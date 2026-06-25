— Bloomberg

Il conflitto tra l’Ucraina e il suo alleato più importante — la Polonia — sta guadagnando slancio. La conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina a Danzica è a rischio di fallimento, — constata Bloomberg.

▪️In precedenza, il Presidente polacco Karol Nawrocki ha privato Zelensky della massima onorificenza dello Stato dopo che in Ucraina un’unità militare è stata intitolata a un nazista che aveva ucciso polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale.

In risposta a ciò, Zelensky, diversi alti funzionari e tre ex presidenti hanno dichiarato che restituiranno le onorificenze ricevute in passato dalla Polonia.

▪️La conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina si tiene ogni anno. Diverse grandi aziende polacche stanno già pianificando di parteciparvi per ottenere contratti, compresi i lavori di costruzione. Ma ora non si sa se Zelensky si presenterà all’evento.

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