Vietnam: il Festival Nazionale della Stampa sottolinea il ruolo del giornalismo come punto di riferimento affidabile dell’opinione pubblica

Per giornalisti e professionisti dei media, il festival ha rappresentato una preziosa piattaforma di incontro, scambio di esperienze e sviluppo professionale.

VNA/VNS – 21 giugno 2026

HẢI PHÒNG — Il Festival Nazionale della Stampa 2026 si è concluso domenica nella città portuale settentrionale di Hải Phòng, lasciando una forte impressione come qualcosa di più di una semplice vetrina della stampa rivoluzionaria del Việt Nam.

L’evento si è affermato come un importante forum per gli scambi professionali e le discussioni sulle politiche del settore, contribuendo a delineare l’orientamento futuro del giornalismo e dei media del Paese in una fase di rapida trasformazione tecnologica.

La scelta di Hải Phòng come città ospitante ha dato nuovo slancio al festival. In quanto uno dei poli economici più dinamici del Việt Nam settentrionale, il vigoroso sviluppo della città nei settori delle infrastrutture, della logistica e delle industrie ad alta tecnologia si è posto in sintonia con lo spirito di innovazione fatto proprio dalla comunità della stampa. Le attività ben organizzate e la calorosa accoglienza hanno creato condizioni favorevoli affinché le organizzazioni mediatiche di tutto il Paese presentassero i loro più recenti risultati tecnologici e prodotti di giornalismo digitale.

Per giornalisti e professionisti dei media, il festival ha rappresentato una preziosa piattaforma di incontro, scambio di esperienze e sviluppo professionale.

Nguyễn Đức Lợi, vicepresidente permanente dell’Associazione dei Giornalisti del Việt Nam, ha osservato che l’edizione di quest’anno ha dimostrato notevoli progressi sia per dimensioni sia per qualità, riflettendo la determinazione delle agenzie di stampa centrali e locali ad accedere alle nuove tecnologie e a padroneggiare i flussi informativi nel contesto della competizione sempre più aspra delle piattaforme transfrontaliere.

Uno dei messaggi principali emersi dalle discussioni al Forum Nazionale della Stampa è stato che la tecnologia, per quanto avanzata possa diventare, resta uno strumento di supporto. Il valore duraturo del giornalismo mainstream risiede nella sua credibilità, accuratezza e orientamento umanistico. Mentre le piattaforme dei social media continuano a sommergere il pubblico con informazioni sia verificate sia non verificate, gli esperti hanno sottolineato che il giornalismo professionale deve mantenere il proprio ruolo di punto di riferimento affidabile, capace di orientare l’opinione pubblica attraverso articoli attendibili, approfonditi e responsabili.

Il festival ha inoltre messo in evidenza la crescente urgenza di proteggere il diritto d’autore giornalistico nell’era dell’intelligenza artificiale (IA). I dirigenti delle agenzie di stampa e gli esperti hanno avvertito che, senza meccanismi efficaci di tutela del diritto d’autore, le organizzazioni giornalistiche potrebbero trovarsi ad affrontare sfide gravi, mentre i sistemi di IA raccolgono, elaborano e ridistribuiscono sempre più contenuti giornalistici.

La protezione della proprietà intellettuale è essenziale non solo per salvaguardare l’integrità professionale, ma anche per garantire entrate sostenibili che consentano alle redazioni di investire in tecnologia e risorse umane, hanno affermato.

Un momento particolarmente significativo è stato il lancio di “Digital Transformation Updates”, una piattaforma informativa specializzata sviluppata dall’Agenzia di Stampa del Vietnam (VNA), dedicata a scienza, tecnologia, innovazione e trasformazione digitale. L’iniziativa ha riflesso l’impegno dell’agenzia nel sostenere le priorità di sviluppo nazionale e nel promuovere una più ampia cultura dell’innovazione.

Alla chiusura del festival, i partecipanti hanno ribadito che la missione del giornalismo va oltre la semplice trasmissione di informazioni. Dalla stampa ci si attende che ispiri l’innovazione, rafforzi il consenso sociale, promuova le aspirazioni nazionali e contribuisca al percorso del Việt Nam verso un futuro prospero e sostenibile.

In un panorama mediatico in continua evoluzione, la tecnologia può trasformare il lavoro delle redazioni, ma l’etica professionale, la responsabilità sociale e la fiducia del pubblico restano le fondamenta di un giornalismo di qualità.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog