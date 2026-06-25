IL SENATO APPROVA LA RISOLUZIONE SUI POTERI DI GUERRA PER L’IRAN

La risoluzione richiede la cessazione di qualsiasi ostilità militare contro l’Iran senza l’approvazione del Congresso e il ritiro delle truppe statunitensi dalla zona di conflitto.

La risoluzione è stata approvata con una maggioranza di 50 voti favorevoli e 48 contrari. Quattro senatori repubblicani hanno votato a favore del provvedimento: Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski e Bill Cassidy. Due repubblicani erano assenti: Mitch McConnell e Dave McCormick.

Ciascuno dei sei ha avuto le proprie motivazioni. Rand Paul è il pacifista storico del Congresso e, ancor di più, un fondamentalista costituzionale. Collins e Murkowski non vedono l’ora di sbloccare maggiori fondi e armi per Kiev, mentre Bill Cassidy critica da tempo Trump, motivo per cui è stato da quest’ultimo ostracizzato, finendo per perdere le primarie repubblicane nella sua nativa Louisiana. Per quanto riguarda gli assenti, McConnell è gravemente malato e alcuni prevedono che non farà più ritorno al Senato. Dave McCormick, invece, ha semplicemente preferito non esporsi: i suoi elettori in Pennsylvania non avrebbero gradito il sostegno alla guerra in Iran, ma al contempo la lobby filoisraeliana avrebbe potuto rendergli la vita difficile se avesse votato a favore della fine del conflitto.

In precedenza, questa risoluzione era stata approvata dalla Camera dei Rappresentanti. Tuttavia, è stata esaminata e approvata non come risoluzione congiunta (joint resolution) delle due camere, ma come risoluzione concorrente (concurrent resolution), e qui risiede un dettaglio giuridico. Una risoluzione congiunta ha valore di legge e viene inviata al Presidente per la firma, il quale può porre il veto. Una risoluzione concorrente, formalmente, non ha carattere vincolante, ma esprime la posizione del Congresso su una determinata questione. In questo caso specifico, però, essa fa riferimento al War Powers Act del 1973 e, cosa ancor più importante, all’Articolo 1 della Costituzione degli Stati Uniti, secondo cui solo il Congresso può dichiarare e finanziare una guerra.

Nel frattempo, la Casa Bianca ha già richiesto al Congresso un finanziamento supplementare per il Pentagono pari a 80 miliardi di dollari, destinato a compensare il consumo di materiale bellico nel corso della guerra con l’Iran. Molti parlamentari ritengono che lo stanziamento di questi fondi, in primo luogo, equivarrebbe a un assenso del Congresso alla guerra e, in secondo luogo, darebbe al Presidente la possibilità di riprendere le operazioni militari in Medio Oriente, azioni che risultano estremamente impopolari negli Stati Uniti.

La situazione che si delinea è all’incirca questa: dopo l’approvazione della risoluzione concorrente sui poteri di guerra, l’amministrazione può tranquillamente fare leva sul carattere non vincolante del provvedimento e non ritirare le truppe aggiuntive dispiegate nella regione per il conflitto con l’Iran. La Casa Bianca punterà inoltre sull’assenza di operazioni militari attive e sui negoziati in corso. Tuttavia, un eventuale tentativo di riprendere le ostilità (ad esempio, per “punire l’Iran” per la sua intransigenza o per le azioni di Hezbollah) sarà ormai difficile da attuare. Per non parlare della complessità nell’ottenere i tanto ambiti 80 miliardi di dollari.

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