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La Cina accoglie con favore la firma del memorandum d’intesa di prima fase tra Stati Uniti e Iran, e invita tutte le parti a rispettare gli impegni

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Giu 21, 2026 #Cina, #Iran, #USA

Pechino saluta positivamente la firma del memorandum d’intesa di prima fase tra Stati Uniti e Iran, considerandola utile ad allentare le tensioni e consolidare il cessate il fuoco, e ribadisce il proprio impegno per la pace in Medio Oriente.

Global Times – 18 giugno 2026

Interpellato sui resoconti secondo cui funzionari della Casa Bianca avrebbero affermato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato il memorandum d’intesa di prima fase tra Stati Uniti e Iran, e secondo cui il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmāʿīl Baqāʾī avrebbe dichiarato che il testo del memorandum d’intesa è stato formalmente finalizzato e firmato da entrambe le parti, giovedì il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian ha affermato che la firma del memorandum d’intesa di prima fase da parte di Stati Uniti e Iran ha un significato positivo per l’allentamento delle tensioni e il consolidamento dello slancio del cessate il fuoco. La Cina accoglie con favore questo passo e auspica che tutte le parti interessate, compresi Stati Uniti e Iran, sostengano lo spirito dell’accordo e adempiano seriamente ai propri impegni.

La forza non può risolvere i problemi; il negoziato su basi di parità è la strada giusta. La Cina auspica che sia gli Stati Uniti sia l’Iran affrontino i negoziati della seconda fase con un atteggiamento razionale e pragmatico, si vengano incontro reciprocamente e lavorino insieme per ottenere risultati positivi nella prossima fase dei colloqui, ha dichiarato il portavoce.

Lin ha affermato che, dallo scoppio del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, la Cina si è adoperata attivamente per contribuire a fermare i combattimenti e promuovere la pace. Il presidente cinese Xi Jinping ha avanzato solennemente una proposta in quattro punti per salvaguardare e promuovere la pace e la stabilità in Medio Oriente, invitando a sostenere i Paesi della regione nella costruzione di una casa comune di buon vicinato, sviluppo, sicurezza e cooperazione. Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha avuto oltre 30 telefonate e incontri con ministri degli Esteri e altri alti funzionari dei Paesi interessati, conducendo comunicazioni e coordinamenti approfonditi. Cina e Pakistan hanno inoltre pubblicato congiuntamente un’iniziativa in cinque punti per il ripristino della pace e della stabilità nel Golfo e in Medio Oriente.

La Cina agirà in conformità con lo spirito della proposta in quattro punti del presidente Xi e continuerà a svolgere un ruolo attivo e costruttivo per conseguire una pace e una stabilità durature in Medio Oriente e nella regione del Golfo, ha osservato il portavoce.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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