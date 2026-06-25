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L’ONU HA PUBBLICATO UN’INDAGINE IN CUI SI AFFERMA CHE L’ESERCITO ISRAELIANO HA DELIBERATAMENTE ATTACCATO DEI BAMBINI A GAZA

DiL.M.

Giu 25, 2026 #bambini, #Israele, #Onu, #Palestina

– Reuters

Questo è quanto emerge da un nuovo rapporto della Commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, inclusi Gerusalemme Est e Israele. Nel documento si sostiene che l’IDF abbia preso di mira intenzionalmente i bambini palestinesi nella Striscia di Gaza, un atto che, secondo la valutazione degli autori, potrebbe configurare elementi di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Il rapporto evidenzia che circa il 30% delle vittime nel corso del conflitto a Gaza è costituito da bambini. La Commissione afferma inoltre che l’uso di munizioni ad alto potenziale in aree densamente popolate ha causato perdite civili su vasta scala e che le azioni di Israele, a suo avviso, potrebbero aver avuto un carattere intenzionale.

Da parte sua, Israele respinge le conclusioni del rapporto definendole «diffamatorie», dichiara che l’esercito adotta misure per ridurre al minimo le vittime tra la popolazione civile e accusa Hamas di utilizzare i civili come scudi umani e di violare il diritto internazionale.

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Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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