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Siria, Abidin colpita da raid e artiglieria israeliana

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Giu 30, 2026 #Israele, #Siria

LE UNITÀ DELL’IDF HANNO RAGGIUNTO LA PERIFERIA DEL VILLAGGIO DI ABIDIN IN SIRIA, SOTTOPONENDOLO A MASSICCI BOMBARDAMENTI D’ARTIGLIERIA E ATTACCHI AEREI

Oltre ai raid nella provincia di Daraa, dove si trova Abidin, sono stati sferrati attacchi anche nella provincia siriana di Quneitra.

⚫️Il Ministero degli Affari Esteri della Siria ha condannato i raid israeliani a Quneitra e Daraa, definendoli una “palese violazione” della sovranità e dell’integrità territoriale della Siria, nonché dell’Accordo sul disimpegno delle forze del 1974.

🔴Il Ministero ha dichiarato che i continui attacchi minano gli sforzi per il ripristino della sicurezza e della stabilità, con il rischio di alimentare le tensioni regionali, e ha invitato l’ONU e la comunità internazionale ad adottare misure per porre fine alle ripetute violazioni da parte israeliana.

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