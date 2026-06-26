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Laos e Cambogia rafforzano la cooperazione agricola e lanciano un nuovo corridoio commerciale transfrontaliero

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Giu 26, 2026 #Cambogia, #Laos

Laos e Cambogia rafforzano la cooperazione agricola e aprono un nuovo corridoio commerciale transfrontaliero, destinato a facilitare l’esportazione dei prodotti cambogiani verso la Cina attraverso il Laos e a consolidare le catene regionali di approvvigionamento.

Lao News Agency – 23 giugno 2026

Laos e Cambogia hanno riaffermato il loro impegno ad ampliare la cooperazione bilaterale nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca, promuovendo al tempo stesso il commercio regionale attraverso il lancio di una nuova rotta di trasporto per le esportazioni agricole cambogiane verso la Cina attraverso la Repubblica Democratica Popolare del Laos.

L’impegno è stato assunto durante un incontro bilaterale tenutosi a Vientiane tra il Ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente del Laos, Linkham Douangsavanh, e il Ministro dell’Agricoltura, della Silvicoltura e della Pesca della Cambogia, Dith Tina.

I ministri hanno discusso le misure per approfondire la cooperazione tra i rispettivi ministeri, facilitare gli scambi tra imprese, promuovere gli investimenti e il commercio agricolo, nonché rafforzare le catene regionali di approvvigionamento. Un risultato chiave dell’incontro è stato il lancio ufficiale del trasporto dei prodotti agricoli cambogiani attraverso il Laos verso il mercato cinese, sostenendo al tempo stesso anche le esportazioni dal Laos verso la Cambogia.

Il Ministro Linkham ha dichiarato che l’incontro ha segnato un ulteriore passo importante nel rafforzamento dell’amicizia e del Partenariato Strategico Globale tra i due paesi vicini, in particolare nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura. Ha osservato che la collaborazione in corso dovrebbe migliorare l’efficienza, attrarre investimenti e generare benefici economici reciproci.

Le due parti hanno esaminato i progressi compiuti nell’ambito del Memorandum d’Intesa sulla Cooperazione Agricola 2023-2027, che copre aree prioritarie quali le cooperative agricole, la produzione commerciale di riso, gli investimenti del settore privato, la facilitazione del commercio agricolo, lo sviluppo della pesca, la conservazione forestale e la protezione delle specie acquatiche, come il pesce gatto gigante del Mekong.

La recente cooperazione ha inoltre sostenuto la produzione agricola orientata all’esportazione. In base agli accordi attuali, il Laos si prepara a esportare sei prodotti verso la Cambogia: caffè, cavoli, tamarindo, riso glutinoso, mirtilli e zucche; mentre la Cambogia si prepara a trasportare durian, banane, riso, mango, longan e patate attraverso il Laos per l’esportazione verso la Cina.

L’incontro ha inoltre evidenziato il lancio delle spedizioni di carichi agricoli attraverso il porto secco di Thanaleng come una pietra miliare nella cooperazione logistica regionale e nella connettività del commercio transfrontaliero.

Inoltre, entrambi i paesi hanno concordato di continuare il coordinamento sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore forestale, sul rafforzamento della conservazione della fauna selvatica, sull’attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e sullo sviluppo di altri ambiti di interesse comune nel quadro della cooperazione bilaterale.

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Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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