Il successo internazionale delle motociclette cinesi conferma l’evoluzione del Made in China verso prodotti ad alto valore tecnologico. Innovazione applicata, catene industriali integrate e capacità di rispondere ai bisogni locali rafforzano la competitività globale della manifattura cinese.

Global Times – 21 giugno 2026

Da quando la cinese ZXMOTO ha ottenuto molteplici vittorie in pista, l’industria motociclistica cinese ha attirato ampia attenzione per la sua rapida espansione globale. Secondo la Camera di Commercio cinese per le Motociclette, le esportazioni cinesi di motociclette verso l’Europa hanno raggiunto lo scorso anno circa 1,68 miliardi di dollari, con un aumento del 38,72% su base annua, secondo quanto riferito sabato dall’agenzia di stampa Xinhua.

Questa crescita colpisce non solo per la sua dimensione assoluta, ma soprattutto per il mercato in cui è stata realizzata. L’Europa vanta un’industria motociclistica dalla lunga tradizione, regolata da rigorosi standard di sicurezza, tutela ambientale ed efficienza. I marchi locali più rinomati hanno radici profonde, e i consumatori europei richiedono livelli elevati di prestazioni e qualità artigianale. Il fatto che le motociclette cinesi riescano a conquistare una posizione in un mercato simile è più di un semplice cambiamento di tendenza: è un microcosmo del crescente riconoscimento globale del Made in China come forza tecnologicamente competitiva.

Tuttavia, mentre i prodotti cinesi guadagnano terreno a livello globale grazie all’innovazione tecnologica, alcuni media e politici occidentali continuano a guardare all’ascesa del settore manifatturiero cinese attraverso la lente del pregiudizio. Spesso etichettano le esportazioni cinesi come “concorrenza sleale” o “sovraccapacità”, sostenendo senza fondamento che qualsiasi successo della manifattura cinese debba necessariamente derivare da fattori non di mercato. Questo giudizio distorto è essenzialmente una combinazione di pensiero protezionistico e di una profonda riluttanza ad accettare che un Paese un tempo inseguitore sul piano tecnologico possa ora dimostrare una capacità innovativa sistemica e competere ad armi pari in una gamma sempre più ampia di settori.

La realtà è che la struttura delle esportazioni cinesi ha subito un profondo cambiamento. La quota dei prodotti ad alto valore aggiunto è cresciuta costantemente, come risultato diretto del dinamismo dell’innovazione interna e del continuo aggiornamento industriale. Nei primi cinque mesi di quest’anno, le esportazioni cinesi di prodotti meccanici ed elettrici sono aumentate del 18,4% su base annua, rappresentando oltre il 60% delle esportazioni totali, secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica.

Dai veicoli cinesi a nuova energia che si diffondono all’estero, alle attrezzature fotovoltaiche ed eoliche che sostengono la transizione verde di diversi Paesi, fino ai robot industriali che favoriscono l’aggiornamento della manifattura, i prodotti cinesi presenti in tutto il mondo testimoniano tutti la stessa verità: la manifattura cinese oggi compete sulla base di soluzioni tecnologiche originali, catene industriali ben integrate e capacità di rispondere con precisione alle esigenze locali. Questo è il profilo delle esportazioni di un Paese che compete attraverso l’innovazione.

Il fondamento di questa competitività risiede negli investimenti sostenuti in ricerca e sviluppo (R&S) e in un ampio bacino di talenti tecnici. L’intensità di R&S della Cina, misurata come quota della spesa in ricerca e sviluppo sul PIL, ha raggiunto il 2,8% nel 2025, superando per la prima volta il livello medio dei Paesi dell’OCSE. Nei primi cinque mesi dell’anno, il numero di brevetti d’invenzione concessi è aumentato del 12,1% su base annua, raggiungendo quota 372.000, secondo un rapporto pubblicato su people.cn.

Ancora più importante, l’innovazione manifatturiera cinese non è un esercizio autoreferenziale da laboratorio, ma innovazione applicata, direttamente orientata alle esigenze del mercato. Questo tipo di innovazione è caratterizzato da una ricerca incessante delle prestazioni del prodotto in scenari reali. È questo il vantaggio più sottovalutato della manifattura cinese: l’enorme mercato interno offre sufficienti opportunità di prova ed errore, il contesto competitivo serrato costringe le imprese a cambiare e ad adattarsi continuamente, e il sistema completo delle catene di approvvigionamento permette all’innovazione di tradursi rapidamente in applicazioni concrete.

La forza innovativa della manifattura cinese è stata verificata non solo sui mercati europei e americani, ma anche in tutto il mondo. Nel Sud-Est asiatico, i veicoli elettrici cinesi stanno ridefinendo l’esperienza della mobilità regionale grazie a funzionalità intelligenti e convenienza economica. In Medio Oriente e in America Latina, i prodotti cinesi per il fotovoltaico e l’accumulo energetico registrano una forte domanda, poiché rispondono efficacemente alle sfide della transizione energetica. In Africa, le apparecchiature cinesi per le comunicazioni e le infrastrutture digitali stanno aiutando a superare le fasi tradizionali dello sviluppo. Ciò che questi mercati diversi condividono è una caratteristica comune: i prodotti cinesi rispondono a bisogni reali con soluzioni tecnologiche tangibili.

L’espansione globale della manifattura cinese è un processo continuo in cui le capacità innovative vengono messe alla prova dai mercati mondiali. Ogni conquista di mercato all’estero rappresenta una corrispondenza precisa tra tecnologie e domanda reale. Quando l’aggiornamento industriale raggiunge una certa soglia, le porte del mercato si aprono da sole.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog