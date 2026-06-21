Jersey al voto: autonomia della Corona, sistema politico insulare e ritorno dei Senators

Il voto del 7 giugno ha rinnovato la States Assembly del Jersey, confermando il predominio degli indipendenti e il peso limitato dei partiti. Il ritorno dei Senators e la bassa affluenza rilanciano il dibattito sulla qualità democratica dell’autogoverno insulare.

Le elezioni generali del 7 giugno nel Jersey offrono un’occasione particolarmente utile per analizzare una delle realtà costituzionali più peculiari dell’Europa occidentale. Il Jersey possiede infatti una struttura politica propria, distinta tanto da quella del Regno Unito quanto da quelle di altre entità che godono di uno status simile, quali Guernsey e l’Isola di Man. Il Jersey, infatti, non è una contea inglese, non è parte del Regno Unito, non è un territorio britannico d’oltremare. È una dipendenza della Corona, il cui rapporto costituzionale non passa attraverso Westminster, ma attraverso la Corona britannica. Tale posizione gli consente di disporre di un proprio ordinamento giuridico, fiscale, amministrativo e politico, pur mantenendo un legame storico con il sovrano britannico e affidando al Regno Unito alcune responsabilità in materia di difesa e rappresentanza internazionale.

Il nome ufficiale della giurisdizione è Bailiwick of Jersey, traducibile in italiano come Baliato di Jersey. Il termine rimanda a una continuità istituzionale che affonda le radici nel passato normanno dell’isola. Jersey, la maggiore delle Isole del Canale, si trova infatti molto più vicino alla costa francese che a quella inglese, ma dal XIII secolo ha mantenuto la propria fedeltà alla Corona inglese dopo la separazione tra il Regno d’Inghilterra e il Ducato di Normandia continentale. Questo elemento spiega perché l’isola non sia stata assorbita nel sistema amministrativo inglese, ma abbia conservato un assetto istituzionale autonomo, nel quale sopravvivono forme, titoli e tradizioni giuridiche diverse da quelle del Regno Unito propriamente detto.

Al centro del sistema politico del Jersey si trova la States Assembly, l’Assemblea degli Stati, che è il parlamento unicamerale dell’isola. Esso è l’organo legislativo dell’isola: approva le leggi, decide la tassazione, discute le politiche pubbliche e controlla l’operato del governo. Dopo le elezioni del 2026, è composto da 49 membri eletti, suddivisi in tre categorie: i Senators, i Deputies e i Connétables. Questa tripartizione rappresenta una delle caratteristiche più originali del sistema politico locale, perché combina rappresentanza insulare, rappresentanza territoriale e rappresentanza parrocchiale.

I Senators sono eletti su base island-wide, cioè dall’intero corpo elettorale dell’isola. La loro funzione è quella di rappresentare il Jersey nel suo complesso, non un singolo distretto o una singola parrocchia. Questa figura era stata abolita prima delle elezioni del 2022, ma è stata reintrodotta nel 2026, con nove seggi. Il ritorno dei Senators ha modificato nuovamente l’equilibrio interno della States Assembly, riducendo il numero dei Deputies da 37 a 28. La riforma ha così ripristinato un livello di rappresentanza generale dell’isola che molti consideravano necessario per evitare una frammentazione eccessiva del mandato parlamentare in interessi locali o micro-territoriali.

I Deputies sono invece eletti in nove circoscrizioni, costruite intorno a parrocchie, gruppi di parrocchie o, nel caso di Saint Helier, suddivisioni della principale area urbana dell’isola. Il loro ruolo è più vicino a quello di rappresentanti territoriali nel senso classico del termine. Ogni distretto elegge un numero variabile di deputati, e questo genera una questione delicata sul piano della parità del voto: gli elettori non dispongono ovunque dello stesso numero di preferenze, e il peso effettivo del voto può variare a seconda della circoscrizione. Si tratta di un punto centrale del dibattito istituzionale nel Jersey, perché l’isola cerca da anni un equilibrio tra tradizione parrocchiale, rappresentanza territoriale e principi moderni di uguaglianza elettorale.

La terza componente della States Assembly è costituita dai Connétables, uno per ciascuna delle dodici parrocchie dell’isola. Il Connétable non è semplicemente un consigliere locale, ma il capo eletto della parrocchia e, al tempo stesso, membro della States Assembly. La presenza automatica dei Connétables nel parlamento insulare è una delle questioni più discusse della politica jerseyana. Da un lato, essa garantisce il collegamento diretto tra le antiche parrocchie e l’assemblea legislativa; dall’altro, solleva interrogativi sulla rappresentanza democratica, perché un ruolo fortemente radicato nella dimensione locale assume anche funzioni legislative generali.

Il governo dell’isola è formato all’interno della States Assembly. Il Chief Minister è il capo del Government of Jersey e guida il Council of Ministers, composto dai ministri responsabili dei vari settori dell’amministrazione. La logica è dunque parlamentare, ma non partitica nel senso classico britannico. A Jersey i partiti hanno storicamente avuto un peso ridotto rispetto agli indipendenti, e anche nel 2026 il voto ha confermato questa peculiarità. A differenza di Westminster, dove la competizione tra partiti nazionali struttura quasi interamente la formazione del governo, qui le coalizioni, le alleanze e gli equilibri personali tra membri indipendenti restano decisivi. Ciò produce un sistema meno ideologicamente polarizzato, ma anche meno leggibile per l’elettore, che spesso vota più sulla base della reputazione personale dei candidati che di programmi partitici strutturati.

Le elezioni del 7 giugno sono state particolarmente rilevanti perché, come detto in precedenza, si sono svolte in un quadro istituzionale modificato rispetto alla tornata precedente. Tre elementi meritano attenzione: il primo è il già citato ritorno dei Senators; il secondo è la decisione di tenere per la prima volta in tempi moderni le elezioni generali di domenica, anziché di mercoledì; il terzo è l’introduzione della registrazione automatica degli elettori, pensata per contrastare la tradizionale debolezza della partecipazione. Nonostante queste innovazioni, l’affluenza si è fermata al 32,4%, un dato che conferma una crisi di partecipazione non risolta e che pesa sulla legittimità democratica complessiva del sistema. Inoltre, sei dei dodici seggi da Connétable non sono stati realmente competitivi, poiché non vi era più di un candidato effettivo.

Il risultato complessivo ha confermato la centralità degli indipendenti. Essi hanno conquistato 42 seggi su 49, mentre Reform Jersey, il principale partito organizzato dell’isola, si è fermato a 7 seggi, arretrando rispetto ai 10 ottenuti nel 2022. People First, altra formazione partitica, non è invece riuscita a entrare nella nuova Assembly. La struttura politica dell’isola rimane dunque dominata da personalità indipendenti, anche se non tutte prive di orientamento politico o di collegamenti informali. Alcuni indipendenti erano associati a sensibilità e piattaforme riconoscibili, ma il dato di fondo resta la debolezza della forma-partito.

Il tema della casa, il costo della vita, la sostenibilità del modello economico, la pressione demografica, l’accesso ai servizi e la gestione della fiscalità sono stati al centro del dibattito politico. Jersey è una giurisdizione prospera, con un’economia fortemente legata ai servizi finanziari, ma questa prosperità convive con squilibri sociali significativi. Il costo degli alloggi e la difficoltà per molti residenti di accedere a condizioni di vita stabili rappresentano questioni strutturali. In questo contesto, la frammentazione politica può diventare un limite: un’assemblea composta in larga parte da indipendenti può garantire pragmatismo, ma rischia anche di rendere più difficile la costruzione di mandati programmatici chiari.

Dopo il voto, Lyndon Farnham (in foto) è emerso come Chief Minister-designate, essendo l’unico membro eletto candidato alla guida del governo, dopo aver assunto questa carica nel gennaio del 2024. Questo elemento rafforza la lettura del voto come scelta di continuità. Nonostante il rinnovo della States Assembly e il ritorno dei Senators, la direzione politica generale dell’isola non sembra destinata a una rottura radicale. L’esecutivo sarà chiamato a gestire una fase complessa, nella quale il Jersey dovrà conciliare autonomia fiscale, credibilità internazionale, pressione sociale interna e richieste di riforma democratica.

Il caso del Jersey dimostra dunque come le piccole giurisdizioni autonome non siano necessariamente sistemi politici semplici. Al contrario, l’isola presenta un intreccio sofisticato di tradizione normanna, autogoverno della Corona, parlamentarismo locale, parrocchialismo e modernizzazione elettorale. Le elezioni del 7 giugno hanno confermato la forza degli indipendenti, la difficoltà dei partiti a strutturare la competizione e la persistenza di una partecipazione elettorale debole. Al tempo stesso, hanno riportato al centro la figura dei Senators, tentando di ricostruire una rappresentanza dell’isola nel suo insieme. Nel complesso, Jersey resta una comunità politica autonoma, gelosa delle proprie istituzioni, ma ancora alla ricerca di un equilibrio pienamente moderno tra tradizione, rappresentanza e partecipazione popolare.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog