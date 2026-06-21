Il Primo Ministro vietnamita incontra il Presidente Putin a Mosca

Il Presidente Putin ha ringraziato la parte vietnamita per lo stretto coordinamento e il contributo attivo al successo del Vertice commemorativo ASEAN-Russia, svoltosi in occasione del 35º anniversario delle loro relazioni.

VNA/VNS – 18 giugno 2026

MOSCA – Il Primo Ministro Lê Minh Hưng ha incontrato il Presidente russo Vladimir Putin a Mosca il 18 giugno, nel quadro del suo viaggio per il Vertice commemorativo ASEAN-Russia e per attività bilaterali in Russia.

Il Presidente Putin ha ringraziato la parte vietnamita per lo stretto coordinamento e il contributo attivo al successo del Vertice commemorativo ASEAN-Russia, svoltosi in occasione del 35º anniversario delle loro relazioni.

Egli ha indicato il Việt Nam come uno dei partner più importanti della Russia e un caro amico nella regione, un ponte fondamentale verso l’ASEAN e un motore delle iniziative di cooperazione russe in tale ambito. Ha espresso grande apprezzamento per i risultati concreti ottenuti nella cooperazione bilaterale, anzitutto per il costante approfondimento della fiducia politica, da lui definita una solida base per l’espansione dei rapporti in tutti i settori.

Richiamando i recenti incontri con i leader vietnamiti, il Presidente Putin ha inviato i suoi più cordiali saluti al Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Việt Nam e Presidente della Repubblica Tô Lâm e ad altri alti dirigenti. Ha espresso fiducia nel fatto che il Primo Ministro Hưng e il nuovo Governo vietnamita continueranno a collaborare con la Russia per rafforzare ulteriormente il Partenariato Strategico Globale su molteplici fronti.

In risposta, il Primo Ministro Hưng ha espresso la propria soddisfazione per la sua prima visita in Russia nella nuova veste. Ha trasmesso al Presidente Putin i saluti del Segretario Generale e Presidente Tô Lâm e di altri leader del Partito e dello Stato vietnamiti, e si è congratulato per il successo del Vertice commemorativo ASEAN-Russia, affermando che esso ha contribuito a promuovere una cooperazione sostanziale e reciprocamente vantaggiosa tra la Russia e gli Stati membri dell’ASEAN.

Il Partito, lo Stato e il Governo vietnamiti considerano sempre la Russia uno dei partner più importanti nella politica estera del Việt Nam, ha dichiarato, sottolineando che, nonostante i complessi sviluppi globali, l’amicizia tradizionale tra il Việt Nam e la Russia continua a rafforzarsi in molteplici settori.

Ha affermato che il nuovo Governo del Việt Nam desidera lavorare a stretto contatto con il Governo russo per portare avanti gli accordi raggiunti tra il Segretario Generale e Presidente Tô Lâm e il Presidente Putin, elevando così in modo globale le relazioni bilaterali.

Il Primo Ministro vietnamita ha osservato che, dopo la visita del Segretario Generale Tô Lâm in Russia nel maggio 2025, i leader vietnamiti hanno incaricato gli organismi competenti di elaborare piani concreti per gli esiti concordati e di riferire regolarmente sui progressi compiuti. Su questa base, ha proposto che la Russia continui a incoraggiare entrambe le parti a trasformare tali accordi in risultati concreti.

Durante l’incontro, il Primo Ministro Hưng e il Presidente Putin hanno discusso orientamenti e misure per creare svolte capaci di produrre risultati più tangibili nella cooperazione bilaterale, rafforzare le fondamenta del Partenariato Strategico Globale e servire gli obiettivi di sviluppo di entrambi i Paesi.

Le due parti hanno concordato di aumentare il dialogo regolare e sostanziale attraverso tutti i canali e a tutti i livelli; di mantenere gli scambi tra alti dirigenti per discutere tempestivamente questioni bilaterali e multilaterali. Hanno affermato che la cooperazione in materia di difesa e sicurezza resta un pilastro strategico dei rapporti bilaterali e hanno convenuto di rafforzare ulteriormente la collaborazione nella cybersicurezza e gli scambi tra il personale militare dei due Paesi.

Rilevando che la cooperazione Việt Nam-Russia sta entrando in una fase di opportunità e potenzialità significative, il Primo Ministro Hưng e il Presidente Putin hanno concordato di accelerare i negoziati per una rapida attuazione del progetto della centrale nucleare di Ninh Thuận 1. Hanno affermato che la cooperazione nei settori dell’energia, del petrolio e del gas, e dell’energia nucleare costituisce uno dei pilastri fondamentali delle relazioni bilaterali e dovrebbe essere realizzata secondo la tabella di marcia concordata.

I due leader hanno inoltre concordato una serie di orientamenti per la futura cooperazione in ambiti quali commercio e investimenti, scienza e tecnologia, istruzione e formazione, trasporti, cultura e turismo, con l’obiettivo di approfondire la collaborazione bilaterale.

Nel campo della cooperazione economica e commerciale, le due parti hanno espresso la loro determinazione a portare l’interscambio bilaterale a 15 miliardi di dollari statunitensi nel prossimo futuro. Hanno concordato di proseguire la collaborazione nei settori minerario, dei trasporti, della cantieristica navale, della modernizzazione ferroviaria e dell’ampliamento dei corridoi di trasporto, comprese le linee ferroviarie intermodali internazionali attraverso la Cina.

Il Primo Ministro Hưng ha proposto che la Russia crei condizioni più favorevoli affinché i prodotti vietnamiti, in particolare quelli agricoli, possano accedere in misura maggiore al mercato russo. Ha inoltre chiesto la rimozione delle restrizioni nei confronti di alcuni stabilimenti vietnamiti di trasformazione dei prodotti ittici che esportano in Russia e l’ampliamento dell’elenco delle imprese autorizzate a esportare prodotti ittici in Russia e negli altri Stati membri dell’Unione Economica Eurasiatica.

Il leader vietnamita ha inoltre suggerito che la Russia valuti negoziati per modificare l’Accordo di libero scambio tra il Việt Nam e l’Unione Economica Eurasiatica, compresa la completa rimozione delle misure di salvaguardia applicate alle esportazioni vietnamite di prodotti tessili, abbigliamento e calzature verso la Russia e il mercato dell’Unione Economica Eurasiatica.

Per quanto riguarda il turismo, l’istruzione e gli scambi tra i popoli, il Presidente Putin ha espresso il desiderio di ampliare l’insegnamento e l’apprendimento della lingua russa nel Sud-Est asiatico, incluso il Việt Nam, e ha riaffermato il continuo sostegno della Russia agli studenti vietnamiti che studiano nel Paese.

Le due parti hanno concordato di promuovere la cooperazione turistica e gli scambi tra i popoli, di accelerare l’istituzione di un Centro Culturale Vietnamita in Russia, di valutare la costruzione di una scuola russa ad Hà Nội e di organizzare una Stagione Culturale Russa in Việt Nam nel 2027.

Per l’occasione, il Primo Ministro Hưng ha invitato il Presidente Putin a partecipare alla Settimana dei Leader Economici dell’APEC, prevista a Phú Quốc, in Việt Nam, nel 2027. Ha espresso la convinzione che la partecipazione del Presidente Putin e della delegazione russa contribuirà a promuovere cooperazione, sviluppo, pace e stabilità nella regione e nel mondo.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog