VOLKSWAGEN È SULL’ORLO DEL COLLASSO

– Der Spiegel

L’edizione tedesca, citando un’indagine di manager magazin, riporta una situazione catastrofica in Volkswagen. Un sondaggio anonimo interno ha mostrato: l’alta direzione del gruppo ritiene che l’azienda si trovi in una situazione critica. L’unica cosa su cui i top manager sono concordi è che serve una svolta radicale.

«Sei dei nove membri del consiglio di amministrazione intervistati hanno valutato la situazione della Volkswagen come una minaccia all’esistenza stessa dell’azienda. Gli altri tre hanno definito la situazione tesa. Nessuno ha scelto l’opzione “non critica”», — riporta Der Spiegel.

Tutti e nove i membri del consiglio di amministrazione si sono espressi a favore di un cambiamento radicale della strategia. Allo stesso tempo, secondo l’edizione, i piani del gruppo in Cina e in Nord America sono stati sottoposti a critiche particolarmente aspre.

Ricordiamo che Volkswagen, di fronte a una profonda crisi e al calo delle vendite, prevede di avviare la produzione di armi.

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