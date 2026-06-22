La Casa Bianca ha rilasciato il testo completo del Memorandum d’intesa (MoU) di 14 punti:

1. Gli Stati Uniti e l’Iran e i loro alleati nella guerra attuale dichiarano l’immediata e permanente cessazione delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso in Libano, e si impegnano d’ora in poi a non avviare alcuna guerra o operazione militare l’uno contro l’altro, e ad astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza l’uno contro l’altro, e a garantire l’integrità territoriale e la sovranità del Libano.

2. Gli Stati Uniti e l’Iran si impegnano a rispettare la sovranità e l’integrità territoriale l’uno dell’altro e ad astenersi dall’interferire negli affari interni dell’altro.

3. Gli Stati Uniti e l’Iran si impegnano a negoziare e raggiungere l’accordo finale in un massimo di 60 giorni, prorogabili con consenso reciproco.

4. Immediatamente dopo la firma, gli Stati Uniti inizieranno la rimozione del loro blocco navale e di qualsiasi disturbo o impedimento contro la Repubblica Islamica dell’Iran, e termineranno completamente il blocco navale entro 30 giorni. Durante questo periodo, il traffico delle navi sarà proporzionale ai numeri del traffico pre-guerra che l’Iran sta ripristinando. Gli Stati Uniti si impegnano inoltre a rimuovere le loro forze dalla vicinanza dell’Iran entro 30 giorni dopo l’accordo finale.

5. Alla firma di questo MoU, l’Iran prenderà provvedimenti usando i suoi migliori sforzi per il passaggio sicuro delle navi commerciali senza alcun costo per 60 giorni dal Golfo Persico al Mare di Oman, e viceversa. Il traffico delle navi commerciali inizierà immediatamente, considerando la necessità di rimuovere gli ostacoli tecnici e militari e di sminare da parte della Repubblica Islamica dell’Iran, entro 30 giorni. L’Iran condurrà un dialogo con l’Oman per definire la futura amministrazione e i servizi marittimi nello Stretto di Hormuz.

6. Gli Stati Uniti si impegnano con i loro partner regionali a sviluppare un piano definitivo e concordato reciprocamente con almeno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico della Repubblica Islamica dell’Iran, come parte di un accordo finale.

7. Gli Stati Uniti si impegnano a porre fine a tutti i tipi di sanzioni contro la Repubblica Islamica dell’Iran, incluse le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, le risoluzioni del Consiglio dei Governatori dell’AIEA e tutte le sanzioni unilaterali statunitensi, primarie e secondarie, in un calendario concordato come parte dell’accordo finale.

8. La Repubblica Islamica dell’Iran ribadisce che non procurerà né svilupperà armi nucleari. Gli Stati Uniti e l’Iran hanno concordato di risolvere la questione della disposizione dei materiali arricchiti stoccati, in base a un meccanismo che sarà concordato reciprocamente in conformità con il calendario menzionato nel paragrafo sette con la metodologia minima di downblending in loco sotto la supervisione dell’AIEA. Le due parti hanno inoltre concordato di discutere la questione dell’arricchimento e altre questioni concordate reciprocamente relative alle esigenze nucleari dell’Iran.

9. In attesa dell’accordo finale, gli Stati Uniti e l’Iran concordano di mantenere lo status quo. L’Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare, e gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni e non schiereranno forze aggiuntive nella regione.

10. Gli Stati Uniti si impegnano che immediatamente dopo la firma di questo MoU, saranno emesse deroghe alle sanzioni per l’esportazione di petrolio greggio iraniano, prodotti petroliferi e derivati, e tutti i servizi associati, incluse le transazioni bancarie, le assicurazioni, i trasporti, ecc.

11. Gli Stati Uniti si impegnano a rendere pienamente disponibili per l’uso i fondi congelati o limitati dell’Iran dopo l’attuazione di questo MoU. Gli Stati Uniti e l’Iran concorderanno reciprocamente le procedure relative al rilascio di questi fondi durante i negoziati.

12. Sarà istituito un meccanismo di monitoraggio per supervisionare l’attuazione di questo MoU e del successivo accordo finale.

13. Dopo la firma di questo MoU e a condizione dell’inizio dell’attuazione dei paragrafi 1, 4, 5, 10 e 11, gli Stati Uniti e l’Iran inizieranno i negoziati riguardanti l’accordo finale.

14. L’accordo finale sarà approvato da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

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