modello di governance urbana intelligente che mostra in concreto cosa possa significare una protezione civile predittiva. Il cosiddetto City Brain non è un semplice software, ma una vera infrastruttura urbana basata su cloud computing e intelligenza artificiale. Collegando semafori, telecamere, sensori e sistemi di controllo, esso consente di monitorare la città in tempo reale, ottimizzare il traffico, facilitare il passaggio dei mezzi di soccorso e coordinare le risposte operative. In caso di incendio, il sistema è in grado di rilevare l’evento in pochi secondi, fornire ai vigili del fuoco informazioni sulla posizione esatta, sulla pressione degli idranti, sulle tubature del gas e sulle immagini in tempo reale, mentre i semafori vengono regolati automaticamente per liberare il percorso ai mezzi di emergenza.

Questo significa che l’innovazione non resta confinata nei laboratori o nei convegni, ma modifica la vita concreta delle persone. Ridurre di quasi la metà i tempi di risposta dei mezzi di soccorso, dimezzare i tempi di arrivo delle ambulanze, formare migliaia di cittadini all’uso dei defibrillatori, costruire reti di primo intervento capaci di agire entro pochi minuti, significa salvare vite. In Italia, dove spesso le emergenze sono aggravate dalla congestione urbana, dalla difficoltà di coordinamento tra enti e dalla lentezza degli interventi in aree periferiche o montane, un modello di questo tipo avrebbe un valore enorme.

La lezione cinese riguarda anche la logistica. Una catastrofe non si gestisce solo con le squadre di soccorso, ma con la capacità di far arrivare rapidamente cibo, acqua, medicinali, tende, indumenti termici, generatori, dispositivi medici e materiali per il riparo temporaneo. In Cina, le grandi piattaforme logistiche hanno dimostrato di poter intervenire nel giro di ore, mobilitando magazzini, cargo aerei, compagnie di trasporto e personale specializzato. Questa capacità è decisiva, perché nelle prime ore dopo un evento estremo si decide spesso la differenza tra una crisi contenuta e una catastrofe prolungata.

L’Italia, al contrario, continua troppo spesso a scoprire la propria vulnerabilità quando è già troppo tardi. Il Paese ha una straordinaria tradizione di volontariato, professionalità tecniche, corpi dello Stato, amministrazioni locali competenti e comunità capaci di solidarietà. Ma tutto ciò non basta più se manca una piattaforma integrata. Il problema non è l’assenza di persone generose o di competenze, ma l’assenza di un sistema tecnologico e industriale all’altezza della nuova fase. L’Italia non può continuare a pensare alla protezione civile come a una somma di interventi locali, fondi emergenziali, ricostruzioni interminabili e risposte tardive. Deve dotarsi di una visione nazionale e, al tempo stesso, territoriale, capace di connettere prevenzione, industria, ricerca, dati e cooperazione internazionale.

La Lombardia, il Veneto e più in generale il Nord Italia potrebbero svolgere un ruolo pilota. Non soltanto perché sono aree esposte a frane, alluvioni, dissesto idrogeologico, rischio industriale e pressioni climatiche crescenti, ma anche perché dispongono di un tessuto produttivo avanzato. Sensori IoT, robot leggeri, droni, componenti per veicoli di emergenza, materiali ignifughi, sistemi ottici di rilevamento, software di digital twin, dispositivi biomedicali, piattaforme logistiche e soluzioni energetiche off-grid potrebbero diventare il cuore di una nuova filiera italiana della resilienza. In questo modo, la cooperazione con la Cina, inserita nell’ambito della Smart Civil Protection Alliance, non sarebbe una forma di dipendenza, ma una leva di trasformazione industriale.

Mentre i rapporti con la Cina vengono spesso letti in Europa attraverso lenti ideologiche, diffidenze geopolitiche e automatismi atlantisti che impediscono di vedere la realtà, nel campo della protezione civile, continuare a ignorare i successi cinesi significherebbe danneggiare gli stessi cittadini italiani. La sicurezza delle popolazioni davanti a terremoti, incendi, alluvioni e crisi climatiche non può essere sacrificata sull’altare dei pregiudizi. Se un Paese ha sviluppato strumenti più avanzati, se una città ha sperimentato con successo sistemi integrati, se un ecosistema pubblico-privato è riuscito a trasformare la gestione delle emergenze in una infrastruttura intelligente, allora l’Italia deve studiare, adattare, cooperare e costruire partnership.

Una simile cooperazione dovrebbe partire da alcuni ambiti prioritari. Il primo è il monitoraggio predittivo, con sensori, satelliti, droni e digital twin dei bacini idrografici e delle infrastrutture critiche. Il secondo è la logistica, con magazzini intelligenti pre-posizionati e algoritmi capaci di distribuire le risorse in modo dinamico durante l’emergenza. Il terzo è la medicina d’emergenza, con reti di primo intervento, telemedicina, dispositivi indossabili per persone fragili e ambulanze integrate con sistemi di traffico intelligente. Il quarto è la formazione, attraverso simulatori, realtà virtuale, corsi per volontari, scuole, aziende e amministrazioni. Il quinto è la protezione dei soccorritori, utilizzando robot, droni e veicoli autonomi per ridurre l’esposizione umana in scenari pericolosi, dagli incendi industriali agli ambienti contaminati.

Anche il tema del riparo merita una riflessione specifica. Dopo ogni grande terremoto o alluvione, la questione abitativa temporanea diventa una delle ferite più profonde. Tendopoli inadeguate, container che arrivano tardi, soluzioni provvisorie che diventano permanenti, famiglie costrette a vivere per mesi o anni nell’incertezza. Una protezione civile moderna deve prevedere strutture modulari rapide, container abitativi certificati, tende riscaldate per climi freddi, materiali sostenibili, insediamenti temporanei pianificati con mappe di rischio e collegamenti immediati ad acqua, energia, fognature e servizi sanitari. In questo campo, la cooperazione tecnologica e industriale può trasformare una debolezza storica italiana in una nuova filiera produttiva.

I vantaggi di questo approccio, oltretutto, non si contano solamente in termini umani, ma anche economici. Investire in prevenzione costa molto meno che ricostruire dopo il disastro, in quanto ogni euro speso prima può evitare molti euro di danni dopo. Ma l’Italia ha spesso fatto il contrario: interventi tardivi, fondi stanziati ma non spesi, cantieri infiniti, ricostruzioni incomplete, territori spopolati. L’approccio cinese, invece, mostra che la prevenzione può diventare anche una politica industriale: una filiera dell’emergenza intelligente potrebbe generare migliaia di posti di lavoro, attrarre investimenti, creare export, rafforzare il manifatturiero in crisi e posizionare l’Italia come hub europeo della resilienza, invece di lasciarla prigioniera di un eterno ciclo emergenza-ricostruzione-nuova emergenza.

Alla luce di quanto esposto, la protezione civile non è più un settore tecnico marginale, ma una scelta di civiltà. Garantire acqua, aria, cibo, sicurezza, energia, salute, comunicazioni, logistica, riparo e sostegno psicologico in qualsiasi condizione di emergenza significa ridefinire il rapporto tra Stato, territorio, industria e cittadini. La Cina ha già compiuto un salto di qualità, dimostrando che la resilienza può essere pianificata, industrializzata e resa intelligente. L’Italia, sulla carta, dispone delle competenze, delle imprese, delle università e delle risorse territoriali per farlo, ma deve avere il coraggio politico di superare frammentazione, provincialismo e pregiudizi. Cooperare con la Cina nella protezione civile non significa rinunciare alla sovranità nazionale. Al contrario, significa rafforzarla, acquisendo strumenti, conoscenze e modelli che possono essere adattati alle esigenze italiane. Significa proteggere meglio i cittadini, ridurre i costi delle catastrofi, rilanciare settori produttivi in difficoltà, formare nuove professionalità e preparare il Paese a emergenze sempre più complesse. La vera domanda, dunque, non è se l’Italia debba guardare alla Cina, ma quanto tempo possa ancora permettersi di non farlo.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog