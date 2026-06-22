Per l’UE, la cooperazione con la Cina è più sostenibile del protezionismo

Nonostante le spinte protezionistiche e le narrazioni politicizzate all’interno dell’Unione Europea, l’interdipendenza economica tra Cina ed Europa rende il dialogo e il negoziato una strada più sostenibile dello scontro commerciale.

Global Times – 19 giugno 2026

Nonostante la politica protezionistica dell’Unione Europea (UE) e le narrazioni commerciali politicizzate all’interno del blocco, la profonda interdipendenza economica tra Cina ed Europa garantirà la prosecuzione della cooperazione, rendendo l’impegno e il negoziato più sostenibili del protezionismo, hanno affermato venerdì esperti cinesi, dopo che il Financial Times ha riferito che l’UE avrebbe rinviato un potenziale scontro commerciale con la Cina a seguito di un vertice di due giorni a Bruxelles che ha messo in evidenza divisioni interne al blocco.

I leader dei 27 Paesi dell’UE si sono riuniti a Bruxelles per un vertice di due giorni giovedì e venerdì. Nonostante la retorica combattiva che aveva preceduto l’incontro di Bruxelles, i 27 leader hanno optato per il dialogo invece che per un’azione immediata per affrontare quelle che hanno definito “squilibri macroeconomici globali”, secondo il rapporto.

I leader dell’UE hanno incaricato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen di “continuare a impegnarsi in un dialogo costruttivo” con i principali partner economici. Allo stesso tempo, hanno affermato che dovrebbe “sviluppare ed eventualmente integrare il pacchetto di strumenti nel campo della difesa commerciale e della politica industriale”, ha dichiarato un funzionario dell’UE citato dal rapporto.

L’ultimo segnale giunto dall’incontro di Bruxelles, ovvero il rinvio dello scontro commerciale con la Cina, non è stato inatteso, poiché l’orientamento generale della politica dell’UE verso la Cina era già stato definito attraverso una serie di recenti interazioni ad alto livello e discussioni interne all’UE, ha dichiarato venerdì al Global Times Feng Zhongping, direttore dell’Istituto di Studi Europei dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali.

Secondo Feng, l’UE dovrebbe continuare il proprio approccio su doppio binario, basato sul “de-risking” pur mantenendo la Cina come partner commerciale indispensabile. L’attuale politica europea, ha aggiunto, combina l’uso di strumenti di pressione, come le misure di difesa commerciale, con una persistente disponibilità al dialogo, riflettendo comunque uno sforzo volto a gestire la competizione piuttosto che ad accentuarla.

Jian Junbo, direttore del Centro per le Relazioni Cina-Europa presso l’Istituto di Studi Internazionali dell’Università Fudan, ha dichiarato venerdì al Global Times che uno dei fattori chiave che orientano l’approccio dell’UE è la risposta razionale e ferma della Cina alle attuali frizioni commerciali attraverso meccanismi di coordinamento bilaterale finalizzati a gestire le controversie e ad allentare le tensioni.

La Cina ha costantemente adottato un approccio razionale e fermo, cercando di risolvere questi problemi e allentare le tensioni attraverso meccanismi di coordinamento bilaterale, comprese le recenti consultazioni tra alti funzionari del commercio, ha affermato Jian.

La comunicazione tra Cina e UE nei settori economico e commerciale resta fluida, ha dichiarato giovedì il portavoce del ministero del Commercio cinese (MOFCOM), He Yadong, durante una conferenza stampa ordinaria, in risposta a una domanda sugli attuali progressi dei negoziati economici e commerciali Cina-UE e sul fatto che la Cina sia preoccupata che le attuali frizioni possano degenerare in una guerra commerciale su vasta scala.

Il 9 giugno, il viceministro del Commercio cinese Ling Ji, anche vice rappresentante del commercio internazionale della Cina, ha incontrato Ditte Juul Jørgensen, direttrice generale per il Commercio e la Sicurezza Economica della Commissione Europea. Le due parti hanno avuto discussioni approfondite sui preparativi per l’istituzione di un meccanismo di consultazione Cina-UE su commercio e investimenti, ponendo le basi per un prossimo dialogo a livello ministeriale, ha affermato il portavoce.

Durante i colloqui, la parte europea ha dichiarato che una guerra commerciale non è l’obiettivo della sua politica verso la Cina ed ha espresso un atteggiamento positivo verso lo svolgimento di un dialogo costruttivo con Pechino, ha detto He Yadong.

Le dichiarazioni sono giunte dopo che il Global Times aveva appreso da una fonte a conoscenza della situazione che Ling si trova in visita presso la sede dell’UE dal 9 al 14 giugno per discutere con i funzionari europei le relative disposizioni per l’istituzione del Meccanismo di Consultazione Cina-UE su Commercio e Investimenti.

I recenti segnali pragmatici si sviluppano in un momento difficile e complesso per i legami economici tra Cina e UE, mentre l’Europa aumenta la pressione per imporre restrizioni commerciali e valuta strumenti più ampi di “sicurezza economica”, considerati come direttamente incidenti sulla Cina.

Secondo Jian, gli strumenti di politica commerciale dell’UE modellati da considerazioni politiche, dal “de-risking” e da misure protezionistiche stanno limitando sempre più i legami economici e di investimento con la Cina, ponendo sfide di lungo periodo alla cooperazione.

Guardare alle politiche della Cina attraverso una lente politicizzata è fuorviante, ed è necessario un approccio più razionale e obiettivo, incentrato sul rafforzamento della competitività dell’Europa, anche attraverso relazioni economiche più strette con il mercato cinese, ha affermato Jian, aggiungendo che si dovrebbe perseguire una relazione bilaterale più stretta per ottenere risultati reciprocamente vantaggiosi, invece di fare affidamento sul “de-risking” e sulle misure protezionistiche.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog