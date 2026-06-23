Díaz-Canel: «La nostra amata Cuba vive le ore più difficili di questo secolo e abbiamo la responsabilità storica di salvarla»

Il Presidente Díaz-Canel ha difeso le nuove misure economiche approvate come necessarie per affrontare la guerra economica e mediatica, dando priorità all’attuazione effettiva, all’ascolto del popolo e all’unità nazionale.

Discorso pronunciato da Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba e Presidente della Repubblica, alla chiusura della Terza Sessione Straordinaria dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare nella sua X Legislatura, presso il Palazzo delle Convenzioni, il 18 giugno 2026, «Anno del Centenario del Comandante in Capo Fidel Castro Ruz».

(Versioni stenografiche – Presidenza della Repubblica)

Caro Generale d’Esercito Raúl Castro Ruz, leader della Rivoluzione Cubana;

care deputate e cari deputati;

compagno Lazo, Presidente dell’Assemblea Nazionale;

compatrioti:

Le idee che esprimerò, come conclusioni di questa Sessione Straordinaria del nostro Parlamento, sono rivolte fondamentalmente all’eroico popolo cubano, dal quale proveniamo e che tutti i presenti abbiamo il dovere e l’onore di rappresentare.

Cuba, la nostra amata Cuba, vive le ore più difficili di questo secolo e abbiamo la responsabilità storica di salvarla.

Il concetto di Rivoluzione che il Comandante in Capo ci ha lasciato in eredità, con le sue stesse parole, continua a interpellarci ventisei anni dopo: è tempo di cambiare tutto ciò che deve essere cambiato.

Non si tratta soltanto di rompere l’assedio di coloro che si ostinano ad asfissiarci e lo confessano senza alcuno scrupolo, mentre allo stesso tempo ci accusano cinicamente della crisi che proprio quell’assedio provoca.

Si tratta di affrontare le conseguenze del caos smisurato generato a livello mondiale da assurde guerre di conquista, dalla rottura del multilateralismo e delle leggi internazionali e dalla gestione fraudolenta e arbitraria del sistema finanziario internazionale come arma politica.

Con piena coscienza del momento che stiamo vivendo e con il rispetto che merita ogni cubana e ogni cubano che sta dando il proprio contributo in più in questi tempi complessi, non possiamo pensare e agire come in tempi normali, perché non sono tempi normali.

Non possiamo nemmeno credere che facendo le stesse cose e nello stesso modo riusciremo a superare questo difficile momento.

Cuba resiste in modo eroico e creativo a un castigo barbaro, immeritato, insopportabile, al quale ora si aggiunge la minaccia di aggressione militare e, come sempre, la menzogna, tutto dentro un insieme che opera come arma strategica contro la resistenza collettiva.

La dura realtà che questo castigo collettivo impone alla nostra economia, alla nostra società e alla famiglia cubana deriva da una persecuzione finanziaria reale, quotidiana, che ostacola e rende quanto più costosa possibile ogni goccia di combustibile, ogni medicinale, ogni prodotto alimentare, ogni pezzo di ricambio e ogni tecnologia di cui il Paese ha bisogno.

E quando la vita del popolo diventa così dura, il primo dovere del Partito, del Governo rivoluzionario e di questo Parlamento nato dal popolo, per il popolo e al servizio del popolo è cambiare tutto ciò che deve essere cambiato per andare avanti.

Oggi siamo riuniti in Sessione Straordinaria per ragioni di forza maggiore. La realtà ci impone cambiamenti urgenti e necessari, ma nessuno sarà attuato senza contare sull’approvazione di questa magna rappresentanza del popolo di Cuba: la degna Assemblea Nazionale del Potere Popolare, con i suoi operai, i suoi contadini, i suoi scienziati, i suoi intellettuali, artisti, sportivi e studenti, semplicemente come popolo e con la nostra identità cubana.

Alcuni giorni fa ho dichiarato alla stampa che avremmo discusso questi cambiamenti nel Comitato Centrale del nostro Partito e nell’Assemblea Nazionale, e alcuni hanno lasciato commenti sulle reti sociali sul rischio che diluissimo l’urgenza richiesta dalla situazione in nuovi processi di consultazione e discussione.

Il modo rapido in cui le proposte sono state discusse e approvate in appena due giorni, in entrambe le istanze, deve avere dissipato quei legittimi dubbi.

In primo luogo perché non siamo partiti da zero. Tutto ciò che è stato approvato oggi è arrivato qui con il sostegno di successive analisi, dibattiti, accordi, lineamenti, concettualizzazioni, congressi del Partito e programmi di Governo. Ciò che facciamo è saldare un debito con le nostre stesse decisioni precedenti, ancora in attesa di essere eseguite, e con alcune nuove che, come abbiamo visto, non contraddicono affatto né la lettera né lo spirito della Costituzione.

Già alla chiusura dell’XI Plenum era chiaro che il rinvio del Congresso non significava ritardare cambiamenti, modifiche e movimenti necessari, poiché ciò rientra tra le facoltà dei plenum del Comitato Centrale quando si tratti di accordi adottati dai congressi del Partito e anche di questo Parlamento quando si tratti di accordi che riguardano la nazione.

In sintonia con ciò, e come ci ricordava il compagno José Luis Toledo, segretario dell’Assemblea Nazionale e uno dei deputati con maggiore esperienza nell’attività legislativa del Paese, per i suoi lunghi anni alla guida della Commissione per gli Affari Costituzionali e Giuridici, il Generale d’Esercito e leader della Rivoluzione Cubana, Raúl Castro Ruz, fu custode zelante e guida dell’intenso processo che diede luogo alla Costituzione approvata nel 2019, orientando costantemente affinché la nostra Legge delle Leggi fosse sufficientemente flessibile da facilitare le sicure modifiche che il tempo avrebbe richiesto.

Oggi si è verificata la portata di quell’orientamento dotato di visione futura.

Nel Plenum Straordinario che ha preceduto questa sessione dell’Assemblea Nazionale, si è concordato nel riconoscere che, sebbene il popolo conosca le cause oggettive delle difficoltà che viviamo, avrà sempre bisogno e richiederà, con il diritto del sovrano, risposte concrete, decisioni opportune e risultati che comincino ad alleviare la durezza della vita quotidiana, segnata dai lunghi blackout provocati dal blocco energetico e dai quali derivano molte altre difficoltà e carenze.

Nessuno minimamente informato ignora il piano di asfissia disegnato per Cuba, applicato con regolarità e accanimento dai nemici storici della Rivoluzione affinché il Paese esploda dall’interno. È qualcosa che non può smettere di essere detto ogni volta che si menzionano i blackout, perché dietro la generazione elettrica sempre insufficiente che si riesce a ottenere, senza che entri nel Paese una nave di combustibile, c’è lo sforzo smisurato, il contributo eroico dei quadri e dei lavoratori del settore elettroenergetico. (Applausi).

Tornando al motivo di questa riunione straordinaria, eviterò di ripetere ciò che abbiamo detto ieri nel Plenum del Comitato Centrale, che è stato ampiamente diffuso dai media e dalle reti sociali nelle ultime ore, e dove abbiamo sviluppato in modo più esaustivo un gruppo di criteri su ciascuno degli aspetti contemplati dalle trasformazioni.

Ora mi limiterò a insistere su alcuni obiettivi centrali delle misure approvate, perché abbiamo bisogno che tutti e ciascuno di noi li facciamo nostri, che come popolo li facciamo nostri, perché sono trasformazioni per rettificare, ma sempre in difesa del socialismo, per sostenere e ampliare la giustizia sociale conquistata, per creare ricchezza economica e distribuirla con equità.

Prima di tutto, quelli che non possono aspettare:

Si attueranno azioni per evitare che le disuguaglianze si accrescano, con l’applicazione di politiche sociali che favoriscano l’equità e sostengano coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità, con una distribuzione giusta dei tributi per sviluppare programmi sociali.

L’alimentazione del popolo cubano sarà trattata come una questione di sicurezza nazionale, e dovremo porre fine alle terre incolte a Cuba.

Ogni pezzo di terra che oggi è coperto di marabù, quando dovrebbe produrre alimenti, dovrà avere una risposta chiara: o viene messo a produrre, o viene consegnato a chi sia disposto a farlo.

Recuperare la capacità energetica:

Vi sono misure concrete per recuperare capacità energetica, ridurre la dipendenza esterna e accelerare soluzioni decentrate, accelerando l’incorporazione dell’energia solare e di altre fonti rinnovabili di energia nell’economia nazionale. Per riuscirci, faciliteremo l’ingresso diretto di imprese straniere che forniscano pannelli, batterie, inverter e soluzioni associate, riducendo intermediari che rendono più costosi i costi per la popolazione e per il Paese.

Sono già stati eliminati dazi all’importazione di tecnologie solari, sistemi di accumulo e apparecchiature destinate al risparmio energetico. Ora avanzeremo anche nell’eliminazione delle imposte sulla loro vendita e sui servizi collegati alla loro installazione e manutenzione. Inoltre, creeremo meccanismi di credito e finanziamento affinché queste soluzioni non siano accessibili soltanto a pochi, ma possano arrivare progressivamente alle abitazioni, alle micro, piccole e medie imprese, alle scuole, agli ambulatori medici, alle case di riposo e ad altri servizi essenziali.

Ordinare meglio l’accesso al combustibile:

Abbiamo autorizzato la commercializzazione di combustibili da parte di forme di gestione non statale, sotto regolazione e controllo dello Stato, e con margini di utile ragionevoli e trasparenti. Esistono già esperienze iniziali con punti vendita di gas liquefatto e combustibili e pagamenti mediante piattaforme digitali, che valuteremo e amplieremo laddove mostrino efficienza, trasparenza e beneficio per la popolazione.

L’obiettivo non è ritirare lo Stato da un settore strategico, ma sommare capacità, ordinare la distribuzione e migliorare l’accesso. E voglio dirlo con chiarezza: questa decisione risponde a una necessità concreta del momento che il Paese vive, ma coloro che investano, lavorino con serietà e rispettino le regole avranno sicurezza e stabilità. Quando il Paese recupererà maggiori capacità, rispetteremo gli investimenti realizzati e i progetti che abbiano dimostrato utilità per Cuba e per il suo popolo.

Sussidiare le persone, non i prodotti:

Concentreremo ogni peso di cui disponiamo su chi ne ha davvero bisogno. Ai soggetti comprovabilmente vulnerabili, protezione diretta nelle loro tasche, senza intermediari.

Modernizzare il sistema bancario e finanziario:

Abbiamo bisogno di banche più agili, più digitali, più vicine alla gente e più utili a chi produce, esporta, importa, investe o intraprende, aprendo spazio, sotto rigorosa regolazione, a istituzioni finanziarie statali, private e straniere.

L’obiettivo è che riscuotere una pensione, ricevere una rimessa dall’estero, pagare un servizio, chiedere un credito, finanziare un raccolto, comprare un’attrezzatura o muovere denaro per produrre non sia una corsa a ostacoli.

Autonomia all’impresa statale:

Affinché l’impresa statale socialista continui a essere il pilastro fondamentale della nostra economia, deve disporre di capacità reale per gestire, innovare e rispondere dei risultati. Più autonomia reale per le imprese esige una gestione più professionale degli attivi dello Stato, che sarà a carico dell’Istituto Nazionale degli Attivi Imprenditoriali, incaricato di rappresentare il proprietario dei mezzi di produzione, valutare i risultati, esigere efficienza e separare meglio la funzione imprenditoriale dalla funzione regolatoria dei ministeri.

Investimento straniero diretto nel settore privato cubano:

Ogni cittadino cubano residente a Cuba o all’estero che sia interessato a investire, donare, apportare tecnologia, aprire un mercato o avviare un progetto nel Paese disporrà di un quadro chiaro, stabile e rispettoso, allo stesso modo degli investitori stranieri.

Ripeto ciò che ho detto nel Plenum: a chi voglia costruire con Cuba, senza pretendere di imporre nulla a Cuba, diciamo questa sera con il cuore in mano: qui hai la tua casa e qui hai la porta aperta (Applausi), perché a questa Patria, in questa ora, nessun cubano è di troppo, abbiamo bisogno di tutti! (Applausi).

Garantire progetti di vita dentro Cuba:

Non possiamo normalizzare l’alta emigrazione dei giovani. Il futuro di Cuba dipende dal fatto che siamo capaci di creare le opportunità che oggi i giovani cercano fuori dalla loro Patria. Ogni attività lecita che apporti al Paese, paghi imposte, generi occupazione e aiuti a risolvere problemi della popolazione deve avere uno spazio legale per svilupparsi nel nostro Paese.

Protezione delle donne:

Con questo sto dando risposta alla questione posta ieri nel Plenum dalla Segretaria Generale della Federazione.

In un giorno come oggi, nel quale ricordiamo con particolare emozione e nostalgia la cara Vilma, una donna che fu combattente clandestina e guerrigliera, ingegnera innovatrice, fondatrice di spazi e politiche per la promozione e la difesa dei diritti delle donne a Cuba e nel resto del mondo, su richiesta della compagna Teresa, segretaria della Federazione delle Donne Cubane, e di altre donne che hanno richiamato la nostra attenzione sulla necessità di proteggere e promuovere i loro progressi, a nome del Partito e del Governo confermo loro l’impegno a fare particolare attenzione affinché non vi sia mai alcun arretramento nelle politiche di avanzamento delle donne cubane nel mettere in marcia le nuove misure economiche e sociali. (Applausi). In realtà, su di loro, sulla loro emblematica resilienza, sulla loro creatività e sulla loro sensibilità contiamo in modo molto speciale.

Dopo i dibattiti di ieri e di oggi, le esposizioni dei dirigenti e dei leader locali e tutto ciò che abbiamo visto e toccato con mano nei nostri percorsi attraverso il Paese o negli scambi con esperti di diverse conoscenze, mi accompagna la più profonda convinzione che sì, potremo risalire da questi momenti difficili, da queste ore piene di minacce e difficoltà.

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è fiducia in noi stessi, cooperazione, alleanze, creatività, sensibilità, solidarietà e controllo, molto controllo, e tutto questo è unità.

Liberarci da pregiudizi e preconcetti, innovare, creare filiere, produrre e creare,

È vero che ci manca di tutto; ma ci abbondano talento, orgoglio, coraggio, audacia e cubanità. (Applausi).

Su queste forze innegabili dell’essere nazionale puntò il Comandante in Capo in anni difficili come questi, e perfino noi stessi oggi ci sorprendiamo del posto che il nome di Cuba e di migliaia di cubani, dispersi per il mondo, formatisi nelle nostre aule, nei nostri centri scientifici e nelle scuole d’arte e di sport, tra le altre, è arrivato a occupare a livello globale.

Siamo una nazione che ha fatto della necessità un’opportunità, e che più di una volta ha trasformato rovesci in vittorie. Oggi non possiamo essere da meno, abbiamo soltanto un’opzione: Vincere! (Applausi).

Compatrioti:

Ho menzionato soltanto alcuni dei molti problemi che dobbiamo e possiamo risolvere nel più breve tempo possibile. La presentazione del Primo Ministro Marrero, le analisi nelle commissioni e i dibattiti in plenaria, uniti agli interventi ricchi di contributi che hanno avuto luogo nel Plenum del Comitato Centrale, e tutta la diffusione degli orientamenti lì emessi, a mio parere sono stati sufficienti per chiarire lo scopo delle misure che voi avete approvato oggi, in un processo rapido, non privo di analisi.

Nelle due riunioni si è dibattuta con argomenti solidi la necessità di queste misure, ma anche ciò che è ancora più importante: che esse vengano attuate e che siano designati responsabili e scadenze per il loro compimento.

La lettera del Generale d’Esercito al Plenum lo ha detto con grande chiarezza, avvertendo che tanto o più importante dell’approvazione del documento sarà l’attuazione adeguata e tempestiva, con priorità ben definite e la partecipazione consapevole del popolo. Ciò esige agire con i piedi e le orecchie attaccati alla terra, tenendo in massima considerazione le opinioni e le preoccupazioni della popolazione.

Compagne e compagni:

Una Patria che vuole cambiare deve anche imparare ad ascoltarsi meglio. Cuba ribolle di inconformità e critiche, la maggior parte giuste e oneste. A noi spetta ascoltarle con rispetto e rispondere ad esse come si risponde a un compatriota: con argomenti, con soluzioni e, appena possibile, con fatti.

Ma sarebbe ingenuo, per dire il minimo, non distinguere la critica giusta dall’insulto destinato a minare l’unità e l’impegno.

Contro Cuba si conduce una guerra economica e, allo stesso tempo, mediatica e psicologica, stimolata e finanziata dall’esterno, che pretende di trasformare l’autentico dolore del popolo in un’arma contro sé stesso.

Dietro molte campagne di odio e discredito contro il Governo cubano, a volte c’è soltanto un altro cittadino irritato dalla situazione; ma le tendenze e gli esperti hanno confermato, con seri studi sui media e sulle audience, che circola molto denaro in laboratori concepiti come armi e che esiste una strategia disegnata con spaventosa crudeltà per portarci alla disperazione.

Una cosa è criticare Cuba per migliorarla; un’altra, molto diversa, è lavorare per distruggerla per un pugno di dollari: questo si chiama mercenarismo. Una cosa è pensare diversamente; un’altra è promuovere l’odio, il caos, la resa e l’annessione della nazione.

Messi ogni giorno di fronte all’azione degli odiatori sulle reti sociali, dei servitori entusiasti dell’impero che mentono, manipolano, demonizzano, insultano senza la minima etica, senza verifica delle fonti né dei dati, risulta molto facile distinguerli da coloro che onestamente dissentono dai modi e dai tempi con cui agiamo.

La sfida di questa nuova tappa è fare meglio le due cose allo stesso tempo: difendere la sovranità senza spegnere la voce di nessuno; combattere l’ingerenza senza confondere chi ha opinioni diverse con un traditore.

Cuba ha bisogno di più dibattito, non di meno; di più partecipazione, non di meno; di più rendicontazione, non di meno.

E torno alla breve, ma molto importante missiva che il nostro Generale d’Esercito ha inviato ieri al Plenum del Comitato Centrale, dove ha espresso: «Sono convinto che dall’analisi collettiva, e persino dalle discrepanze, escano sempre le idee migliori». Questo ha detto, mentre allo stesso tempo convocava a costruire il necessario consenso in un momento trascendentale, perché «è ciò che più conviene oggi alla Rivoluzione».

Nessuno in questa terra viene perseguito perché pensa diversamente, ma questa nazione non permetterà neppure che, con la bandiera presa in prestito di una libertà disegnata dall’esterno, si usino i nostri stessi figli come carne da cannone contro l’indipendenza della loro Patria. (Applausi).

Un messaggio al mondo:

Infine, e da questa stessa tribuna, con il rispetto e la fermezza che distinguono da sempre la degna tradizione della diplomazia cubana, voglio rivolgermi alla comunità internazionale, incluso il Governo degli Stati Uniti:

Cuba disegna e propone sovranamente i cambiamenti che è urgente applicare per risalire dalla crisi imposta dall’aggressività esterna e dalle insufficienze interne, senza altro permesso che quello del suo popolo.

La critica e l’autocritica onesta non sono una novità per il Governo cubano, sono inseparabili dalla pratica rivoluzionaria da sempre. Non stiamo sperimentando, stiamo applicando un principio del concetto di Rivoluzione che ci ha lasciato in eredità Fidel: «Emanciparci da noi stessi e con i nostri stessi sforzi».

Nell’impegno di correggere errori e insufficienze, mentre affrontiamo l’assedio esterno, abbiamo concordato di intraprendere la sempre delicata missione di aprire ancora di più l’economia, con priorità per i cubani residenti o meno nel Paese. Queste decisioni non sono collegate a negoziati. Cuba resta disposta a dialogare con rispetto su tutti i temi possibili con il Governo degli Stati Uniti, e questa disponibilità non solo è espressa, è storicamente provata.

I cambiamenti attuali e il corso del dialogo con il vicino del Nord si collegano soltanto nell’ostilità che vogliono imporre alla relazione i nemici di qualsiasi avvicinamento tra i due Paesi, quelli che vivono disseminando minacce di attacchi imminenti, che “filtrano” falsità, boicottano i negoziati e scommettono sull’opzione perversa dell’asfissia affinché Cuba esploda.

Cuba denuncia queste pratiche infami che vendono al mondo l’idea dello Stato fallito mentre si stringe il collo di un popolo eroico. Così non funzionano le relazioni tra nazioni sovrane e indipendenti, condizione che rivendicheremo sempre.

Non è onesto affermare che si vuole aiutare il popolo cubano e, allo stesso tempo, perseguitare ogni operazione bancaria, rendere mille volte più costosa ogni importazione, bloccare l’acquisto o l’arrivo di combustibili, di alimenti e di medicine, e punire chi voglia investire o commerciare con il Paese.

Non si può parlare di libertà mentre si spinge, deliberatamente, un intero popolo verso la disperazione per mancanza di risorse che oggi risultano vitali per l’esistenza.

Al Governo degli Stati Uniti diciamo, senza odio, ma senza paura: se davvero volete aiutare il popolo cubano, lasciateci vivere! Lasciate che Cuba commerci; lasciate che Cuba compri le sue medicine; lasciate che Cuba importi il suo combustibile; lasciate che Cuba riceva investimenti, crediti, finanziamenti, che si relazioni normalmente con i suoi emigrati e con il mondo. Lasciate che Cuba mostri al pianeta ciò che questo popolo è capace di fare quando non ci sono ostacoli ai suoi sforzi per rialzarsi! (Applausi). Questo sì sarebbe qualcosa di realmente nuovo e nobilitante da parte dell’avversario.

Cuba non chiederà il permesso di esistere né consegnerà la propria sovranità. Cuba è invece pronta oggi stesso, in questo preciso momento, a una relazione civile e rispettosa che benefici entrambi i popoli. La porta sarà sempre aperta per coloro che siano disposti ad attraversarla con lo stesso rispetto con cui la apriamo.

Cari compatrioti:

Non siamo ingenui. Conosciamo il nostro Paese. Sappiamo degli ostacoli, della corruzione, della lentezza e della sfrontatezza. E voi avete tutto il diritto di sapere, di domandare e di esigere.

Per questo assumiamo un impegno, e voglio che lo ricordiate sempre quando valuterete questo Governo: ogni misura che oggi approviamo avrà responsabili, scadenze e indicatori.

Ribadisco un messaggio centrale del Plenum del Partito: informeremo su ciò che avanza, su ciò che non viene rispettato e su ciò che dovrà essere corretto. Vi saranno cose che, per proteggerle da chi vuole sabotarle, dovremo custodire con discrezione, come ci ha insegnato Martí; ma la discrezione non sarà mai un permesso per non informare il popolo.

Come parte di questa nuova tappa continueremo la ristrutturazione dell’apparato del Governo, dello Stato, del Partito e del sistema imprenditoriale. Uniremo strutture o integreremo strutture laddove sia necessario; rivedremo funzioni duplicate, ridurremo passaggi inutili, ottimizzeremo permanentemente il modo in cui si dirige e si serve il Paese.

Ma dobbiamo anche dire qualcosa di giusto: i nostri quadri e funzionari meritano un riconoscimento. Senza di loro non c’è Governo che funzioni; la maggior parte di essi sono compagne e compagni selezionati per le loro capacità, che lavorano per più di due turni al giorno, sotto enormi pressioni e con grandi responsabilità, e li vediamo notte dopo notte combattere insieme al popolo le insidie del nemico. (Applausi).

Non siamo in un momento in cui chiedere fiducia cieca; vi chiedo una fiducia vigilante: abbiate fiducia, ma esigeteci. Accompagnateci, ma controllateci. Partecipate, e non lasciatevi mai usare da coloro che vogliono trasformare il dolore di Cuba in un’arma contro il suo popolo.

L’appello:

Compatrioti, l’ora è difficile. Non addolcirò la realtà né vi presenterò un cammino semplice, perché il popolo merita sempre la verità, per dura che sia. Ma Cuba non è condannata.

Abbiamo terra e sole; medici e maestri; scienziati e contadini; intellettuali e sportivi di calibro; imprenditori capaci; lavoratori che non si arrendono; donne coraggiose, giovani con un talento che stupisce il mondo; un’emigrazione che vuole contribuire, e un popolo che ha resistito molto e che, al di sopra di tutto, merita di vivere meglio.

Questo popolo non lo convocheremo soltanto a resistere; lo convochiamo a creare, a produrre, a decidere, a trasformare, a controllare, a prosperare.

Cuba cambia per rialzarsi! Cuba cambia per vivere meglio! Cuba cambia per continuare a essere libera!

La storia ci ha insegnato a resistere. Questo tempo ci esige di trasformare. E trasformeremo: con il popolo, per il popolo e al servizio del popolo, come ci ha insegnato Fidel, come ci ha orientato Raúl.

Viva Cuba libera! (Esclamazioni di: “Viva!”)

Viva l’eroico popolo cubano! (Esclamazioni di: “Viva!”)

Viva la sovranità della nazione cubana! (Esclamazioni di: “Viva!”)

Socialismo o Morte!

Patria o Morte!

Vinceremo! (Esclamazioni di: “Vinceremo!”)

(Ovazione.)

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Giulio Chinappi – World Politics Blog