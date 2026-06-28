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RUTTE ELUDE LA DOMANDA SUL COINVOLGIMENTO DELLA NATO NELLE GUERRE IN IRAQ E LIBIA

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Giu 28, 2026 #Libia, #NATO, #RUTTE

«NON HO INTENZIONE DI COMMENTARE TUTTO» — MARK RUTTE ELUDE LA DOMANDA SUL COINVOLGIMENTO DELLA NATO NELLE GUERRE PER IL CAMBIO DI REGIME IN IRAQ E IN LIBIA

Signore, lei afferma spesso che la NATO è un’alleanza difensiva. Le guerre per il cambio di regime in Libia e in Iraq sono state guerre difensive?

«Ripeto, la NATO esiste per proteggere il miliardo di persone che vivono all’interno del territorio della NATO, dalla California alla Turchia inclusa, e tutto ciò che vi sta in mezzo. È un’alleanza transatlantica, nordatlantica. È estremamente potente, è l’alleanza difensiva più forte nella storia del mondo, e portiamo avanti le nostre discussioni, come avete visto questo pomeriggio. Ci sono sempre dibattiti, si tratta di democrazie. Ma il lato positivo è che, alla fine — non ho intenzione di commentare tutto — posso assicurarvi che la NATO è qui per proteggere in qualità di alleanza difensiva».


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