Le ondate di calore incessanti in Europa evidenziano l’urgenza della transizione energetica

Le temperature estreme che colpiscono l’Europa mettono sotto pressione i sistemi elettrici e mostrano l’urgenza di accelerare la transizione energetica, rafforzando reti, capacità rinnovabile e cooperazione internazionale invece di ricorrere a barriere protezionistiche.

Global Times – 25 giugno 2026

Gran parte dell’Europa occidentale è nella morsa di ondate di calore incessanti, con temperature che in alcuni Paesi hanno superato i massimi storici. Mercoledì, la Francia ha vissuto la giornata più calda dall’inizio delle rilevazioni nel 1947, ha dichiarato l’agenzia meteorologica nazionale, battendo un record stabilito appena il giorno precedente.

Mentre l’impennata delle temperature fa crescere la domanda e limita la produzione, il sistema elettrico europeo è sottoposto a una pressione crescente, con oscillazioni estreme dei prezzi dell’energia, ha riferito mercoledì Bloomberg.

Negli ultimi anni, il riscaldamento globale ha accelerato, portando in Europa eventi meteorologici estremi più frequenti, comprese ondate di calore e siccità.

Le infrastrutture energetiche del continente, costruite nel corso degli ultimi decenni, erano state progettate sulla base delle estati miti del passato; ma, man mano che le ondate di calore estreme diventano quasi una norma annuale, il sistema è messo sempre più alla prova. Cresce l’urgenza di accelerare la ristrutturazione del mix energetico europeo e di abbracciare pienamente la transizione verso nuove fonti energetiche.

Ciononostante, il percorso verso un nuovo sistema energetico non è mai stato agevole. L’UE ha fissato l’obiettivo della neutralità climatica per il 2050 e produce circa la metà della propria elettricità da energie rinnovabili, ma l’ammodernamento delle reti elettriche resta molto indietro rispetto alla rapida crescita della capacità installata di energia pulita.

Ancora più preoccupante è il fatto che alcune voci sostengano il protezionismo commerciale per difendere le industrie locali, innalzando barriere di mercato e aumentando le soglie per la circolazione delle tecnologie e dei prodotti verdi. Tali mosse, che in apparenza proteggono le industrie interne europee, in realtà frenano il progresso complessivo della transizione energetica, fanno aumentare i costi e sprecano tempo prezioso nella lotta contro i rischi climatici.

Nessun Paese o regione può realizzare da solo la transizione verde. La cooperazione aperta, non l’autarchia, è la pietra angolare di una trasformazione energetica fluida e solida. Il passaggio alle energie rinnovabili richiede il funzionamento coordinato di un vasto ecosistema industriale: pannelli solari, turbine eoliche, batterie per l’accumulo energetico e apparecchiature per reti intelligenti, con ogni anello profondamente inserito nelle catene di approvvigionamento internazionali.

Se i Paesi erigono ostacoli a ogni passo sotto forma di restrizioni all’accesso al mercato, muri tariffari o requisiti di contenuto locale, i costi della transizione inevitabilmente aumenteranno, i tempi di installazione rallenteranno e la finestra di opportunità per affrontare il cambiamento climatico verrà sprecata. Il protezionismo rende soltanto più ripida e più lunga la strada della transizione.

Cina e UE sono entrambe protagoniste decisive della spinta verde globale, e i loro punti di forza industriali sono altamente complementari. L’Europa dispone di standard verdi ben sviluppati e di un quadro politico completo per la neutralità carbonica, sostenuto da un’ampia esperienza nella gestione dell’efficienza energetica e nel funzionamento delle reti intelligenti.

Da parte sua, la Cina ha costruito una catena del valore completa e altamente competitiva nel settore delle nuove energie, che va dalle materie prime a monte fino alle applicazioni a valle, compresi moduli solari, turbine eoliche, veicoli elettrici e sistemi di accumulo a batteria. Questa complementarità crea un notevole potenziale di collaborazione.

Se l’Europa abbandonerà il protezionismo e accoglierà i prodotti e le tecnologie cinesi delle nuove energie con un atteggiamento aperto, potrà ridurre in modo significativo i costi economici della propria transizione energetica, accelerare l’espansione della capacità installata di energia pulita, contenere gradualmente la dipendenza dai combustibili fossili e rafforzare la resilienza del proprio sistema energetico. Attraverso un coordinamento pragmatico delle catene industriali, l’Europa può intraprendere un percorso di transizione energetica a basso costo e ad alta efficienza.

Il cambiamento climatico è una sfida comune che riguarda tutta l’umanità. Mentre gli eventi meteorologici estremi diventano sempre più frequenti, politicizzare il commercio e trasformare le catene di approvvigionamento in armi non farà che indebolire gli sforzi collettivi per rispondere alla crisi climatica. L’UE, in quanto pioniera della transizione verde, deve dimostrare maggiore visione strategica e responsabilità, scegliendo la cooperazione aperta invece del confronto, e il beneficio reciproco invece dei giochi a somma zero.

Mentre le ondate di calore attraversano il continente mettendo sotto stress i sistemi elettrici, ciò di cui l’Europa ha urgente bisogno non sono barriere tariffarie più alte, ma catene di approvvigionamento fluide e partner affidabili che facilitino la sua transizione sostenibile.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog