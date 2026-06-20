I partecipanti al forum sulla comunicazione dello Xizang sottolineano il ruolo della popolazione locale e dei nuovi media nel presentare il volto reale della regione e contrastare le narrazioni distorte

Alla Seconda Conferenza Internazionale sulla Comunicazione dello Xizang, esperti cinesi e stranieri hanno evidenziato il ruolo delle testimonianze locali e dei nuovi media per raccontare lo sviluppo reale della regione e confutare gli stereotipi occidentali.

di Zhang Yuying a Lhasa (Global Times) – 16 giugno 2026

Con un medley di canzoni eseguite dal Coro Giovanile del Monte Everest dello Xizang, tra cui The Tibetan Youth e Snow Lotus, e con una selezione di segmenti tratti da Zaxi Xiaduo, il primo dramma cinese di tip tap presentato sul palcoscenico, martedì si è aperta a Lhasa, nella Regione Autonoma dello Xizang, nella Cina sud-occidentale, la Seconda Conferenza Internazionale sulla Comunicazione dello Xizang. Esperti cinesi e stranieri hanno sottolineato l’importanza di raccontare storie autentiche degli abitanti locali dello Xizang e di utilizzare i nuovi canali mediatici per confutare le narrazioni occidentali distorte.

Sotto il tema “Comprensione e sostegno, empatia e connessione: rafforzare l’efficacia della comunicazione internazionale sui temi legati allo Xizang”, la conferenza ha riunito quasi 300 esperti e studiosi cinesi e internazionali, che hanno scambiato opinioni sullo sviluppo regionale dello Xizang e sui modi per costruire un percorso più efficace per la comunicazione internazionale della regione.

L’attore cinese Hu Ge, ambasciatore della comunicazione internazionale dello Xizang, ha inviato un videomessaggio alla conferenza, invitando un numero maggiore di ospiti internazionali a visitare la regione e a constatarne di persona lo sviluppo locale.

Durante la conferenza, diversi esperti hanno condiviso le proprie osservazioni approfondite sulla comunicazione internazionale dello Xizang. Ye Hailin, direttore dell’Istituto di Studi sull’Asia Occidentale e l’Africa, noto anche come China-Africa Institute, dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali, ha dichiarato nel suo discorso programmatico: “Gli sforzi di comunicazione internazionale riguardanti lo Xizang hanno affrontato una sfida. Anche disponendo di molti fatti e dati da condividere, troviamo ancora difficile scalfire stereotipi radicati e mostrare al mondo il quadro reale. Una verità semplice si trova al centro della comunicazione globale: la comunicazione sullo Xizang riguarda, in ultima analisi, la sua popolazione”.

Gli abitanti dello Xizang appartenenti a tutti i gruppi etnici dovrebbero essere al centro della scena. Invece di lasciare che altri parlino per loro, possono raccontarci direttamente le loro storie. Contadini, pastori, artigiani, medici di villaggio, giovani studiosi e proprietari di caffè dovrebbero condividere esperienze personali di prima mano. I loro racconti autentici possono trasmettere una genuinità che nessun’altra narrazione può eguagliare, ha affermato Ye.

Li Yafang, vicedirettrice della China Foreign Languages Publishing Administration, segretaria del Comitato del Partito e preside dell’Istituto per la Cina Contemporanea e il Mondo, ha sottolineato l’importanza di condividere l’esperienza dell’autonomia etnica regionale, nell’ambito della quale le persone di tutti i gruppi etnici sono padrone della società e condividono i frutti dello sviluppo. Ha inoltre evidenziato l’importanza di presentare esempi vividi degli sforzi compiuti dallo Xizang per proteggere foreste, praterie, fiumi e montagne, e di mostrare come le persone di tutti i gruppi etnici restino unite e portino avanti il patrimonio culturale della regione.

“Dovremmo fare in modo che le storie autentiche dello Xizang risuonino in tutto il mondo, trasmettendo un’immagine credibile, amabile e rispettabile della Cina”, ha affermato Li.

Quest’anno ricorre il 75° anniversario della liberazione pacifica dello Xizang. Dati e fatti mostrano i significativi progressi compiuti nello sviluppo economico e sociale della regione. Il prodotto interno lordo regionale ha superato i 300 miliardi di yuan, pari a 44 miliardi di dollari, nel 2025, con un enorme aumento rispetto ai soli 130 milioni di yuan del 1951. Oggi, la produzione cerealicola annua dello Xizang resta stabile sopra 1 milione di tonnellate, mentre prosperano l’agricoltura e l’allevamento con caratteristiche dell’altopiano, l’industria verde, l’energia pulita e i moderni servizi, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Xinhua.

Secondo il China News Service, nel 2025 lo Xizang ha accolto 70,73 milioni di turisti cinesi e stranieri, con un aumento del 10,71% su base annua; tra questi, 437.400 erano turisti provenienti dall’estero, con una crescita del 36,5% rispetto all’anno precedente.

Poco prima della conferenza internazionale sulla comunicazione, oltre dieci ospiti cinesi e stranieri hanno visitato il Palazzo del Potala, il Museo dello Xizang e il Monastero di Drepung per osservare il patrimonio culturale ben conservato dello Xizang. Hanno inoltre visitato aziende dell’industria leggera dell’altopiano, imprese del turismo culturale e un pascolo fotovoltaico nei pressi di Lhasa, apprendendo come l’energia pulita contribuisca ad aumentare i redditi locali proteggendo al tempo stesso l’ambiente, secondo quanto riportato da The Paper. Con la macchina fotografica in mano, hanno immortalato durante l’intero viaggio il paesaggio unico dello Xizang e il suo prospero sviluppo.

Kundan Aryal, professore associato presso il Dipartimento Centrale di Giornalismo e Comunicazione di Massa dell’Università Tribhuvan del Nepal, ha dichiarato al Global Times durante la conferenza che, dopo la sua esperienza sul posto nello Xizang, si è reso conto che “lo Xizang non è da meno di qualsiasi città moderna del mondo. Allo stesso tempo, le persone sono molto prospere e felici, e la vita qui è molto libera”.

Facendo eco ad Aryal, Manukonda Rabindranath, professore del Media Research Centre dell’Università Jawaharlal Nehru in India, ha affermato: “Ho visto molti luoghi qui. Una delle parti importanti dello sviluppo riguarda autostrade, strade ed edifici. Sono molto ben sviluppati”.

“Quando vedo tutto questo, è totalmente diverso da ciò che i media occidentali proiettano. Le cose, dunque, sono molto diverse”, ha dichiarato Rabindranath al Global Times.

Gayan Madushanka, direttore della Divisione Affari Internazionali e capo del Dipartimento di Tecnologia della Produzione Cinematografica e Televisiva presso l’Università di Tecnologia Professionale dello Sri Lanka, ha dichiarato al Global Times che alcuni Paesi occidentali creano narrazioni per reprimere i Paesi asiatici. Osservando che oggi le persone non sono più coinvolte con i tradizionali mass media capitalistici, ha sottolineato come le piattaforme dei nuovi media, ampiamente accessibili, offrano canali diversificati per presentare al mondo il volto autentico dello Xizang.

“Se loro, i media occidentali, costruiscono narrazioni, anche un singolo cittadino dello Xizang può realizzare un video e dare risposte. Ora abbiamo i social media. Ora possiamo rispondere”, ha dichiarato Madushanka al Global Times.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog