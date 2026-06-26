Gli investimenti cinesi in Europa offrono un’opportunità, non un rischio

Un’analisi tedesca sulle imprese acquisite da investitori cinesi mostra risultati operativi stabili e ricavi in crescita. Il caso evidenzia come gli investimenti cinesi possano sostenere industria, capitale, mercati e rilancio economico in Europa.

Global Times – 23 giugno 2026

Gli investimenti cinesi in Europa rappresentano un’opportunità o un cosiddetto rischio? Da anni, il dibattito pubblico europeo è diviso sull’impatto reale che i capitali provenienti dalla Cina producono nel continente. Una recente analisi di Plusminus, un programma economico dell’emittente pubblica tedesca ARD, può offrire una lente utile, almeno sul piano operativo, per rispondere a questa domanda.

Dopo aver analizzato le prestazioni economiche di circa 50 imprese tedesche acquisite da investitori cinesi, l’analisi di Plusminus mostra che queste aziende hanno mantenuto attività sane e stabili, secondo il sito del programma di informazione Tagesschau di ARD. Cinque anni dopo le acquisizioni, i loro ricavi erano aumentati in media del 6% rispetto all’anno in cui le operazioni erano state completate.

Sebbene l’analisi stessa, proveniente da un media locale, possa non cogliere il quadro completo degli investimenti cinesi in Germania o, più in generale, in Europa, essa indica comunque un fatto innegabile: dal punto di vista operativo, gli investimenti cinesi possono produrre benefici tangibili per la gestione delle imprese locali e per la crescita economica regionale.

Un aumento dei ricavi del 6% può non apparire una cifra eclatante, ma la stabilità delle prestazioni commerciali di queste imprese tedesche suggerisce che, in molti casi, tanto gli investitori quanto le aziende acquisite hanno realizzato una transizione operativa fluida dopo il cambio di proprietà.

Questa realtà, tuttavia, contrasta nettamente con la narrazione prevalente sugli investimenti cinesi in molti ambienti europei che orientano l’opinione pubblica. Le opinioni di politici e media europei nei confronti degli investimenti cinesi sono da tempo complesse e sfaccettate. Influenzate da ansie geopolitiche e da preoccupazioni sulla sicurezza industriale, molte valutazioni distorte sono emerse nel mercato europeo.

Tali posizioni tendono a esagerare i potenziali rischi derivanti dai flussi di capitale cinese, ignorando al tempo stesso la complementarità industriale intrinseca tra Cina ed Europa, così come il valore pratico degli investimenti cinesi nel rilancio di imprese locali poco performanti, nell’apertura di nuovi mercati di esportazione e nella fornitura del capitale necessario ai processi di ristrutturazione.

Negli ultimi anni, il termine “de-risking” è diventato una parola d’ordine nelle discussioni politiche europee sulla Cina, trasformandosi da un iniziale riferimento alla resilienza delle catene di approvvigionamento in una forma di scetticismo verso gli investimenti cinesi. Alcune operazioni di investimento cinesi, che riguardino infrastrutture portuali, imprese ad alta tecnologia, asset energetici o impianti manifatturieri, sono state sottoposte a scrutinio geopolitico.

Eppure, la complementarità industriale tra Cina ed Europa poggia su solide basi economiche. Molti produttori europei affrontano croniche carenze di capitale d’investimento, un accesso limitato ai mercati e una spinta insufficiente verso la trasformazione verde e digitale, problemi aggravati dagli elevati costi dell’energia. Queste imprese hanno urgente bisogno di finanziamenti esterni e di nuovi motori di crescita.

La Cina, con il suo vasto mercato interno e la sua catena industriale completa, può offrire ai produttori europei sia un’enorme base di consumatori sia opportunità di più profonda sinergia industriale. Le acquisizioni cinesi sono, nella loro essenza, collaborazioni bilaterali guidate dal mercato: una parte ottiene capitale e opportunità di crescita, l’altra acquisisce tecnologia avanzata e una solida presenza industriale locale.

Questa complementarità spiega l’aumento dei progetti di investimento cinesi in alcuni Paesi europei. Nel 2025, le imprese cinesi hanno avviato 228 progetti di investimento in Germania, con un incremento del 14,6% su base annua, secondo il rapporto annuale dell’agenzia federale Germany Trade & Invest. Le aziende cinesi sono diventate lo scorso anno la principale fonte di progetti di investimento estero in Germania, superando gli Stati Uniti per la prima volta dal 2017, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Xinhua.

In un’economia globale fiacca, gli investimenti assumeranno un ruolo ancora più importante come ponte tra i due grandi mercati e come motore di crescita per entrambe le parti. Tuttavia, il pieno potenziale di tali investimenti dipende in modo decisivo da un ambiente istituzionale stabile, trasparente e prevedibile. Negli ultimi anni, molte imprese cinesi intenzionate a costruire una presenza di lungo periodo in Europa hanno incontrato pressioni geopolitiche e standard mutevoli, esponendo i loro legittimi interessi commerciali a rischi indebiti. Nel tempo, ciò non solo indebolisce l’attrattiva del mercato europeo per i capitali stranieri, ma frena anche la ripresa industriale dell’Europa.

Per liberare il potenziale degli investimenti cinesi, i decisori politici e le industrie europee devono tornare alle realtà economiche oggettive e rispondere alle ragionevoli preoccupazioni degli investitori cinesi con un approccio pragmatico. La situazione che l’Europa ha di fronte è chiara: ha bisogno di capitali stranieri per sostenere la propria base industriale, ma è sempre più vincolata da considerazioni geopolitiche che complicano proprio quegli investimenti di cui è alla ricerca. La capacità dell’Europa di trovare il giusto equilibrio tra apertura e prudenza determinerà, in ultima istanza, se essa sarà davvero in grado di cogliere le opportunità offerte dagli investimenti cinesi.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog