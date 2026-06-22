Xi sottolinea la necessità di rendere sistematico lo sviluppo regionale coordinato per compiere solidi progressi verso la prosperità comune

Xi Jinping ha richiamato l’importanza della cooperazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina, indicando la necessità di consolidare i meccanismi di assistenza, prevenire il ritorno alla povertà e promuovere uno sviluppo regionale più equilibrato.

Xinhua – 20 giugno 2026

Il Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC), Xi Jinping, ha sollecitato sforzi incessanti per rendere sistematico lo sviluppo regionale coordinato, così da garantire solidi progressi nella promozione della prosperità comune per tutti.

Xi, anche presidente cinese e presidente della Commissione Militare Centrale, ha formulato queste osservazioni in recenti istruzioni sull’avanzamento stabile della cooperazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina. Ha evidenziato il ruolo significativo svolto dal programma di cooperazione est-ovest nel sostenere gli sforzi di riduzione della povertà e nel promuovere uno sviluppo regionale equilibrato nel corso dei 30 anni trascorsi dal suo avvio, dimostrando i punti di forza politici del Partito e la superiorità del sistema socialista cinese.

Xi ha sottolineato che quest’anno rappresenta l’anno di avvio del 15° Piano Quinquennale della Cina, nonché il primo anno degli sforzi regolari di assistenza nel quadro della campagna nazionale per la rivitalizzazione rurale. Ha inoltre chiesto di riassumere e applicare la preziosa esperienza maturata nella cooperazione tra la provincia del Fujian e la Regione Autonoma Hui del Ningxia, di migliorare ulteriormente i meccanismi di cooperazione, ottimizzare le modalità di collaborazione ed estendere gli ambiti della cooperazione. Tali sforzi dovrebbero promuovere la complementarità industriale, gli scambi di personale e l’apprendimento reciproco di tecnologie, idee e metodi di lavoro tra le regioni orientali e occidentali, conseguendo benefici reciproci, risultati vantaggiosi per tutti e sviluppo comune.

I comitati del Partito e i governi a tutti i livelli dovrebbero adempiere con serietà alle proprie responsabilità nell’assistenza regolare alle regioni occidentali, difendere fermamente la linea di fondo per prevenire qualsiasi ritorno su larga scala alla povertà o nuovi casi di povertà, far avanzare stabilmente e in modo complessivo la rivitalizzazione rurale e rafforzare continuamente lo sviluppo regionale coordinato, così da compiere solidi progressi verso la prosperità comune per tutti.

Le importanti istruzioni di Xi sono state trasmesse durante una conferenza nazionale di lavoro sulla cooperazione regionale est-ovest, inaugurata il 17 giugno a Yinchuan, capoluogo del Ningxia. Liu Guozhong, membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del PCC e vicepremier del Consiglio di Stato, ha pronunciato un discorso durante la riunione. Liu ha sottolineato che le importanti istruzioni del Segretario Generale Xi sono strategicamente lungimiranti, profonde e incisive, e dimostrano una forte rilevanza politica, ideologica e orientativa. Esse forniscono una guida fondamentale per portare avanti la cooperazione regolare est-ovest, e devono essere studiate a fondo, comprese pienamente e attuate con decisione.

Liu ha evidenziato la necessità di sostenere con coerenza la responsabilità politica, stabilire fermamente e mettere in pratica una corretta concezione dei risultati di governo, e fare tesoro dell’esperienza positiva della cooperazione Fujian-Ningxia, tra le altre. Gli sforzi dovrebbero essere intensificati per approfondire il coordinamento industriale e dei servizi del lavoro tra le regioni orientali e occidentali, rafforzare gli scambi di funzionari e professionisti, ed estendere la cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia, della finanza e in altri ambiti. È essenziale svolgere il lavoro in modo creativo alla luce delle condizioni locali, migliorare costantemente la qualità e l’efficacia della collaborazione e promuovere punti di forza complementari, reciproco rafforzamento e sviluppo comune.

La riunione ha inoltre informato i partecipanti sui progressi della cooperazione regionale est-ovest. Funzionari della Regione Autonoma Hui del Ningxia e della provincia del Fujian hanno rispettivamente illustrato le esperienze e le pratiche della cooperazione Fujian-Ningxia. Alla riunione sono intervenuti anche funzionari delle municipalità di Pechino e Shanghai, nonché delle province del Jiangsu, del Guangdong, del Sichuan e del Gansu.

Alla riunione hanno partecipato funzionari delle province, regioni autonome e municipalità competenti incaricate dei compiti di cooperazione regionale est-ovest, nonché rappresentanti di alcuni dipartimenti membri del Gruppo Dirigente Centrale per il Lavoro Rurale.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog