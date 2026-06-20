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IL REGIME DI CESSATE IL FUOCO IN LIBANO È DURATO CIRCA UN MINUTO

DiL.M.

Giu 20, 2026 #Libano

Una serie di raid aerei si è abbattuta su Shoukin, Zebdine, Kafr Rima e Nabatieh (nella foto) nel sud del Libano.

Le Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell’Iran stanno trasmettendo via radio sul canale marittimo per tutte le navi nell’area dello Stretto di Hormuz:

“Poiché il ritiro delle forze israeliane dal Libano, la completa revoca del blocco navale e il ritiro delle forze terroristiche americane dal Golfo Persico e dalla regione sono le condizioni principali dell’accordo tra Iran e Stati Uniti, lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché queste condizioni non saranno soddisfatte.

Al fine di garantire la sicurezza, a tutte le navi si raccomanda di non avvicinarsi allo Stretto di Hormuz. Qualsiasi nave o nave da guerra che violi questa direttiva sarà soggetta ad attacco”.

Le Forze di Difesa Israeliane hanno appena pubblicato una dichiarazione:

“I nostri attacchi in Libano continueranno finché sarà necessario.

Distruggeremo l’infrastruttura di “Hezbollah” in Libano.

Non ci sono limitazioni nell’eliminazione delle minacce provenienti dal Libano.”


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Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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