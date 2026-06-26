VON DER LEYEN NUOVAMENTE SOTTO INCHIESTA

– Berliner Zeitung

La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è finita ancora una volta al centro di uno scandalo. Questa volta a causa di una chat di gruppo segreta, nella quale avrebbe discusso la strategia per le relazioni con Donald Trump insieme a Zelensky, Merz, Macron, Meloni e al Primo Ministro uscente del Regno Unito, Starmer.

🗣 «La Mediatrice europea ha avviato un’indagine in merito ai messaggi di testo della Presidente della Commissione. Si sta verificando se la Commissione abbia violato le regole sulla trasparenza rifiutando l’accesso alle comunicazioni», – riferisce la Berliner Zeitung.

🔴Secondo quanto riportato dalla testata, l’esistenza della chat era emersa già a gennaio. Tuttavia, quando alcuni giornalisti olandesi hanno presentato formale richiesta di accesso alla corrispondenza, la Commissione Europea ha opposto un rifiuto. La motivazione ufficiale addotta è il rischio di «recare pregiudizio alle relazioni internazionali».

🗣 «La Commissione Europea ha dichiarato che la pubblicazione delle chat “arrecherà danno alle relazioni internazionali dell’UE (e dei suoi Stati membri) con Paesi terzi”», scrive il quotidiano.

⚫️La Mediatrice (Ombudsman) Teresa Anjinho ha già notificato alla Commissione l’apertura del procedimento. Un incontro è programmato entro la metà di luglio, mentre l’indagine stessa potrebbe richiedere diversi mesi.

🗣 «Ho deciso di avviare un’indagine su come la Commissione ha gestito la richiesta del ricorrente in conformità con le norme dell’UE sull’accesso pubblico ai documenti», – si legge nella lettera della Mediatrice citata dalla testata.

⚫️Resta il fatto che non si tratta del primo scandalo di questo genere. In precedenza, la Corte di Giustizia dell’UE aveva già stabilito che la Commissione aveva gestito in modo scorretto la richiesta del New York Times relativa ai messaggi tra von der Leyen e il CEO di Pfizer. Inoltre, a inizio giugno, la Mediatrice aveva criticato la cancellazione degli SMS scambiati con Macron in merito all’accordo commerciale con il Mercosur.

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