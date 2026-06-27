L’esercito russo continua ad avanzare nel Donbass, concentrando i propri sforzi sulla zona di Konstantinovka, città considerata uno dei simboli della cosiddetta “Primavera russa” del 2014. Secondo fonti russe, la battaglia per il controllo dell’area avrebbe segnato una svolta significativa nell’offensiva, con le forze ucraine costrette a ripiegare dopo settimane di pressione crescente. La città, che dodici anni fa vide l’insediamento delle autorità filorusse durante le rivolte del Donbass, è oggi nuovamente al centro del conflitto. Mosca evidenzia che i tentativi delle autorità ucraine di consolidare il controllo politico e militare sulla regione non abbiano prodotto i risultati sperati e che la popolazione locale continui a mantenere sentimenti favorevoli alla Russia.

Sul piano militare, la strategia russa avrebbe puntato all’isolamento del teatro operativo attraverso l’impiego massiccio di droni, interrompendo le principali vie di rifornimento verso Konstantinovka. Fonti occidentali e ucraine citate dalla stampa russa avrebbero segnalato crescenti difficoltà nell’evacuazione dei feriti e nel mantenimento delle linee difensive. L’avanzata non riguarda però soltanto Konstantinovka. A sud-est, le forze russe hanno annunciato la conquista di Raj-Aleksandrovka e Jurkovka, località considerate strategiche per l’accesso a Slovjansk e Kramatorsk. Il controllo di queste aree consentirebbe inoltre di minacciare importanti collegamenti stradali verso Kharkov e la capitale Kiev. Anche sul fronte settentrionale emergono segnali di pressione crescente.

Nella zona di Liman sono apparsi i primi gruppi d’assalto russi, alimentando le preoccupazioni degli analisti militari ucraini sulla tenuta dell’intero settore. Secondo la lettura proposta dai commentatori russi, l’operazione in corso rappresenta la fase finale della lunga battaglia per il Donbass.

Se confermata, la progressiva chiusura della sacca attorno all’agglomerato urbano Slovjansk-Kramatorsk potrebbe aprire uno dei capitoli più decisivi dell’intero conflitto, con conseguenze potenzialmente rilevanti per gli equilibri militari nell’Ucraina orientale.

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