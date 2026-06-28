Tô Lâm ai giovani vietnamiti: ambizione, competenze e responsabilità nazionale nella nuova fase di sviluppo

Al XIII Congresso dell’Unione della Gioventù Comunista Hồ Chí Minh, Tô Lâm ha esortato le nuove generazioni a rafforzare ideali, competenze, creatività e responsabilità nazionale, assumendo un ruolo diretto nella costruzione del futuro del Việt Nam.

VNA/VNS – 25 giugno 2026

HÀ NỘI — I giovani di tutto il Paese devono diventare più risoluti nei propri ideali, più autonomi negli studi e nel lavoro, più pionieri nell’innovazione, più forti nell’aspirazione a contribuire e più proattivi nel padroneggiare il proprio futuro e quello della nazione.

Questa è stata la direttiva impartita giovedì mattina ad Hà Nội dal Segretario Generale del Partito e Presidente dello Stato Tô Lâm, intervenuto e autore del discorso principale all’apertura del XIII Congresso Nazionale dell’Unione della Gioventù Comunista Hồ Chí Minh per il mandato 2026-2031.

Il congresso ha riunito 788 delegati di rilievo, in rappresentanza di oltre 5,1 milioni di membri dell’Unione e di quasi 22 milioni di giovani in tutto il Paese.

Egli ha affermato che il congresso si svolge in un momento in cui il Paese entra in una nuova fase di opportunità di sviluppo.

“In questo contesto, dai giovani non ci si attende soltanto che portino avanti l’eredità del Partito e della causa rivoluzionaria, ma anche che svolgano un ruolo diretto nel plasmare il futuro”, ha dichiarato il massimo leader.

Ha sottolineato la necessità di costruire una generazione di giovani vietnamiti impegnati nell’apprendimento permanente, capaci di padroneggiare la scienza e la tecnologia e di assumere un ruolo di avanguardia nell’innovazione, nella trasformazione digitale e nell’integrazione internazionale.

“I giovani non devono studiare soltanto per ottenere titoli, ma per diventare buoni cittadini, per lavorare, innovare, essere padroni della propria vita e servire la nazione”, ha aggiunto.

Ogni giovane dovrebbe coltivare abitudini di autoapprendimento, padronanza delle lingue straniere, alfabetizzazione digitale, competenze professionali, pensiero critico, collaborazione e capacità di adattamento in risposta ai rapidi cambiamenti della società e del mercato del lavoro.

L’Unione della Gioventù deve promuovere con forza lo spirito secondo cui i giovani vietnamiti possono padroneggiare il proprio futuro attraverso la conoscenza, la resilienza e la creatività.

Dovrebbe inoltre collegare i giovani con università, istituti di ricerca, imprese, esperti, mercati e con la comunità intellettuale vietnamita globale, aiutandoli a trasformare le aspirazioni in capacità, le capacità in prodotti e i prodotti in valore per il Paese.

“Il Paese richiede oggi una nuova mentalità dai suoi giovani: pensare in modo più ampio, apprendere più rapidamente, lavorare con maggiore efficacia, vivere con più responsabilità e contribuire in maniera più significativa”, ha affermato.

Il Partito, lo Stato e il popolo ripongono una profonda fiducia nelle giovani generazioni.

Egli ha espresso l’auspicio che ogni giovane coltivi obiettivi ambiziosi, a partire dalle azioni quotidiane: studio serio, lavoro creativo, onestà, disciplina, compassione e responsabilità; orgoglio per la nazione; affetto per i concittadini; rispetto della legge; difesa della giustizia; e disponibilità a partecipare agli sforzi collettivi.

Ha dichiarato: “Quando sale sulla scena globale, ogni giovane vietnamita dovrebbe incarnare un’immagine positiva del Paese: sicuro nella conoscenza, dignitoso nel carattere, ricco di comprensione culturale, responsabile verso la nazione e amichevole verso gli amici internazionali”.

Rafforzare l’educazione patriottica

Condividendo in larga misura gli orientamenti, i compiti e le soluzioni indicati nella bozza del Rapporto Politico dell’Unione della Gioventù, presentato al congresso, il leader Lâm ha sottolineato la necessità di approfondire l’educazione ideologica e politica dei giovani, rafforzare il patriottismo, la resilienza politica, l’etica, i valori dello stile di vita e l’aspirazione a contribuire.

Ha affermato che l’educazione ideologica deve andare oltre la trasmissione di risoluzioni, attività politiche o slogan.

Il suo scopo essenziale è garantire che i giovani comprendano correttamente, credano con convinzione e agiscano volontariamente.

L’Unione della Gioventù deve educare attraverso ragionamenti solidi, verità persuasive, modelli di riferimento vicini, dialogo sincero e ambienti di formazione pratica.

Nello spazio digitale, l’Unione della Gioventù deve mantenere una presenza forte, intelligente e umana; deve saper ascoltare efficacemente, parlare in modi comprensibili ai giovani e affrontare le questioni che li riguardano.

Dovrebbe promuovere valori positivi, difendere il fondamento ideologico del Partito e combattere contenuti dannosi, disinformazione, notizie false, stili di vita consumistici, deviazioni morali e indifferenza sociale.

Ogni funzionario dell’Unione della Gioventù dovrebbe essere una fonte di ispirazione; ogni organizzazione di base dell’Unione una fonte di fiducia; e ogni membro una forza positiva all’interno della comunità.

La forza di riserva affidabile del Partito

Egli ha inoltre sottolineato l’importanza di costruire un’Unione della Gioventù forte e completa, descrivendola come una forza di riserva affidabile del Partito e come un ambiente di formazione per giovani quadri all’interno del sistema politico.

Rafforzare l’Unione della Gioventù contribuisce direttamente alla costruzione del Partito tra i giovani, ha affermato, aggiungendo: “Essa deve restare vicina ai giovani, comprenderli, avere fiducia in loro, affidare loro responsabilità e guidarne lo sviluppo”.

I funzionari dell’Unione della Gioventù nella nuova era devono possedere una ferma convinzione politica, integrità morale, solide capacità di mobilitazione pubblica, competenza organizzativa, competenza digitale, capacità di consulenza politica e abilità nel dialogare e affrontare le questioni emergenti tra i giovani.

La selezione dei membri più meritevoli dell’Unione della Gioventù per l’ammissione al Partito deve dare priorità alla qualità, sulla base della resilienza politica, dell’etica, della competenza pratica, della reputazione tra i giovani e dei risultati nelle attività concrete.

L’Unione della Gioventù deve servire realmente come ambiente per individuare, coltivare, mettere alla prova e fornire giovani quadri di alta qualità al Partito, allo Stato, al Fronte della Patria e all’intero sistema politico.

Per garantire che l’Unione della Gioventù adempia la propria missione nel nuovo periodo, egli ha invitato i comitati e le organizzazioni del Partito, le autorità, il Fronte della Patria, i ministeri, i settori e le località a continuare a fornire direzione, coordinamento e condizioni favorevoli al lavoro giovanile e ai movimenti giovanili.

Sempre giovedì, Bùi Quang Huy, Primo Segretario del XII Comitato Centrale dell’Unione della Gioventù Comunista Hồ Chí Minh, è stato rieletto Primo Segretario del XIII Comitato Centrale per il mandato 2026-2031.

Nel suo discorso di accettazione, Huy si è impegnato all’unità, alla dedizione e al pieno impegno, insieme ai funzionari e ai membri di tutto il Paese, per attuare le risoluzioni del XIV Congresso Nazionale del Partito, le politiche del Partito, le leggi dello Stato e le risoluzioni del XIII Congresso Nazionale dell’Unione della Gioventù.

Ha confermato l’obiettivo di costruire un’Unione della Gioventù forte sotto tutti gli aspetti — politico, ideologico, etico, organizzativo e operativo — rinnovandone al tempo stesso i metodi, ponendo i giovani membri al centro e orientando l’organizzazione verso maggiori contributi agli obiettivi di sviluppo nazionale.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog