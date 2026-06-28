Hezbollah sfida il governo libanese: «L’accordo con Israele non sarà applicato»

Hezbollah respinge l’accordo di Washington, avverte che l’autorità non può imporlo senza una ‘guerra civile’

Il deputato di Hezbollah Hassan Fadlallah, membro del Blocco della Loyalty to the Resistance del Libano, ha categoricamente respinto l’accordo quadro di Washington, ribadendo l’opposizione di Hezbollah ai negoziati diretti con Israele e chiedendo alle autorità libanesi di invertire il corso dei colloqui diretti e “tutte le decisioni prese contro il proprio popolo”.

Ha inoltre negato i rapporti che affermavano che la posizione di Hezbollah fosse stata formulata durante gli incontri tra lui e i funzionari della sicurezza libanesi, insistendo sul fatto che il rifiuto del partito dei negoziati diretti era già stato chiaramente comunicato alle autorità competenti.

Parlando ad Al Mayadeen, Fadlallah ha affermato che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu “stava negoziando con se stesso”, sostenendo che l’attuale autorità libanese manca della legittimità costituzionale e nazionale per assumere tali impegni o imporli al paese.

Ha avvertito che l’accordo firmato a Washington non poteva essere applicato “a meno che non si ricorra, con il sostegno americano, a una guerra civile”, aggiungendo che i negoziati erano un tentativo di far deragliare la traccia di Islamabad e che “senza la Resistenza, nulla passerà”.

Fadlallah ha sottolineato che “il fattore decisivo è il campo di battaglia, e noi controlliamo il campo di battaglia perché siamo il popolo di questa terra”, aggiungendo che Hezbollah affronterebbe qualsiasi misura presa dalle autorità e “si aggrapperà ancora di più alla sua resistenza e alle sue armi”.

Ha detto che i ministri di Hezbollah che rimangono nel governo “non significano che approviamo le sue decisioni”, sottolineando che il movimento non cerca alcun confronto con l’esercito libanese, che, ha affermato, sta svolgendo i suoi doveri in modo professionale.

Ha inoltre dichiarato che la posizione dell’Iran rimane chiara e che Teheran “non firmerà alcun accordo prima di un ritiro israeliano dal Libano”. Rivolgendosi direttamente a Netanyahu, Fadlallah ha affermato: “Hai raggiunto un accordo con coloro che non detengono la decisione”, insistendo sul fatto che lo stato di ostilità con Israele rimarrà e che “chiunque stringa la mano al nemico è un complice dei suoi crimini”.