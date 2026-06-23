Il Ministro degli Esteri evidenzia il ruolo del Vietnam nel promuovere il Partenariato Strategico ASEAN-Russia

Il Việt Nam ha svolto un ruolo importante nel riposizionare le relazioni ASEAN-Russia affinché diventino più strategiche, resilienti, sostanziali e meglio allineate agli interessi di entrambe le parti.

VNA/VNS – 19 giugno 2026

HÀ NỘI — La delegazione di alto livello del Việt Nam, guidata dal Primo Ministro Lê Minh Hưng, ha dato contributi significativi al successo del Vertice commemorativo ASEAN-Russia per il 35º anniversario delle relazioni di dialogo, riaffermando il sostegno del Việt Nam alla promozione del ruolo centrale dell’ASEAN e all’avanzamento del Partenariato Strategico del blocco con la Russia, ha dichiarato il Ministro degli Esteri Lê Hoài Trung.

Il Ministro degli Esteri Trung ha dichiarato alla stampa, dopo la partecipazione del Primo Ministro al vertice, tenutosi a Kazan’, in Russia, il 17 e 18 giugno, che l’evento ha prodotto risultati “estremamente positivi e di ampia portata”, ponendo una base strategica per la cooperazione tra l’ASEAN e la Russia, partner strategico globale del Việt Nam.

Il viaggio ha inoltre sottolineato il contributo attivo del Việt Nam alla promozione degli scambi bilaterali di alto livello tra Việt Nam e Russia, trasmettendo l’importante messaggio del Việt Nam volto a perseguire una politica estera di indipendenza, autosufficienza e resilienza, diversificazione e multilateralizzazione delle relazioni esterne, rafforzamento dei rapporti con i Paesi vicini e con i grandi partner, e contributo attivo alla pace, alla stabilità, alla cooperazione e allo sviluppo nella regione e nel mondo, ha affermato.

In qualità di membro proattivo e responsabile dell’ASEAN, nonché di uno dei partner strategici globali più fidati della Russia nella regione, la delegazione vietnamita ha assunto un ruolo proattivo e attivo nel plasmare un ambiente strategico più stabile, equilibrato e sostenibile nella regione.

Al vertice, il leader vietnamita ha condiviso le valutazioni obiettive e approfondite del Việt Nam sugli sviluppi regionali e globali, nonché sulle questioni che l’ASEAN e la Russia dovrebbero affrontare insieme. Il suo messaggio, secondo cui il Việt Nam sostiene costantemente il dialogo, la cooperazione, la costruzione della fiducia, la soluzione pacifica delle controversie e il rispetto del diritto internazionale, sottolineando al tempo stesso che questi principi e valori fondamentali dovrebbero guidare le relazioni tra le nazioni, è stato ampiamente accolto con favore dagli altri leader.

Il Việt Nam ha svolto un ruolo importante nel riposizionare le relazioni ASEAN-Russia affinché diventino più strategiche, resilienti, sostanziali e meglio allineate agli interessi di entrambe le parti. Le sue proposte per rafforzare la cooperazione ASEAN-Russia a sostegno della pace, della stabilità e dello sviluppo nelle due regioni hanno ricevuto un forte sostegno dai leader partecipanti, ha dichiarato Trung.

In particolare, l’iniziativa del Việt Nam volta a promuovere la cooperazione ASEAN-Russia nel settore energetico ha contribuito a elevare il partenariato, aggiungendo una nuova dimensione strategica e di lungo periodo alla cooperazione bilaterale, ha osservato, aggiungendo che le proposte del Việt Nam per rafforzare la connettività eurasiatica dovrebbero creare maggiore valore e approfondire i legami pratici e reciprocamente vantaggiosi tra ASEAN e Russia.

Il Primo Ministro Hưng ha colto l’occasione per annunciare che il Việt Nam ospiterà il Vertice dei Giovani Diplomatici ASEAN-Russia nel 2027, sottolineando l’impegno del Paese a coinvolgere la nuova generazione e a promuovere una maggiore fiducia e rapporti più stretti tra le due regioni, ha affermato il Ministro degli Esteri.

Secondo il Ministro, il Việt Nam è orgoglioso di aver contribuito a tradurre il potenziale di cooperazione del partenariato in benefici tangibili per i cittadini e le imprese delle due parti. Sulla base delle rispettive esigenze, punti di forza e complementarità dell’ASEAN e della Russia, il Primo Ministro Hưng ha avanzato una serie di proposte pratiche, comprese nuove iniziative quali l’istituzione di un dialogo imprenditoriale ASEAN-Unione Economica Eurasiatica, la creazione di piattaforme digitali per collegare le imprese, lo sviluppo di corridoi di trasporto multimodale interregionali e di mappe digitali della logistica, e un’ulteriore facilitazione del commercio.

Il Primo Ministro ha inoltre proposto di rafforzare la cooperazione sulle catene di approvvigionamento agricolo resilienti, compresa l’istituzione di meccanismi prioritari per la fornitura di fertilizzanti, ingredienti per mangimi animali e tecnologie agricole, al fine di rafforzare la resilienza e lo sviluppo sostenibile del settore agricolo dell’ASEAN, compreso quello del Việt Nam.

Il Ministro degli Esteri Trung ha affermato che il vertice ha dimostrato la disponibilità del Việt Nam a fungere da ponte nel promuovere la cooperazione commerciale e d’investimento tra ASEAN e Russia, con l’obiettivo di trasformare il potenziale di cooperazione in progetti concreti, la connettività in opportunità imprenditoriali e la fiducia reciproca in un nuovo motore di crescita, contribuendo così a promuovere un partenariato ASEAN-Russia più completo e sostanziale.

Per quanto riguarda l’incontro tra il Primo Ministro Hưng e il Presidente russo Vladimir Putin, il Ministro degli Esteri Trung ha affermato che il leader russo ha avuto un ampio colloquio con il capo del Governo vietnamita, sottolineando la speciale considerazione della Russia per il Việt Nam, nonché il suo impegno a rafforzare il coinvolgimento con l’ASEAN, contribuendo al tempo stesso ad approfondire la comprensione reciproca.

I colloqui produttivi con il Presidente Putin durante la visita si sono inseriti negli attivi sforzi diplomatici del Việt Nam per rafforzare ulteriormente i legami politici, creando un nuovo slancio per elevare le relazioni Việt Nam-Russia in tutti i settori nella nuova era e far avanzare l’attuazione degli accordi di alto livello raggiunti dopo la visita ufficiale in Russia del Segretario Generale del Partito Tô Lâm nel maggio 2025 e dopo i suoi colloqui telefonici con il Presidente Putin immediatamente dopo la conclusione positiva del XIV Congresso Nazionale del Partito Comunista del Việt Nam, nel gennaio 2026.

Le due parti hanno riaffermato di attribuire particolare importanza al consolidamento della fiducia politica ad alto livello e si sono dette determinate a riposizionare ed elevare in modo complessivo le relazioni Việt Nam-Russia, affinché rispondano alle esigenze di modernizzazione di ciascun Paese nel nuovo periodo storico.

Secondo il Ministro degli Esteri, le due parti hanno riaffermato sei orientamenti chiave per far avanzare i rapporti bilaterali nella prossima fase, tra cui il rafforzamento della fiducia politica come fondamento della relazione; il mantenimento della cooperazione in materia di difesa e sicurezza come pilastro strategico; l’individuazione della cooperazione nei settori dell’energia, del petrolio e del gas, e dell’energia nucleare come svolte strategiche; la piena valorizzazione del potenziale per una cooperazione più forte in commercio, investimenti ed economia; la promozione di una collaborazione pratica nei settori minerario, della cantieristica navale, della modernizzazione ferroviaria e della connettività dei trasporti; e l’approfondimento della cooperazione in scienza e tecnologia, istruzione e formazione.

I due leader hanno concordato sul fatto che le relazioni Việt Nam-Russia procedono nella giusta direzione e hanno prodotto risultati significativi. La cooperazione politica è rimasta estremamente dinamica, con frequenti scambi di delegazioni a tutti i livelli e attraverso vari canali, allo scopo di delineare i principali orientamenti per ampliare la cooperazione in tutti i campi. La cooperazione in materia di difesa e sicurezza ha continuato ad approfondirsi ed è stata attuata con vigore. Nel frattempo, i legami economici hanno acquisito slancio, con il commercio bilaterale che ha mantenuto una tendenza positiva di crescita.

La cooperazione energetica è emersa come un punto di rilievo, segnata dalla firma di un accordo per la costruzione della centrale nucleare di Ninh Thuận 1. Questo progetto emblematico rappresenta un nuovo simbolo delle relazioni Việt Nam-Russia e pone le basi per lo sviluppo dell’industria nucleare del Việt Nam.

Le due parti hanno inoltre raggiunto importanti accordi sull’esplorazione e la produzione di petrolio e gas sia in Việt Nam sia in Russia, negoziando al tempo stesso attivamente l’espansione della cooperazione verso nuovi ambiti, tra cui energia pulita e rinnovabile, commercio di petrolio e gas, gas naturale liquefatto e sviluppo di infrastrutture di stoccaggio dell’energia in Việt Nam.

Anche la cooperazione in scienza e tecnologia, istruzione e formazione, trasporti, cultura e turismo ha prodotto risultati incoraggianti, mentre le due parti stanno lavorando per istituire una rete di centri digitali di ricerca e sviluppo e realizzare progetti congiunti di ricerca scientifica.

Le due parti hanno concordato di attuare efficacemente i meccanismi e gli accordi esistenti nei settori chiave, tra cui politica, difesa e sicurezza, energia e petrolio e gas, energia nucleare e altri ambiti. Il Primo Ministro Hưng e il Presidente Putin hanno condiviso la valutazione secondo cui questi quadri dovrebbero fungere da base importante per orientare e supervisionare l’attuazione dei progetti di cooperazione bilaterale, assicurando al contempo che gli ostacoli vengano affrontati tempestivamente per ottenere risultati più sostanziali ed efficaci.

In particolare, sotto la forte direzione del Segretario Generale del Partito e Presidente della Repubblica Tô Lâm, del Primo Ministro Hưng e di altri alti dirigenti vietnamiti, molti colli di bottiglia di lunga data nella cooperazione bilaterale sono stati risolti, creando condizioni favorevoli affinché i due Paesi facciano avanzare progetti congiunti, in particolare nei settori prioritari, e ponendo solide basi per la cooperazione di lungo periodo tra Việt Nam e Russia, ha affermato il Ministro degli Esteri.

Gli impegni bilaterali con la Russia a margine del Vertice commemorativo ASEAN-Russia, in particolare i colloqui con il Presidente Putin, hanno sottolineato il forte impegno degli alti dirigenti dei due Paesi a riposizionare ed elevare il Partenariato Strategico Globale Việt Nam-Russia nella nuova era, approfondendo al tempo stesso i legami bilaterali.

Il Ministro degli Esteri Trung ha affermato che il Vertice commemorativo ASEAN-Russia ha riaffermato l’importanza, la vitalità e il significato strategico delle relazioni ASEAN-Russia in un contesto regionale e globale segnato da crescenti incertezze e complessità.

La partecipazione in presenza della maggior parte dei leader dell’ASEAN e del Presidente russo Putin, otto anni dopo che ASEAN e Russia hanno elevato i rapporti a Partenariato Strategico nel 2018, insieme ai forti impegni assunti durante l’incontro, ha sottolineato la grande importanza che entrambe le parti attribuiscono alla relazione, considerandola una piattaforma chiave per promuovere il dialogo e la cooperazione, rafforzare la fiducia strategica e contribuire alla pace, alla stabilità e allo sviluppo nelle due regioni.

Il vertice ha stabilito un quadro strategico e un orientamento per le relazioni ASEAN-Russia, aprendo la strada a un salto qualitativo nella cooperazione bilaterale, ha dichiarato, osservando che la Dichiarazione di Kazan’ 2026 ha definito il quadro strategico e i principi guida della cooperazione ASEAN-Russia, mentre il Piano d’Azione ASEAN-Russia 2026-2030 ha tradotto gli orientamenti in aree prioritarie concrete, misure di attuazione e meccanismi di cooperazione.

In particolare, la dichiarazione congiunta sulla cooperazione energetica ha elevato l’energia a nuovo pilastro del partenariato, rispondendo all’esigenza urgente di rafforzare la sicurezza energetica e sostenendo al tempo stesso le priorità di cooperazione di lungo periodo tra le due parti, ha aggiunto.

Secondo il funzionario, per la prima volta i leader dell’ASEAN e della Russia hanno tenuto una discussione dedicata all’integrazione eurasiatica, condividendo una visione comune per un quadro di cooperazione più ampio e di più lungo periodo.

I risultati del vertice evidenziano un chiaro spostamento della cooperazione ASEAN-Russia verso un partenariato più sostanziale, mirato e orientato all’attuazione, contribuendo a rafforzare la posizione sia dell’ASEAN sia della Russia e, al tempo stesso, alla pace, alla stabilità e alla cooperazione nella regione e nel mondo, ha affermato.

Nel complesso, la partecipazione del Primo Ministro Hưng al vertice, insieme ai suoi impegni bilaterali in Russia, è stata un grande successo, ha dichiarato Trung, esprimendo la convinzione che, grazie allo stretto coordinamento e al forte consenso tra ministeri, settori e località, le intese comuni raggiunte dagli alti dirigenti dei due Paesi sarà tradotta efficacemente in azioni concrete, approfondendo ulteriormente il partenariato Việt Nam-Russia in modo più sostanziale e pratico, e portando benefici tangibili ai cittadini e alle imprese.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog