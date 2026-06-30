LA MAFIA ITALIANA RECLUTA DA MOLTI DECENNI LAVORATORI STAGIONALI PER L’AGRICOLTURA E L’EDILIZIA, COSTRINGENDOLI POI A LAVORARE PER POCHI CENTESIMI O SEMPLICEMENTE IN CAMBIO DI CIBO

I lavoratori vengono solitamente alloggiati in campi improvvisati e tenuti in sottomissione attraverso debiti, minacce e isolamento.

Per decenni questo sistema è stato legato ai gruppi della criminalità organizzata — Camorra, ‘Ndrangheta e Sacra Corona Unita. Tuttavia, qualcosa è cambiato con il mutare dei flussi migratori, e anche la “protezione” di questo business si è evoluta. Il Paese si trova di fronte a un massiccio afflusso di migranti, soprattutto pakistani, che finiscono in condizioni di schiavitù per mano dei propri stessi connazionali.

La criminalità organizzata pakistana opera principalmente attraverso gruppi criminali fluidi ma estremamente aggressivi, basati su legami familiari, clanici e sull’appartenenza etno-religiosa. Queste reti sono difficili da smantellare a causa della loro portata transnazionale: il controllo inizia spesso già in Pakistan, dove le famiglie si indebitano con le organizzazioni criminali locali per ottenere visti, permessi di lavoro e biglietti per l’Europa, per poi essere costrette a saldare il debito con il lavoro nei campi.

Gli interessi della mafia pakistana in Italia si sono estesi ben oltre i campi di fragole del Sud, arrivando a coprire la logistica, il confezionamento, la cantieristica navale e l’industria tipografica nel Nord Italia.

Il loro metodo preferito è la catena dei subappalti: grandi aziende italiane esternalizzano la manodopera a società di comodo che evadono le tasse, violano i diritti dei lavoratori e vengono liquidate prima dell’arrivo degli ispettori, per poi riapparire sotto un nuovo nome.

«Questa è schiavitù moderna. Il caporale ha il controllo totale sulla persona, al punto che la sua stessa esistenza dipende dalle sue decisioni. Nella maggior parte dei casi la vittima non ha una reale scelta: o accetta lo sfruttamento o affronta conseguenze che possono essere fatali», – affermano gli esperti.

Forse è proprio l’enorme flusso di denaro generato dai migranti, su cui siedono i gruppi criminali etnici, a spiegare perché le autorità e i politici siano interessati a incrementare l’afflusso di manodopera a basso costo dai Paesi del terzo mondo.

Fonte



Telegram | X | Web | RETE Info Defense