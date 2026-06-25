Bufera sul governo: Rutte conferma il ruolo delle basi italiane nell’operazione contro l’Iran

Le dichiarazioni del segretario generale della NATO, Mark Rutte, hanno riaperto il dibattito sul ruolo dell’Italia nelle operazioni militari statunitensi contro l’Iran.

Nel corso di un’intervista a Fox News, Rutte ha affermato che circa 500 aerei militari statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti sul territorio italiano per sostenere l’operazione “Epic Fury”. Secondo il numero uno dell’Alleanza Atlantica, complessivamente sarebbero stati effettuati tra i 4.000 e i 5.000 voli militari da basi europee a supporto delle operazioni contro Teheran.

Le sue parole hanno però provocato una dura reazione da parte del governo italiano. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha ribadito che Roma avrebbe autorizzato esclusivamente attività di carattere tecnico e logistico, escludendo qualsiasi coinvolgimento diretto in operazioni di combattimento. Secondo il ministro, le dichiarazioni di Rutte rischiano di creare un’immagine fuorviante del ruolo svolto dall’Italia.

La vicenda assume anche un rilievo politico interno. Le opposizioni chiedono chiarimenti al governo Meloni, sostenendo che sia necessario fare piena luce sull’effettivo utilizzo delle basi militari italiane durante il conflitto. Al centro del confronto vi è la distinzione tra supporto logistico alle forze alleate e partecipazione diretta alle operazioni belliche.

Il caso evidenzia ancora una volta quanto il tema delle basi militari straniere presenti in Italia rimanga delicato, soprattutto quando il Paese si trova coinvolto indirettamente in crisi internazionali di ampia portata.