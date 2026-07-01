Caldo estremo e rete elettrica: la nuova fragilità energetica dell’Italia

Mentre l’Europa si prepara a estati sempre più torride e cresce il rischio di un forte El Niño, l’Italia emerge tra i Paesi più esposti all’aumento dei consumi elettrici legati al caldo. La sicurezza energetica passa ormai dalla resilienza climatica.

Per anni, il dibattito italiano sulla sicurezza energetica si è concentrato quasi esclusivamente sull’inverno. Gas, riscaldamento, forniture russe, rigassificatori, stoccaggi, prezzi all’ingrosso e bollette sono stati i termini dominanti di una discussione spesso schiacciata sull’emergenza immediata. La crisi energetica apertasi dopo l’escalation del conflitto in Ucraina ha rafforzato questa percezione: il problema sembrava essere soprattutto quello di superare i mesi freddi, garantire combustibile sufficiente alle centrali e alle famiglie, evitare razionamenti e contenere l’impatto sociale dei rincari. Ma la crisi climatica sta spostando progressivamente il baricentro della questione. In un Paese mediterraneo come l’Italia, la vera prova di stress per il sistema elettrico non riguarda più soltanto l’inverno, ma sempre più l’estate.

Il caldo estremo, infatti, non è più un’anomalia episodica, ma una componente strutturale della nuova normalità climatica. Le ondate di calore diventano più frequenti, più intense e più persistenti, con effetti diretti sulla salute pubblica, sull’agricoltura, sul lavoro, sui consumi domestici e sulla rete elettrica. L’aumento della domanda di raffrescamento, in particolare, sta trasformando il condizionatore da bene di comfort a strumento quasi indispensabile per affrontare periodi di afa prolungata, soprattutto nelle aree urbane, tra anziani, bambini, lavoratori fragili e famiglie che vivono in abitazioni scarsamente isolate. Ma questa risposta individuale a un problema collettivo produce un nuovo carico sul sistema: milioni di apparecchi accesi contemporaneamente nelle ore più calde del giorno spingono verso l’alto la domanda elettrica, proprio quando la rete è sottoposta a condizioni ambientali più difficili.

A tal proposito, un’analisi internazionale di Compare the Market, basata sull’incrocio tra dati mensili della domanda elettrica, temperature medie e popolazione, mostra con chiarezza la vulnerabilità italiana. Tra gli 85 Paesi presi in esame, responsabili di circa il 90% del consumo globale di elettricità, l’Italia risulta tra quelli più esposti all’aumento della domanda nei mesi di caldo estremo. Secondo lo studio, nei periodi più caldi i consumi elettrici italiani crescono del 14,22%, pari a 58,49 kWh extra al mese per persona. È un incremento che colloca il nostro Paese al settimo posto globale per sensibilità della domanda elettrica al caldo, dietro realtà come Grecia, Montenegro, Turchia, Cina, Messico e Croazia, ma davanti alle altre grandi economie dell’Europa occidentale.

Il confronto con la Spagna è particolarmente significativo. Madrid e Roma condividono una posizione mediterranea, estati torride e una crescente pressione climatica, ma lo studio attribuisce alla Spagna un aumento della domanda elettrica nei mesi caldi dell’8,86%, contro il 14,22% italiano. La differenza non va letta in modo meccanico, perché ogni sistema elettrico dipende da molte variabili, tra cui struttura produttiva, abitudini di consumo, efficienza degli edifici, diffusione dei condizionatori, caratteristiche della rete e distribuzione territoriale della popolazione. Tuttavia, il dato conferma che l’Italia presenta una vulnerabilità specifica: il caldo estremo non si limita a far crescere il disagio sociale, ma incide direttamente sull’equilibrio energetico nazionale.

Questa vulnerabilità diventa ancora più rilevante se inserita nel contesto globale. L’Agenzia Internazionale dell’Energia prevede per il periodo 2026-2030 una crescita sostenuta della domanda elettrica mondiale, trainata non solo dall’industria, dai veicoli elettrici e dai data center, ma anche dall’aria condizionata. La cosiddetta “età dell’elettricità” non coincide dunque automaticamente con una transizione ordinata e socialmente equa. Al contrario, se non accompagnata da investimenti pubblici, pianificazione infrastrutturale e giustizia climatica, rischia di tradursi in nuove forme di pressione sulle reti, nuove diseguaglianze di accesso al comfort termico e nuove occasioni di profitto per operatori privati in un settore essenziale.

Nel caso italiano, la rete elettrica nazionale è generalmente efficiente, ma l’efficienza media non basta a garantire resilienza nei momenti di picco. Lo stesso studio di Compare the Market, nella parte dedicata all’impatto economico delle interruzioni di corrente, segnala che l’Italia ha una durata media annua delle interruzioni relativamente contenuta, pari a circa 0,71 ore per utente. Tuttavia, il numero elevato di famiglie amplifica enormemente il costo collettivo dei disservizi. Il danno stimato è di 6,18 € all’anno per nucleo familiare, ma su scala nazionale arriva a 154,7 milioni di euro, il valore complessivo più alto tra i Paesi europei esaminati. Non si tratta di una voce diretta in bolletta, bensì di una stima del costo economico più ampio legato alla perdita temporanea del servizio: deterioramento degli alimenti, interruzione di internet, blocco della climatizzazione, disagi domestici e perdita di funzionalità quotidiana.

Questo non significa che l’Italia sia sull’orlo di blackout generalizzati, né che ogni estate debba trasformarsi in una crisi elettrica. Significa però che anche un sistema relativamente affidabile può diventare fragile quando mutano le condizioni esterne. Il cambiamento climatico non agisce soltanto attraverso catastrofi improvvise, ma anche attraverso pressioni cumulative: più giorni caldi, più notti tropicali, più domanda di raffrescamento, maggiore stress per le infrastrutture, maggiore esposizione delle famiglie vulnerabili, maggiore rischio di picchi localizzati. La sicurezza energetica, in questo quadro, non può più essere misurata solo in termini di quantità di gas importato o di capacità produttiva installata. Deve essere misurata anche in termini di capacità della rete di reggere shock climatici sempre più frequenti.

L’eventuale rafforzamento di El Niño rende il quadro ancora più delicato. Il fenomeno, legato al riscaldamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico equatoriale, altera la circolazione atmosferica globale e può contribuire a modificare i regimi meteorologici in diverse aree del pianeta. Le previsioni stagionali del servizio europeo Copernicus hanno rafforzato, nel giugno 2026, il segnale di un possibile evento El Niño di ampia portata nella seconda parte dell’anno. Sarebbe scorretto, tuttavia, stabilire un nesso automatico tra El Niño e blackout in Italia. Lo stesso studio richiamato non formula una previsione di interruzioni di corrente nel nostro Paese. Tuttavia, in un sistema climatico più caldo e instabile, fenomeni naturali come El Niño si innestano su un riscaldamento globale di origine antropica, aggravando una vulnerabilità già esistente.

Da qui nasce la necessità di cambiare approccio. L’Italia non può rispondere alla crescita della domanda estiva semplicemente accettando una corsa individuale ai condizionatori, né può limitarsi a considerare la rete elettrica come un’infrastruttura tecnica affidata agli equilibri di mercato. La rete è ormai una componente strategica della sicurezza nazionale, al pari delle infrastrutture idriche, sanitarie, ferroviarie e digitali. Il suo rafforzamento richiede investimenti programmati, manutenzione, capacità di accumulo, integrazione delle rinnovabili, gestione intelligente della domanda e riduzione degli sprechi. Ma richiede anche una politica abitativa e urbanistica capace di ridurre il fabbisogno energetico alla radice.

Il problema, infatti, non è solo produrre più elettricità, ma consumarne meglio e consumarne meno dove possibile. L’Italia dispone di un patrimonio edilizio spesso vecchio, inefficiente, mal isolato, inadatto a resistere tanto al freddo quanto al caldo. Milioni di abitazioni diventano forni durante le ondate di calore e frigoriferi energivori durante l’inverno. In queste condizioni, la climatizzazione diventa una soluzione obbligata, ma costosa e socialmente diseguale. Chi può permetterselo installa condizionatori più efficienti, pannelli solari, infissi migliori, sistemi domotici e pompe di calore. Chi non può permetterselo resta esposto al caldo, oppure si indebita per pagare bollette più alte. La crisi climatica, così, si traduce in una nuova linea di frattura sociale.

È proprio su questo terreno che la transizione energetica mostra il suo carattere politico. Se governata dal mercato, essa tende a scaricare i costi dell’adattamento sulle famiglie, trasformando la protezione dal caldo in una merce. Se governata da una strategia pubblica, può invece diventare occasione per ridurre le diseguaglianze, modernizzare il Paese, creare lavoro qualificato e rafforzare la sovranità energetica. L’efficientamento degli edifici popolari, la protezione delle scuole e degli ospedali, il raffrescamento urbano attraverso alberature e superfici permeabili, le comunità energetiche, gli accumuli distribuiti e il potenziamento delle reti locali non sono misure marginali. Sono strumenti di sicurezza collettiva.

In questo senso, il caldo estremo è una questione geopolitica interna. Mostra quanto la sicurezza energetica non dipenda solo dai rapporti con i Paesi fornitori, dalle rotte del gas o dalle tensioni internazionali, ma anche dalla capacità dello Stato di proteggere la propria popolazione in un ambiente climatico trasformato. La dipendenza energetica non è soltanto dipendenza dall’estero; può essere anche dipendenza da infrastrutture fragili, edifici inefficienti, consumi obbligati e politiche pubbliche insufficienti. Un Paese che non pianifica l’adattamento climatico è un Paese che si espone a nuove forme di vulnerabilità economica e sociale.

Il caso italiano dimostra quindi che la crisi climatica non è un tema separato dalla politica energetica, ma il suo nuovo centro. La domanda elettrica estiva crescerà, il raffrescamento diventerà sempre più importante, le reti dovranno gestire picchi più complessi e le famiglie saranno chiamate a sostenere costi maggiori se non interverrà una strategia collettiva. Parlare di sicurezza energetica, oggi, significa dunque parlare di caldo estremo, giustizia sociale, infrastrutture pubbliche e sovranità tecnologica.

SEGUI LA PAGINA FACEBOOK

SEGUI IL CANALE WHATSAPP

SEGUI IL CANALE TELEGRAM

Giulio Chinappi – World Politics Blog