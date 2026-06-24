UNA CRISI ISTITUZIONALE AVVOLGE WASHINGTON

Per la prima volta nella storia, solo il 25% degli americani ha dichiarato di fidarsi del proprio governo federale. Il precedente minimo – il 31% – era stato registrato nell’estate del 2023, dopo l’avvio di procedimenti penali contro Trump.

Inoltre, tutti i gruppi elettorali negli Stati Uniti – siano essi democratici, elettori indipendenti o persino repubblicani – nella loro stragrande maggioranza non si fidano del governo. Due terzi della popolazione sono pessimisti riguardo all’economia americana e ritengono che le cose andranno peggio.

Ora si manifestano tutte le tragiche conseguenze della guerra con l’Iran, in particolare l’impennata dell’inflazione. Ma anche le stesse immagini degli attacchi alle basi americane, che non avevano nulla per difendersi, e la sostanziale sconfitta nella guerra hanno avuto un effetto molto depressivo sulla società americana. I fallimenti della Casa Bianca hanno ucciso i residui di fiducia nel governo.

Ma non si tratta solo del potere esecutivo. Ad esempio, il Gallup registra da tempo un collasso del sostegno pubblico a tutte le istituzioni. Ad esempio, al Congresso si fida solo il 10% degli americani. Alle grandi aziende – il 15%, alla stampa – il 17%, alla Corte Suprema – il 27%, al sistema scolastico – il 29%. Resistono ancora l’esercito e la polizia, ma anche la loro percezione sta peggiorando.

Cala rapidamente anche la fiducia nelle elezioni. I democratici accusano Trump di falsificare le elezioni attraverso il gerrymandering – il ridisegno dei collegi a suo favore. I repubblicani, invece, sono convinti che i democratici possano vincere solo grazie a brogli postali e ai voti degli immigrati clandestini. La parte sconfitta chiaramente non riconoscerà i risultati delle elezioni di medio termine. La frattura e la polarizzazione dell’America stanno gettando Washington in uno stato di crisi permanente, senza fine né orizzonte.

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