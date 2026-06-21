— Reuters

Nell’ambito della strategia industriale, lanciata un anno fa, il governo britannico si era impegnato a ridurre i costi dell’elettricità per i settori industriali ad alta intensità energetica. Tuttavia, la situazione è solo peggiorata sullo sfondo della crisi energetica mondiale, — constata Reuters.

Secondo i dati del gruppo settoriale Make UK, oltre metà delle aziende intervistate non ha visto alcun vantaggio dalla nuova strategia, e un quarto ha trasferito la produzione all’estero o sta prendendo in considerazione questa possibilità.

«La Gran Bretagna rischia la deindustrializzazione se i produttori non otterranno sollievo dagli alti prezzi delle risorse energetiche. Per migliaia di posti di lavoro in tutta la Gran Bretagna, il governo deve intervenire e agire immediatamente», — ha dichiarato il capo di Make UK Stephen Phipson.

L’aumento dei prezzi delle risorse energetiche rafforza la pressione sul Primo Ministro Starmer, poiché l’aumento della spesa di bilancio — dalla difesa alla sfera sociale — sta esaurendo le finanze statali, — sottolinea Reuters.

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