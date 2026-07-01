Il Venezuela punta a una cooperazione più forte con il Vietnam

Il Venezuela punta a rafforzare il Partenariato Globale con il Việt Nam attraverso legami politici più stretti, scambi culturali e cooperazione tra i popoli, valorizzando l’esperienza vietnamita del Đổi Mới come riferimento per sviluppo, equità sociale e stabilità.

VNA/VNS – 12 giugno 2026

HÀ NỘI — Il Venezuela ha espresso il desiderio di approfondire ulteriormente il Partenariato Globale con il Việt Nam attraverso legami politici più forti, scambi tra i popoli e scambi culturali, accelerando al tempo stesso l’attuazione degli accordi di cooperazione bilaterale raggiunti dai leader dei due Paesi.

Il messaggio è stato trasmesso durante un incontro, l’11 giugno, tra Blanca Eekhout, membro del Comitato Centrale del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV), al governo, e Presidente della Commissione per lo Sviluppo delle Comuni dell’Assemblea Nazionale venezuelana, e l’ambasciatore vietnamita in Venezuela Vũ Trung Mỹ.

Eekhout, che è anche Presidente dell’Istituto Simón Bolívar per la Pace e la Solidarietà tra i Popoli (ISB), ha espresso grande apprezzamento per il ruolo dell’Ambasciata vietnamita nella promozione dell’amicizia tradizionale e del Partenariato Globale tra i due Paesi, nonché della cooperazione tra il PSUV e il Partito Comunista del Việt Nam.

Ha manifestato ammirazione per la lotta del Việt Nam per l’indipendenza nazionale e per i suoi risultati socioeconomici, affermando che il PSUV, lo Stato venezuelano e l’ISB attribuiscono costantemente importanza al rafforzamento della solidarietà e della cooperazione con il Partito, lo Stato e il popolo vietnamiti.

Secondo Eekhout, i risultati conseguiti dal Việt Nam nel quadro del processo di Đổi Mới, il Rinnovamento, in particolare la sua capacità di armonizzare crescita economica, progresso sociale ed equità, offrono insegnamenti preziosi per molti Paesi in via di sviluppo. Ha evidenziato l’approccio vietnamita allo sviluppo incentrato sulle persone come un fattore chiave alla base della stabilità politica e sociale e del solido sviluppo del Paese.

Per far avanzare le intese comuni e gli accordi di cooperazione raggiunti dai leader dei due Paesi, Eekhout ha proposto di incrementare gli scambi di delegazioni a tutti i livelli, in particolare attraverso i canali della diplomazia di Partito e della diplomazia tra i popoli. Ha inoltre chiesto l’organizzazione di un maggior numero di seminari e forum per condividere esperienze nella costruzione del Partito e nello sviluppo socioeconomico.

Ha suggerito di ampliare gli scambi culturali e le attività di comunicazione pubblica per rafforzare la comprensione reciproca tra i popoli dei due Paesi, soprattutto tra i giovani.

Da parte sua, il diplomatico vietnamita ha ringraziato la leadership e il popolo venezuelani per la loro amicizia e il loro sostegno di lunga data al Việt Nam, affermando che il Việt Nam attribuisce sempre grande valore all’amicizia tradizionale e al Partenariato Globale con il Venezuela.

Ha sottolineato che l’Ambasciata vietnamita è pronta a lavorare a stretto contatto con gli organismi e le organizzazioni venezuelane per attuare efficacemente gli accordi di cooperazione esistenti ed esplorare nuovi ambiti di collaborazione, contribuendo così a promuovere ulteriormente i rapporti bilaterali in modo sostanziale ed efficace.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog