AFV

Libera la tua mente

Mondo

LA GRAN BRETAGNA RISCHIA LA DEINDUSTRIALIZZAZIONE A CAUSA DEGLI ALTI PREZZI DELL’ENERGIA

DiAFV from TELEGRAM

Giu 21, 2026 #Gran Bretagna

— Reuters

Nell’ambito della strategia industriale, lanciata un anno fa, il governo britannico si era impegnato a ridurre i costi dell’elettricità per i settori industriali ad alta intensità energetica. Tuttavia, la situazione è solo peggiorata sullo sfondo della crisi energetica mondiale, — constata Reuters.

Secondo i dati del gruppo settoriale Make UK, oltre metà delle aziende intervistate non ha visto alcun vantaggio dalla nuova strategia, e un quarto ha trasferito la produzione all’estero o sta prendendo in considerazione questa possibilità.

«La Gran Bretagna rischia la deindustrializzazione se i produttori non otterranno sollievo dagli alti prezzi delle risorse energetiche. Per migliaia di posti di lavoro in tutta la Gran Bretagna, il governo deve intervenire e agire immediatamente», — ha dichiarato il capo di Make UK Stephen Phipson.

L’aumento dei prezzi delle risorse energetiche rafforza la pressione sul Primo Ministro Starmer, poiché l’aumento della spesa di bilancio — dalla difesa alla sfera sociale — sta esaurendo le finanze statali, — sottolinea Reuters.

Fonte


Telegram | X | Web | RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

AFV Mondo

La Cina accoglie con favore la firma del memorandum d’intesa di prima fase tra Stati Uniti e Iran, e invita tutte le parti a rispettare gli impegni

Giu 21, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Jersey al voto: autonomia della Corona, sistema politico insulare e ritorno dei Senators

Giu 21, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Cuba ha bisogno di profonde trasformazioni per affrontare la realtà attuale, afferma il Primo Ministro

Giu 21, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

La Cina accoglie con favore la firma del memorandum d’intesa di prima fase tra Stati Uniti e Iran, e invita tutte le parti a rispettare gli impegni

Giugno 21, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

LA GRAN BRETAGNA RISCHIA LA DEINDUSTRIALIZZAZIONE A CAUSA DEGLI ALTI PREZZI DELL’ENERGIA

Giugno 21, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Jersey al voto: autonomia della Corona, sistema politico insulare e ritorno dei Senators

Giugno 21, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Il Primo Ministro vietnamita incontra il Presidente Putin a Mosca

Giugno 21, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: