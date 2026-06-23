Smart Civil Protection Alliance: la via italo-cinese alla resilienza del futuro

La cooperazione tra Italia e Cina nel campo della protezione civile intelligente non è un’ipotesi astratta, ma un percorso già avviato. La Smart Civil Protection Alliance, sostenuta dalla Italy-China Link Association, propone una nuova visione globale della resilienza.

L’Italia è uno dei Paesi europei più esposti ai rischi naturali, climatici, idrogeologici e infrastrutturali. La sua fragilità non deriva soltanto dalla geografia, dalla sismicità, dalla presenza di aree montane, vallive e costiere vulnerabili, ma anche da una lunga storia di interventi tardivi, manutenzione insufficiente, consumo di suolo, frammentazione amministrativa e difficoltà nel trasformare la prevenzione in una vera politica nazionale. Le emergenze degli ultimi anni hanno dimostrato che il sistema italiano dispone di competenze importanti, di un volontariato generoso e di corpi operativi capaci, ma continua spesso a muoversi dentro una logica reattiva: si interviene quando il danno è già avvenuto, quando il territorio è già stato colpito, quando la ricostruzione diventa inevitabilmente lunga, costosa e socialmente dolorosa.

È proprio da questa consapevolezza che nasce la centralità della Smart Civil Protection Alliance, un progetto che intende portare la protezione civile italiana ed europea dentro una nuova fase. La sua ambizione non è sostituire le istituzioni, ma potenziarle, creando un ecosistema scientifico, tecnologico, industriale e internazionale capace di anticipare, rispondere e mitigare gli effetti delle catastrofi attraverso strumenti digitali, intelligenza artificiale, comunicazione in tempo reale, filiere resilienti e cooperazione globale. La Smart Civil Protection Alliance si presenta così come una piattaforma di convergenza tra ricercatori, scienziati, professionisti della salute, responsabili della protezione civile, imprese, università e attori istituzionali, con l’obiettivo di costruire città, territori e comunità più sicuri, autosufficienti e capaci di resistere agli shock.

Sebbene innovativa, questa visione non nasce nel vuoto, ma si appoggia sul già esistente terreno concreto di cooperazione tra Italia e Cina, portato avanti in particolare dalla Italy-China Link Association (ICLA) e dalla sua presidente Maria Moreni. L’associazione, attiva dal 2014, ha costruito negli anni un lavoro di diplomazia tra i popoli, cooperazione accademica e universitaria, ricerca e sviluppo, innovazione tra Italia e Cina, sostegno agli ecosistemi delle start-up e promozione della mobilità giovanile. In questa prospettiva, la protezione civile intelligente diventa un nuovo capitolo di un percorso più ampio, che non riguarda soltanto la tecnologia, ma il modo stesso in cui Italia e Cina possono collaborare per affrontare sfide comuni.

La Smart Civil Protection Alliance nasce proprio come modello di cooperazione globale ispirato ai progressi compiuti dalla Cina nel campo della gestione intelligente delle emergenze. La Cina, a partire dalla riforma istituzionale del 2018, ha unificato funzioni precedentemente frammentate e ha avviato una trasformazione profonda del proprio sistema di emergenza. L’integrazione di sensori IoT, big data, intelligenza artificiale, edge computing, droni, satelliti e piattaforme digitali di comando ha permesso di costruire un sistema capace di operare su scala nazionale con tempi di implementazione straordinariamente rapidi. I risultati raggiunti tra il 2020 e il 2025 mostrano una riduzione significativa della popolazione colpita dai disastri, delle vittime, delle perdite economiche rispetto al PIL, degli incidenti gravi sul lavoro e dei tempi di risposta durante le alluvioni. Ancora più rilevante è il salto nella valutazione dei danni, passata da processi lunghi mesi a procedure completabili in poche ore.

Questi risultati dimostrano che un diverso modello di protezione civile è possibile. La Cina ha trasformato l’emergenza da campo di intervento episodico a infrastruttura permanente di sicurezza nazionale. Ha fatto della prevenzione, della previsione, della risposta rapida e della resilienza industriale un settore strategico. Ha collegato istituzioni pubbliche, imprese tecnologiche, ricerca scientifica, logistica, formazione e industria manifatturiera. Ha mostrato che salvare vite e ridurre i danni non dipende soltanto dalla generosità degli operatori, ma dalla capacità di costruire sistemi intelligenti, integrati e coordinati prima che la catastrofe avvenga.

Per l’Italia, un’esperienza di questo tipo è preziosa. Il nostro Paese non deve copiare meccanicamente il modello cinese, perché dispone di un ordinamento diverso, di autonomie regionali, di vincoli europei, di sensibilità specifiche sulla gestione dei dati e di un sistema produttivo basato soprattutto su piccole e medie imprese. Tuttavia, proprio per questo, la cooperazione con la Cina può essere utile: non come importazione passiva, ma come adattamento creativo. La Smart Civil Protection Alliance può diventare lo strumento attraverso cui le migliori esperienze cinesi vengono studiate, rielaborate e integrate con le competenze italiane, costruendo una via italiana ed europea alla protezione civile intelligente.

La prospettiva proposta dalla Smart Civil Protection Alliance è quella della resilienza totale del territorio. Una catastrofe, infatti, non mette in crisi un solo settore: colpisce simultaneamente acqua, aria, cibo, sicurezza, energia, salute, comunicazioni, logistica, riparo, gestione dei rifiuti, salute mentale, mobilità e finanza. Quando un’alluvione devasta una valle, non basta inviare mezzi anfibi o pompe idrovore. Bisogna garantire acqua potabile, evitare contaminazioni, ripristinare comunicazioni, evacuare persone fragili, assicurare farmaci, proteggere gli animali, predisporre rifugi, prevenire epidemie, sostenere psicologicamente gli sfollati, assicurare continuità energetica e coordinare la distribuzione degli aiuti. Ogni pilastro dipende dagli altri, e il cedimento di uno può produrre il collasso dell’intero sistema.

La cooperazione con la Cina, in questo senso, non va intesa come dipendenza tecnologica, ma come occasione di rilancio. L’Italia possiede capacità manifatturiere, ingegneristiche e progettuali che possono trovare nella protezione civile intelligente un nuovo campo di applicazione. La Cina possiede esperienza di scala, piattaforme digitali mature, ecosistemi urbani avanzati, capacità logistiche e una forte integrazione tra pubblico e privato. L’incontro tra queste due dimensioni può generare un modello realmente innovativo: tecnologie cinesi adattate al territorio italiano, competenze italiane integrate in reti internazionali, imprese locali inserite in filiere globali della resilienza, università coinvolte in ricerca applicata e amministrazioni territoriali dotate di strumenti più efficaci.

Uno degli aspetti più innovativi della proposta, in particolare, è la capacità di unire protezione civile e sviluppo economico. In Italia, l’emergenza è stata troppo spesso considerata soltanto un costo: fondi per riparare danni, risorse per ricostruire, stanziamenti straordinari, procedure commissariali, spese che arrivano dopo la tragedia. La Smart Civil Protection Alliance rovescia questa impostazione: investire in prevenzione, digitalizzazione, formazione, tecnologie, magazzini intelligenti, telemedicina, sensori, droni e logistica non significa soltanto ridurre i danni futuri, ma creare nuove professioni, nuove imprese, nuovi cluster produttivi e nuove opportunità di export. La sicurezza diventa così anche una politica industriale.

Il tema della formazione è altrettanto centrale. La Cina ha investito molto nella preparazione di quadri, operatori, volontari e cittadini, anche attraverso piattaforme digitali e strumenti di apprendimento su larga scala. La Smart Civil Protection Alliance può adattare questa impostazione al contesto italiano, coinvolgendo scuole, università, aziende, amministrazioni comunali, protezione civile regionale, personale sanitario e cittadini. La prevenzione non può essere affidata soltanto agli specialisti: deve diventare cultura diffusa. Una popolazione preparata, capace di riconoscere i rischi, reagire correttamente, ricevere informazioni affidabili e collaborare con le autorità è una popolazione più sicura.

Anche la protezione dei soccorritori deve diventare una priorità. L’innovazione tecnologica non serve a sostituire l’essere umano, ma a evitare che vigili del fuoco, volontari, tecnici e operatori sanitari siano esposti inutilmente a rischi mortali. Droni, robot antincendio, veicoli autonomi, sensori ambientali, sistemi di comunicazione sicura e piattaforme di comando possono ridurre l’esposizione degli operatori in incendi industriali, ambienti contaminati, frane attive, alluvioni, crolli strutturali e scenari complessi. Una società avanzata non si limita a celebrare il coraggio dei soccorritori dopo una tragedia, ma costruisce le condizioni affinché possano operare in sicurezza.

Vi è poi il tema del riparo, spesso sottovalutato nelle emergenze italiane. Dopo terremoti e alluvioni, migliaia di persone possono restare senza una sistemazione adeguata per mesi. Tendopoli inadatte, container in ritardo, soluzioni provvisorie che diventano permanenti, isolamento sociale e stress psicologico aggravano la ferita prodotta dalla catastrofe. Una Smart Civil Protection deve prevedere strutture modulari rapide, container abitativi certificati, tende riscaldate, insediamenti temporanei pianificati con digital twin, connessioni immediate ad acqua, energia, servizi igienici, assistenza sanitaria e supporto psicologico. Anche qui l’esperienza cinese nella pianificazione, nella logistica e nella mobilitazione rapida può offrire insegnamenti preziosi.

La cooperazione tra Italia e Cina nel campo della protezione civile intelligente assume quindi un significato più ampio. Non riguarda solo tecnologie, droni o software, ma una diversa idea di civiltà urbana e territoriale. Una società realmente moderna è quella che garantisce acqua, cibo, energia, salute, sicurezza e riparo anche nelle condizioni più difficili. È quella che non abbandona le popolazioni vulnerabili, gli anziani, i disabili, i bambini, i malati, gli sfollati, gli animali domestici e le comunità isolate. È quella che non aspetta il disastro per scoprire le proprie fragilità, ma le studia, le misura, le anticipa e le riduce. In un contesto internazionale spesso segnato da diffidenze geopolitiche, la Smart Civil Protection Alliance offre un terreno concreto di cooperazione pragmatica. Le catastrofi naturali, i cambiamenti climatici e le emergenze sanitarie non possono essere affrontati con logiche di blocco o con pregiudizi ideologici. Se la Cina ha sviluppato sistemi avanzati di gestione intelligente dell’emergenza, l’Italia deve avere l’intelligenza politica di studiarli e di cooperare. Se l’Italia possiede competenze territoriali, manifatturiere, scientifiche e sociali di alto livello, la Cina può trovare in essa un partner serio per costruire modelli adattabili anche ad altri contesti. La cooperazione è vantaggiosa per entrambe le parti.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog