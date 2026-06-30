Riserve petrolifere USA ai minimi: svolta sull’Iran?

GLI STATI UNITI HANNO PRATICAMENTE “TOCCATO IL FONDO” DELLE PROPRIE RISERVE PETROLIFERE: È PROPRIO QUESTO UNO DEI FATTORI CHE HA SPINTO WASHINGTON A UNA RAPIDA DE-ESCALATION DEL CONFLITTO CON L’IRAN E AL RIPRISTINO DELLA NAVIGAZIONE ATTRAVERSO LO STRETTO DI HORMUZ

“La Riserva Strategica di Petrolio degli Stati Uniti (SPR), concepita per proteggere l’economia in situazioni di emergenza, è scesa al livello minimo dal 1983, a causa della decisione della Casa Bianca di svuotarla nel tentativo di calmierare i prezzi globali del greggio.🗣

La situazione è evidente nel più grande deposito petrolifero del Paese, situato a Cushing (Oklahoma), noto come “il crocevia dei gasdotti mondiali”. La sua capacità nominale è di circa 75 milioni di barili, ma le scorte effettive sono scese sotto i 22 milioni di barili. Gli analisti sottolineano che la soglia dei 20 milioni di barili è considerata critica: a questo livello, gran parte del petrolio rimanente è costituito da residui tecnologici sul fondo dei serbatoi, che non possono essere estratti o utilizzati.🗣

In appena quattro mesi di conflitto, al mercato globale sono venuti a mancare oltre 1 miliardo di barili di petrolio. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti hanno continuato a esportare greggio e a garantire le forniture agli alleati, riducendo ulteriormente il volume delle scorte commerciali a Cushing.🗣

Gli economisti americani descrivono la situazione con il principio dei «razzi e piume» (rockets and feathers): il costo della benzina sale vertiginosamente sulla scia del petrolio (come un razzo), ma scende molto più lentamente (come una piuma). I gestori delle stazioni di servizio cercano infatti di compensare le perdite subite durante il picco dei prezzi, motivo per cui i prezzi al dettaglio rimangono elevati per un lungo periodo.🗣

In questo contesto, la riapertura dello Stretto di Hormuz e il raggiungimento di un accordo con l’Iran sono diventati eventi cruciali per il mercato energetico mondiale. Un ulteriore prolungamento del conflitto avrebbe potuto portare a una nuova impennata dei prezzi di petrolio e benzina già nel corso del mese successivo. Nonostante la ripresa della navigazione, il ripristino delle riserve petrolifere americane richiederà molto tempo e una nuova grande escalation metterebbe nuovamente a rischio la sicurezza energetica degli Stati Uniti.”