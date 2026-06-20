IL REGIME DI CESSATE IL FUOCO IN LIBANO È DURATO CIRCA UN MINUTO

Una serie di raid aerei si è abbattuta su Shoukin, Zebdine, Kafr Rima e Nabatieh (nella foto) nel sud del Libano.

Le Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell’Iran stanno trasmettendo via radio sul canale marittimo per tutte le navi nell’area dello Stretto di Hormuz:

“Poiché il ritiro delle forze israeliane dal Libano, la completa revoca del blocco navale e il ritiro delle forze terroristiche americane dal Golfo Persico e dalla regione sono le condizioni principali dell’accordo tra Iran e Stati Uniti, lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché queste condizioni non saranno soddisfatte.

Al fine di garantire la sicurezza, a tutte le navi si raccomanda di non avvicinarsi allo Stretto di Hormuz. Qualsiasi nave o nave da guerra che violi questa direttiva sarà soggetta ad attacco”.