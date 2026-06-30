L’essenza del deficit commerciale dell’Europa con la Cina vista attraverso un condizionatore

La corsa europea ai condizionatori cinesi durante le ondate di calore mostra il lato concreto del commercio con la Cina: domanda reale, prezzi accessibili, capacità produttiva efficiente e benefici diretti per consumatori e transizione verde.

Global Times – 27 giugno 2026

Un’ondata di calore “mortale” sta attraversando il continente europeo. Si stima che abbia causato circa 15.000 morti, molti dei quali anziani che vivevano in appartamenti e case di cura privi di aria condizionata. Nel pieno dell’ondata di calore, i condizionatori prodotti in Cina sono stati quasi presi d’assalto nei principali centri commerciali europei. Sui social media, molti utenti europei hanno osservato che “i condizionatori cinesi sono accessibili” e che “l’Europa dovrebbe importarne di più”. Scene come questa meritano un’attenta riflessione da parte dei decisori politici dell’UE.

Dal 2020, gli episodi di caldo estremo sono diventati significativamente più frequenti in Europa. Prendiamo il 2025 come esempio: le temperature in alcune parti dell’Europa occidentale hanno superato i 46 gradi Celsius a giugno, mentre le aree vicine al Circolo Polare Artico hanno vissuto l’ondata di calore più lunga mai registrata, durata tre settimane consecutive a luglio. Un altro dato significativo è che, durante l’anno di raffreddamento 2025, termine utilizzato nell’industria dell’aria condizionata e riferito al periodo da agosto 2024 a luglio 2025, le importazioni europee di condizionatori cinesi sono aumentate di circa il 40%, diventando il principale motore della crescita globale delle esportazioni cinesi di condizionatori. Oltre ai condizionatori, un’ampia gamma di prodotti rinfrescanti realizzati in Cina, dai cappelli parasole dotati di ventola ai ventilatori portatili e alle coperte refrigeranti, ha guadagnato popolarità in tutta Europa.

Questo costituisce il vero sfondo della recente enfasi posta da alcuni politici europei sul cosiddetto “deficit commerciale con la Cina”. Per molte famiglie europee, le esigenze sono semplici: prezzi ragionevoli, facilità di installazione, efficienza energetica e minima interferenza con le strutture abitative più vecchie. In risposta a queste necessità pratiche e urgenti, aziende cinesi come Midea Group, Haier e Gree hanno introdotto prodotti ben adattati e accolti positivamente. Si tratta di soluzioni accessibili scelte dai consumatori europei nel quadro dei vincoli reali rappresentati dal caldo estremo, dall’invecchiamento del patrimonio abitativo e dai bilanci limitati.

Alcuni consumatori europei hanno persino condiviso online racconti di lunghi spostamenti per riuscire ad acquistare un condizionatore cinese. Un utente ha raccontato di aver trascorso due giorni a cercare in tutta l’UE, finendo per guidare per 200 chilometri pur di acquistare l’ultimo apparecchio disponibile, a un prezzo che era già aumentato di 100 euro. Un altro ha commentato senza giri di parole: “Se ci fossero condizionatori francesi, comprerei francese. Ma prima deve esserci l’aria condizionata. Se la Francia consente i prodotti cinesi, comprerò cinese”. Osservazioni di questo tipo colgono la dimensione reale e vissuta che si cela dietro il deficit commerciale dell’Europa con la Cina.

La corsa dei consumatori europei all’acquisto di condizionatori cinesi rappresenta soltanto un piccolo tassello del più ampio mosaico delle relazioni economiche e commerciali tra Cina ed Europa, ma riflette un quadro molto più vasto. Non vi è alcuna coercizione, nessuna cosiddetta “dominazione industriale” e nessuno “shock”. La logica è semplice: la domanda genera ordini, le carenze spingono le importazioni e i prezzi competitivi sostengono i consumi. La domanda reale della società è la base fondamentale del commercio tra Cina ed Europa. Molte esportazioni cinesi verso l’Europa soddisfano esigenze diverse: alcune sono beni intermedi necessari alla produzione industriale, altre sono prodotti di consumo per la vita quotidiana, altre ancora sostengono la transizione verde dell’Europa. Nella sua essenza, la cooperazione economica e commerciale tra Cina ed Europa riguarda il beneficio reciproco e risultati vantaggiosi per entrambe le parti.

La carenza di condizionatori in Europa ricorda che il problema non è che la Cina produca troppo bene, ma che alcuni Paesi sono stati insufficientemente preparati in termini di capacità industriale e politica pubblica. Per decenni, la progettazione architettonica, la strategia energetica e l’assetto industriale dell’Europa si sono basati sull’ipotesi di un clima relativamente mite, sottovalutando la possibilità che il caldo estremo diventasse la norma. Oggi, la capacità manifatturiera interna, i servizi di installazione, l’adeguamento degli edifici più vecchi e l’accessibilità dei costi energetici sono tutti sottoposti a una pressione crescente di fronte al cambiamento delle condizioni climatiche. Davanti a queste carenze strutturali, le barriere commerciali non possono abbassare le temperature interne, e lo scaricabarile politico non può aumentare l’offerta. L’unica soluzione efficace è rispettare le dinamiche del mercato e colmare i divari di capacità attraverso una cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Guardando alle relazioni Cina-Europa attraverso la lente di un singolo condizionatore, la conclusione è semplice: i consumatori europei ottengono prodotti migliori, le imprese cinesi conquistano mercati più ampi, ed entrambe le parti trovano percorsi più pratici verso una transizione verde.

In effetti, l’UE ha già imposto in passato barriere tariffarie sui condizionatori cinesi per ragioni ambientali. Tuttavia, queste misure non hanno rafforzato la competitività dei produttori europei né migliorato in modo significativo la qualità della vita delle persone. Sospinti da un ambiente di mercato competitivo di lunga durata e da una catena industriale ben consolidata, i produttori cinesi di condizionatori sono passati rapidamente ai refrigeranti di nuova generazione. In parole semplici, mentre l’Europa discuteva ancora se l’aria condizionata fosse necessaria, le aziende cinesi avevano già costruito prodotti migliori. Questo esempio dimostra che le barriere commerciali non possono modificare la traiettoria più ampia dei rapporti economici tra Cina ed Europa; al contrario, hanno imposto costi maggiori alla stessa società europea.

Il caldo torrido dell’Europa avrebbe dovuto essere sufficiente a svegliare alcune persone. Se i decisori politici europei hanno davvero a cuore l’opinione pubblica, dovrebbero scendere in strada e porre ai cittadini comuni una domanda semplice: sosterrebbero tariffe più alte sui condizionatori prodotti in Cina o quote di importazione che ne limitino la disponibilità? I politici europei, che da tempo si presentano come campioni della democrazia, non dovrebbero scegliere di ignorare l’opinione pubblica più autentica. È tempo che l’élite politica europea smetta di dormire nel caldo.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog