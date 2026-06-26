Vietnam e Cuba promuovono una cooperazione globale nella nuova fase di sviluppo

Durante la visita, svoltasi dal 20 al 22 giugno, Lê Hoài Trung, membro dell’Ufficio Politico e Ministro degli Esteri, ha avuto incontri con il Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba (PCC) e Presidente di Cuba Miguel Díaz-Canel e con il Primo Ministro Manuel Marrero Cruz, e ha tenuto colloqui con il membro dell’Ufficio Politico e Ministro degli Esteri Bruno Rodríguez Parrilla.

VNA/VNS – 23 giugno 2026

L’AVANA — Lê Hoài Trung, membro dell’Ufficio Politico e Ministro degli Esteri, ha effettuato una visita a Cuba in qualità di Inviato Speciale del Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Việt Nam e Presidente della Repubblica Tô Lâm.

Durante la visita, svoltasi dal 20 al 22 giugno, Trung ha avuto incontri con il Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba (PCC) e Presidente di Cuba Miguel Díaz-Canel e con il Primo Ministro Manuel Marrero Cruz, e ha tenuto colloqui con il membro dell’Ufficio Politico e Ministro degli Esteri Bruno Rodríguez Parrilla.

La mattina di lunedì, egli ha inoltre informato una conferenza organizzata dal Comitato Centrale del PCC e presieduta dal Primo Segretario e Presidente Miguel Díaz-Canel sui risultati del XIV Congresso Nazionale del Partito Comunista del Việt Nam.

Trung ha affermato la posizione coerente del Partito e dello Stato del Việt Nam nel rafforzare la solidarietà con la causa rivoluzionaria del popolo cubano e il sostegno ad essa, esprimendo la determinazione del Việt Nam a restare al fianco di Cuba nel promuovere la cooperazione fraterna per lo sviluppo di ciascun Paese e per la pace e la stabilità a livello globale.

Ha dichiarato che il Việt Nam resta fiducioso che, con la resilienza rivoluzionaria e sotto la guida del PCC, Cuba supererà le sfide attuali e continuerà a far avanzare la rivoluzione del Paese per il benessere e la prosperità del popolo cubano.

I leader ospitanti hanno espresso apprezzamento per la decisione del Segretario Generale e Presidente Tô Lâm di inviare un emissario speciale per informare Cuba sui risultati del XIV Congresso Nazionale del Partito, descrivendo tale decisione come un riflesso della speciale fiducia e dei legami fraterni tra i due Partiti, i due Paesi e i due popoli, particolarmente significativa nell’attuale contesto internazionale e regionale.

Essi hanno sottolineato il proprio impegno a creare condizioni favorevoli per ampliare la cooperazione bilaterale in tutti i settori e conseguire nuovi risultati pratici al servizio degli interessi di entrambi i popoli.

Il Primo Segretario e Presidente Miguel Díaz-Canel e il Primo Ministro Manuel Marrero Cruz hanno inoltre espresso valutazioni positive sulle tradizioni rivoluzionarie e sui risultati socioeconomici del Việt Nam, osservando che l’esperienza e gli insegnamenti tratti dai quattro decenni di Đổi Mới, il Rinnovamento, offrono indicazioni preziose per la trasformazione complessiva di Cuba.

La parte cubana ha accolto con favore i recenti progressi nella cooperazione bilaterale, in particolare nell’agricoltura e nella pesca, attribuendo tali risultati alla guida degli alti dirigenti dei due Paesi e all’attiva attuazione da parte degli organismi competenti.

Entrambe le parti hanno concordato di continuare a promuovere gli scambi ad alto livello e la cooperazione tra le istituzioni competenti. Poiché il 2026 segna il centenario della nascita del leader cubano Fidel Castro, i due Paesi hanno inoltre convenuto di coordinare le attività commemorative e di rafforzare ulteriormente gli scambi tra i popoli, in particolare tra le giovani generazioni.

Hanno riaffermato l’importanza di utilizzare pienamente i meccanismi di cooperazione bilaterale e il sostegno reciproco nei forum multilaterali, comprese le Nazioni Unite e il Movimento dei Paesi Non Allineati.

Durante la visita, il Ministro Trung ha deposto corone di fiori presso il memoriale dell’eroe nazionale cubano José Martí e presso il Monumento a Hồ Chí Minh all’Avana. Ha inoltre incontrato la comunità vietnamita e il personale dell’Ambasciata del Việt Nam a Cuba, e ha visitato progetti a investimento vietnamita nei settori dell’agricoltura, della coltivazione del riso e della produzione di beni essenziali nel Paese.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog